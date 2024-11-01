США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин

08:53 01.11.2024

1.11.2024 | ЛЕОНИД САВИН



По замыслу Белого дома, западный "порядок, основанный на правилах", должен распространиться и на интернет-пространство



24 октября 2024 г. Джо Байден подписал меморандум с длинным названием "Укрепление лидерства Соединенных Штатов в области искусственного интеллекта; использование искусственного интеллекта для достижения целей национальной безопасности; а также повышение надежности искусственного интеллекта".



Данный документ расширяет действие президентского указа от 30 октября 2023 г. по применению искусственного интеллекта в глобальном масштабе. Фактически говорится о необходимости утвердить монополию в этой области, где Вашингтон будет определять, что можно делать, а что нельзя. Ибо, по замыслу Белого дома, западный "порядок, основанный на правилах", должен действовать и в интернет- пространстве, включая новые программы и приложения.



В нем открыто говорится о том, что "во-первых, Соединенные Штаты должны возглавить мировую разработку безопасного и заслуживающего доверия искусственного интеллекта. С этой целью правительство Соединенных Штатов должно - в партнерстве с промышленностью, гражданским обществом и научными кругами - продвигать и обеспечивать безопасность базовых возможностей по всей территории Соединенных Штатов, которые способствуют развитию искусственного интеллекта. Правительство Соединенных Штатов не может воспринимать непревзойденную динамику и инновационность экосистемы искусственного интеллекта Соединенных Штатов как нечто само собой разумеющееся; оно должно активно укреплять информационные технологии, гарантируя, что Соединенные Штаты останутся наиболее привлекательным местом для талантливых специалистов со всего мира и местом расположения самых современных вычислительных мощностей в мире. Правительство Соединенных Штатов также должно предоставить разработчикам и пользователям ИИ соответствующие рекомендации по обеспечению безопасности, а также тщательно оценить риски, которые могут представлять системы ИИ, и помочь снизить их.



Во-вторых, правительство Соединенных Штатов должно использовать мощный ИИ с надлежащими гарантиями для достижения целей национальной безопасности. Новые возможности ИИ, включая все более универсальные модели, открывают широкие возможности для укрепления национальной безопасности, но эффективное использование этих систем потребует значительных технических, организационных и политических изменений. Соединенные Штаты должны понимать ограничения ИИ, поскольку он использует преимущества технологии, и любое использование ИИ должно соответствовать демократическим ценностям в отношении прозрачности, прав человека, гражданских свобод, неприкосновенности частной жизни и безопасности.



В-третьих, правительство Соединенных Штатов должно продолжать развивать стабильную и ответственную структуру для продвижения международного управления ИИ, которая способствует безопасной разработке и использованию ИИ, управлению рисками ИИ, реализации демократических ценностей, уважению прав человека, гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни, а также содействует получению выгод во всем мире от искусственного интеллекта. Она должна делать это в сотрудничестве с широким кругом союзников и партнеров. Успех Соединенных Штатов в эпоху искусственного интеллекта будет измеряться не только превосходством технологий и инноваций Соединенных Штатов, но и лидерством Соединенных Штатов в разработке эффективных глобальных норм и создании институтов, основанных на международном праве, правах человека, гражданских правах и демократических ценностях".



На примере работы IT-гигантов и капиталистов Силиконовой долины Google, Microsoft, Amazon, запрещенная в России Meta* и пр. весь мир знает, что такое на деле гражданские свободы и демократические ценности, когда этими вопросами занимаются американские компании. Это цензура, алгоритмические манипуляции, социальный инжиниринг и использование персональных данных без согласия их владельцев. С искусственным интеллектом все это будет делать проще, поскольку всегда можно сослаться на техническую погрешность.



Следует обратить внимание и на проблему с так называемой "утечкой мозгов", ведь в меморандуме говорится, что "политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что расширение законных возможностей неграждан, обладающих высокой квалификацией в области искусственного интеллекта и смежных областях, въезжать в Соединенные Штаты и работать в них, является приоритетом национальной безопасности. Сегодня непревзойденная индустрия искусственного интеллекта в Соединенных Штатах в значительной степени опирается на идеи блестящих ученых, инженеров и предпринимателей, которые переехали в Соединенные Штаты в поисках академических, социальных и экономических возможностей". Это является ярким свидетельством того, что Вашингтон будет пытаться вербовать иностранных ученых и специалистов под самыми разными предлогами, чтобы заманить их в свои компании. А поскольку говорится о национальной безопасности, очевидно, в интересах США будет привлечь и тех людей, которые занимаются секретными разработками в других государствах.



Показательно, что в документе поручено министерству обороны и министерству внутренней безопасности обеспечить необходимую помощь для таких иностранцев. Также дается шесть месяцев, чтобы проанализировать состояние рынка труда, связанного с ИИ внутри США, а также за границей. За то же время должна быть проведена полная оценка возможностей США в области ИИ. Органам национальной безопасности уделено вдвое меньше: за три месяца помощник президента по вопросам национальной безопасности должен провести совещания с соответствующими исполнительными департаментами и ведомствами (агентствами) для изучения мер по определению приоритетов и оптимизации административных процедур для всех заявителей на получение визы, работающих с конфиденциальными технологиями.



Следовательно, в ближайшее время агентура США через посольства и другие структуры начнут сканировать другие страны на предмет опыта в области разработки ИИ, а также начать вербовку иностранцев.



Впрочем, силовики и разведка США теперь обязаны внедрять ИИ в свою деятельность более активно. Говорится, что "министерство обороны, министерство торговли, министерство энергетики, офис директора по национальной разведке, АНБ и Национальное агентство геопространственной разведки должны, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с применимым законодательством, уделять приоритетное внимание исследованиям в области безопасности и надежности искусственного интеллекта. По мере необходимости и в соответствии с требованиями существующих органов власти они должны поддерживать партнерские отношения с ведущими государственными учреждениями, промышленностью, гражданским обществом, академическими кругами и другими учреждениями, обладающими опытом в этих областях, с целью ускорения технического и социально-технического прогресса в области безопасности и надежности искусственного интеллекта".



Кстати, документ имеет и засекреченную часть, которая связана с вопросами национальной безопасности США. Вероятно, там говорится о различных методах, направленных против других государств, чтобы не допустить там достижения преимущества в области ИИ и критических технологий.



Что касается сектора обороны и безопасности, здесь явную выгоду получат те компании и стартапы, которые уже зарекомендовали себя в этом направлении. В частности, Palantir Питера Тиля, которая выполняла подряды для ФБР, миграционной службы, АНБ, Пентагона, ЦРУ, но также оборонных компаний США, а еще предоставляла свои продукты Израилю и Украине.



При этом Пентагон уже давно работает над внедрением искусственного интеллекта в свои боевые возможности, чему являются подтверждением контракты Южного командования вооруженных сил США с Microsoft по созданию специальных облачных серверов и применению приложения ИИ DALL-E в программах для командования и управления.



Поэтому недавний меморандум Джо Байдена является лишь подтверждением ранее заложенных тенденций, где разведка и военные США уже имеют определенный опыт и потенциал.