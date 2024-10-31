Отвечать за слова. Технология антимайдана: грузинский вариант, - А.Белов

08:54 01.11.2024

31.10.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Президентша Зурабишвили ожидаемо не пошла в прокуратуру давать показания по заведомо провальному делу о возможной фальсификации выборов



В свое время культовый герой советского кинематографа Глеб Жеглов говорил, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.



Видимо, памятуя об этом бессмертном изречении, Генеральная прокуратура Грузии решила не откладывать в долгий ящик расследование дела "о фальсификации парламентских выборов", прошедших в минувшую субботу и своими результатами крайне раздосадовавших нынешнего грузинского президента гражданку Франции Саломе Зурабишвили.



ЦИК Грузии, которую госпожа Зурабишвили обвинила в подтасовке результатов в пользу, видимо, недостаточно прозападной "Грузинской мечты", обратилась в главный надзорный орган республики с заявлением, в котором потребовала провести тщательную проверку собственной "противоправной деятельности".



"Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов 26 октября, в которой ведомство обвиняет в том числе президент Саломе Зурабишвили", – говорится в официальном сообщении ЦИК.



Со своей стороны, тбилисские прокуроры тут же отрапортовали о начале соответствующего расследования (на предмет наличия фальсификаций) и первым делом вызвали на допрос главного "свидетеля обвинения" президента Республики Грузия Саломе Зурабишвили. Мол, раз соответствующий сигнал пришел от нее, то наверняка она обладает какими-то крайне важными и, что главное, неопровержимыми доказательствами по делу.



"Прокуратура Грузии вызвала 31 октября на допрос президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений о состоявшихся 26 октября парламентских выборах", – сказано в кратком пресс-релизе грузинского ведомства.



Ну что ж, теперь-то, судя по всему, преступники будут наказаны, а правда и законность восторжествуют. Ибо, как рассказал президент Польши Анджей Дуда, которому Зурабишвили позвонила сразу после того, как поняла, что выборы проиграны, глава грузинского государства обладает неоспоримыми уликами того, что итоги выборов были, как она выразилась, "многоэтажно искажены".



"Вчера я разговаривал с президентом Саломе Зурабишвили. Она сказала мне, что, по ее мнению, выборы были не столько сфальсифицированы, сколько многоэтажно искажены. То есть очень сложным образом, поэтому она и использует этот термин, это была такая гибридная атака на выборы в Грузии. Она считает, что многоэтажные выборы были не столько сфальсифицированы, сколько искажен их результат", – сообщил Дуда.



На вопрос журналиста радиостанции RadioZet, существуют ли доказательства вмешательства в дела Грузии лично Президента РФ Владимира Путина, Дуда ответил:



"Она не сказала об этом прямо, потому что нет четких доказательств, но скажем, что в каком-то смысле пророссийские силы, потому что нельзя обманывать себя, что российские власти сильно поддерживают партию, которая на данный момент все еще находится у власти в Грузии, а именно "Грузинскую мечту". Эта партия пользуется поддержкой российских властей, поддержкой Владимира Путина, поэтому, конечно, то, что вы говорите, – это такой простой вывод".



Вот это да! Похоже, нас с вами ждет процесс века, где в числе обвиняемых окажутся все "враги" истинной (читай: прозападной) демократии и мирового порядка, основанного на правилах. Да уж, долгонько всем прогрессивным западным силам пришлось охотиться за доказательствами вины лично Президента России. Наконец-то это удалость!



Но что это? Почему? Что это значит? Как сообщает агентство Reuters, лидеры в пух и прах проигравшей грузинской оппозиции посоветовали Саломе Зурабишвили не ходить в прокуратуру для дачи объяснений по поводу заявления о фальсификации выборов.



"Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, так как не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен", – сказал один из оппозиционных лидеров Зураб Джапаридзе.



Кстати, весьма колоритный персонаж, о котором даже в тотально либеральной "Википедии" сказано, что в 2018 году, став кандидатом на президентских выборах, он выступал за полную легализацию марихуаны, а также в рамках предвыборной кампании разместил свою рекламу на порносайте PornHub с надписями: "Не обещаю увеличения размера!" и "Больше секса, больше свободы!". Что, впрочем не помогло, поскольку по итогам первого тура президентских выборов, прошедшего 28 октября 2018 года, Джапаридзе набрал 2,26% голосов и занял лишь 6-е место.



Ну, да бог с ним. Но что же госпожа Зурабишвили? Накануне грузинские прокуроры так и не дождались ее появления А все потому, что, как призналась сама президент Грузии в беседе все с тем же Дудой, идти ей туда попросту не с чем.



По словам польского лидера, Зурабишвили выразила мнение, что и не должна предоставлять никаких доказательств фальсификации результатов голосования, мол, достаточно информации на этот счет, якобы поступившей от местных наблюдателей. Отсутствие же сигналов со стороны международных наблюдателей, она аргументировала запоздалой реакцией последних на нарушения.



В общем, полагаю, нет необходимости говорить о том, что "дело о фальсификации" изначально шито белыми нитками, и даже самая элементарная доказательная база в нем отсутствует – одни голословные утверждения, больше похожие на истерику проигравшей стороны.



Ну тогда зачем ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру? Зачем прокуроры столь рьяно взялись за дело, понимая, что в нем ничего нет?



Похоже, мы с вами наблюдаем новый способ противостояния технологии майдана. Вместо привычной силовой составляющей – стенка на стенку – грузинские власти решили добить местных "майдаунов" чисто правовым путем, "утопить", скажем так, их подогреваемый Западом протест в болоте бесконечных юридических процедур, заодно наглядно продемонстрировав, что орать на площадях, кидая в толпу необоснованные обвинения – это одно, а доказывать собственную правоту в суде – совсем другое.



Пришло время отвечать не только за действия, но и за слова, и, возможно, президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает уже в будущем декабре, станет первым политиком такого ранга в современной истории, кто на себе испытает силу этого простого принципа.