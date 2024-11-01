Зерна много – денег нет: рекордный урожай стал проблемой для казахстанских фермеров, - Алина Пак

09:12 01.11.2024 01 ноября 2024

Алина Пак



Урожай на треть больше прошлогоднего обернулся для фермеров Казахстана головной болью. Куда производителям деть собранные 26,5 млн тонн зерна, учитывая его переизбыток на внутреннем рынке, снижение спроса традиционных импортеров и временные ограничения на экспорт в РФ. Orda.kz обсудила ситуацию с фермерами и Зерновым союзом.



Большой урожай - это избыток предложения, соответственно, обвал цены на рынке. А расходы на хранение и транспортировку только растут. Вот и получается ситуация, когда глядя на богатый урожай фермер думает, чем расплатиться с работниками, которые его собрали.



"Цена зерна третьего класса сейчас 50 тысяч тенге с документами. А себестоимость у меня 80, то, как вы думаете, какое может быть настроение у крестьян?",

комментирует Александр, фермер крестьянского хозяйства "Танюша" в Аршалынском районе Акмолинской области.

Низкие цены для фермеров - это финансовые потери. При этом большой урожай требует значительных затрат на уборку, хранение и транспортировку, и снижение цен приводит к тому, что рентабельность падает.



"Да плюсов как бы нет. Лучше бы не было такого сбора. Потому что, сами посудите, намолочено в три раза больше, чем в прошлом году. Соответственно, надо повышать зарплату. А цена на него, если я в том году сдавал по 128, то сегодня оно 50. То есть я в три раза больше намолотил, в три раза больше расходов на ту же солярку, вывозку и зарплату, а фактически стоимость его в три раза меньше. Здесь очень простая математика",

жалуется фермер.

Нынешний богатый урожай связан с благоприятной погодой. Осенью 2023 года обильные осадки насытили почву влагой, затем были снежная зима и дождливое лето. Все это создало комфортные условия для роста зерновых. Но радоваться этому у производителей не получается. На сегодняшний день Казахстан и Россия - страны с самыми низкими в мире ценами на пшеницу.



В октябре 2023 года пшеница третьего класса продавалась по 110–115 тысяч тенге за тонну, в августе 2024 года стоила 90 тысяч тенге, а сейчас за нее дают по 72–74 тысячи тенге за тонну.

Зерновой союз Казахстана дает более скромную оценку валового сбора - 24,5 млн тонн зерновых, в том числе 18 млн тонн пшеницы. Но тем не менее, это второй по величине урожай за всю современную историю страны, немного уступающий рекордному сбору 2011 года. К слову, на тот момент пшеница продавалась за 12-12,5 тысяч тенге за тонну.



Евгений Карабанов. Фото: пресс-служба "Северное Зерно"

Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового союза Казахстана и учредитель группы компаний "Северное Зерно" считает, что нужно вспомнить положительный опыт 2011 года. Тогда национальная компания "Продкорпорация" закупила излишки зерна, что позволило снизить давление на рынок. В следующем, 2012 году, когда мировой спрос на зерно вырос, Казахстан смог продать свои запасы по значительно более высокой цене.



Пшеничное поле. Фото: Игорь Улитин, Orda.kz

"Наверное, учитывая этот положительный опыт, следует купить эти 2–2,5 млн тонн, а правительству выделить на это деньги. Это достаточно короткие деньги в масштабах государственных финансов. И эти деньги 100% возвратные, то есть половина этих денег обратно вернется через два–три месяца в виде погашения текущих обязательств фермерами перед государственными финансовыми институтами (Аграрная Кредитная Корпорация, КазАгроФинанс, Продкорпорация), остальная часть - после реализации зерна весной-летом 2025 года",

говорит эксперт.

Закупка избытков зерна помогла бы аграриям преодолеть временные трудности и кассовые разрывы, а в будущем Казахстан смог бы использовать этот резерв в случае ухудшения погодных условий в следующем году, или выгодно продать при росте мировых цен.



Уже сейчас есть проблемы с посевом озимых в России и Украине из-за засухи, а в странах ЕС по причине переувлажнения почвы. Кроме того, неясно, как даже посеянные растения перенесут зиму, недостаток или переизбыток влаги и что принесет следующий год.



Фермер-бедолага

Богатый урожай этого года - не единственная головная боль для фермеров. Главная проблема - это недостаток финансирования. Банки неохотно кредитуют сельское хозяйство из-за высоких рисков. Есть государственные кредиты, которые имеют более мягкие условия, но их для всех не хватает. Многие фермеры получают кредиты под 22 % годовых, а обещанные субсидии часто задерживаются.



"Очень, на мой взгляд, неправильное распоряжение финансами. Если нет возможности выплачивать субсидии, то вы честно скажите об этом людям: "Уважаемые фермеры, в этом году вы не увидите их как своих ушей. Только на бумаге",

считает Евгений Карабанов.



Пшеничное поле. Фото: Игорь Улитин, Orda.kz

На начало августа задолженность по выплате субсидий за 2023 и 2024 годы превысила 620 млрд тенге, в то время, как на финансирование весенне-полевых работ было выделено 528 млрд тенге льготных кредитов. Этот дисбаланс создает дополнительные трудности для фермеров. А они, в свою очередь, ожидая субсидий, вынуждены обслуживать кредиты по коммерческим ставкам, что приводит к вымыванию оборотных средств.



"Приобретал химию летом, брал в долг, срок погашения стоит 1 ноября. Если я погашу в срок, цена будет 5 млн 320 тысяч. Если идет какая-то просрочка, то так хитро сделан договор, что скидка не распространяется. И если я уже после 1 ноября произвожу расчеты, то сумма будет больше восьми млн. Поэтому у нас как бы нет вариантов других, денег взять негде",

заключает фермер Александр.

Кроме того, остро стоит вопрос с обновлением сельскохозяйственной техники. Хотя в стране производятся сельхозмашины, многие из них не соответствуют современным требованиям. Высокий утильсбор на импортную технику делает ее слишком дорогой, что затрудняет обновление устаревшего парка.



Зерноуборочный комбайн. Фото: Elements.envato.com

"Та техника, которая производится в нашей стране, по большей части - это вчерашний день. Для мелких фермеров - да. Но при этом стоимость абсолютно недешевая, потому что на западную технику высокий утильсбор. Кроме того, импортная сельскохозяйственная техника облагается НДС. То есть западная техника дорогая, соответственно, и наши производители подтягивают свою стоимость",

разъясняет Карабанов.

Даже по официальным данным две трети сельскохозяйственной техники в стране изношены. Для стабильной работы требуется обновление парка на 6 % ежегодно.



"Поэтому, естественно, тот же фермер-бедолага не знает: то ли ему на поле работать, то ли сидеть возле компьютера и ждать, пока волшебное окно приема заявок на господдержку откроется. То есть деньги появились в бюджете - окно открылось. Как говорится, кто успел, тот и съел",

рассказывает эксперт.

Эти и множество других факторов так или иначе влияют на качество производимого зерна. В сентябре 2024 года Россельхознадзор обратился к Министерству сельского хозяйства Казахстана с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов.



Пшеничное поле. Фото: Игорь Улитин, Orda.kz

По словам Евгения Карабанова, такие проблемы возникают во многих странах. Например, к нам из России также нередко попадает продукция, содержащая карантинные объекты: семена, вредителей, грибковые патогены и т. д. Вопрос в том, насколько системно подходить к таким ситуациям.



"Недавно, вице-премьер г-н Жумангарин, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, о том, что "мы разобрались, что помидорки, перчики и дыньки - это, оказывается, не наша продукция, а узбекская". И ее официально завозили к нам, здесь растамаживали все в белую, а потом реэкспортировали. Сразу вопрос возникает: простите, когда идет завоз импортной продукции, она должна пройти фитосанитарный досмотр на наличие сорный семян, болезней и прочих патогенов. И когда эта продукция экспортируется далее, должен быть еще один фитосанитарный досмотр. Таковы международные требования и требования казахстанских нормативно-правовых актов в сфере карантина растений. Получается, ни в первый, ни второй раз не увидели?",

удивляется Карабанов.

Такие заявления звучат настораживающе, ведь недавно появилась новость от пресс-службы Россельхознадзора о том, что Россия обвинила Министерство сельского хозяйства РК в мошенничестве.



Проблема, по сути, не столько в импортируемой продукции, но и в отечественной фитосанитарной службе. Один инспектор в районе физически не может осуществлять качественный контроль. Вопросы возникают уже к самой системе. Как именно изменить систему - задача, требующая сотрудничества чиновников и заинтересованных представителей сельского хозяйства. В противном случае Казахстан могут просто отрезать от рынка, и тогда страна останется наедине со своим урожаем.



Экспорт и импорт

Традиционные экспортные рынки сбыта зерна и муки из Казахстана - страны Центральной Азии, Афганистан, Китай и Иран. Эти регионы стабильно закупают казахстанскую продукцию, но при высоких урожаях внутренние запасы зерна превышают спрос на этих рынках.



Казахстан - второй по объемам экспортер муки в мире. За 2022–2023 (сентябрь-август) страна реализовала на внешние рынки 10,5 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте.

В прошлом же сезоне экспортные объемы снизились из-за неурожая и ухудшения качества зерна, но в этом году прогнозируется экспорт на традиционные рынки 8,5 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте.



Зерновозы. Фото: Elements.envato.com

Исходя из большого урожая нынешнего года, необходимо дополнительно экспортировать 2,5 - 3 млн тонн пшеницы, что требует расширения экспортных рынков сбыта.



Во избежание дальнейшего снижения цен на зерно, в текущем году Казахстану необходимо экспортировать 11-12 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте.

Сейчас ключевой задачей для Казахстана становится выход на новые рынки. Евросоюз уже охотно покупает у Казахстана твердые сорта пшеницы для макаронных изделий, семена масличного льна и горчицу. Рынки Северной Африки и Ближнего Востока, такие как Египет и Алжир, Тунис, Марокко, Саудовская Аравия, покупают пшеницу среднего качества, которая традиционно поступает из России и Украины. К тому же, китайские компании готовы возобновить закупки казахстанской пшеницы фуражного качества.



"Сейчас нам необходим выход нашей пшеницы на нетрадиционные для нас рынки сбыта, в первую очередь - страны Евросоюза, Северной Африки и Ближнего Востока",

считает эксперт.

Для выхода на рынки Европы и Африки требуется транспортировка зерна через глубоководные порты Черного и Балтийского морей, расположенные в России, странах Балтии или в Грузии.



Наиболее выгодный путь - российские порты Черного и Балтийского морей. Однако из-за введенных Россией ограничений транспортировка осложнилась: зерно должно перегружаться "прямым методом" из вагона в судно, чего очень трудно достичь на практике.



Российский порт. Фото: Elements.envato.com

Например, крупные суда выгоднее для экспорта, стоимость транспортировки ниже. Но при этом для загрузки судна требуется 360-430 вагонов зерна.



"Ни у одного терминала в порту нет такой одномоментной вместимости подъездных путей - это раз. Второе, эти вагоны будут идти не в одно время, то есть обычно грузят по 20-25 вагонов в сутки с одной станции. Даже если с нескольких элеваторов грузить, пусть это будет 100 вагонов в сутки. То есть эта погрузка займет примерно четыре-пять дней. И обязательно будет либо простой вагонов, либо простой судна, что будет обходиться порядка 25 тысяч долларов в сутки за 30 тысяч тонн",

объясняет Евгений Карабанов.

Маршрут через порты стран Балтии и Срединный коридор через Каспий, Азербайджан и Грузию пока остаются дороже российского пути, что усиливает необходимость компромисса с Россией для снятия транзитных ограничений. Транзитный маршрут через Иран, в направлении портов Персидского залива, пока существует только гипотетически, и его пропускная способность и экономическая эффективность не известны.



Загрузка зерна в морское грузовое судно. Фото: пресс-служба Продкорпорации

В августе этого года Казахстан принял решение о временном запрете на импорт зерна из всех стран, что вызвало настороженную реакцию со стороны России, потому что на ней как будто бы сделали акцент. И хотя это решение направлено на поддержку внутреннего рынка, российская сторона восприняла его как недружественный шаг. Тем не менее это не помешало попытке вывезти в Казахстан из России четыре грузовых авто с более 110 тонн пшеницы.



"Даже если бы не было этого запрета, экономического смысла завоза российского зерна просто бы не было. Но своим запретом мы немножко раззадорили российскую сторону. А в свете большого санкционного давления на РФ, любое подобное действие они воспринимают как недружественный шаг",

поясняет Карабанов.

По прогнозам эксперта, проблемы с качеством зерна в Сибири могут создать возможность для поставок казахстанского зерна в Россию во второй половине сезона, если ограничения на ввоз снимут. Казахстан имеет опыт экспорта зерна в Россию, и этот рынок вновь может стать значимым для сбыта излишков пшеницы.



Вот только ждать всего этого большинство казахстанских фермеров не имеют возможности. Им, чтобы расплатиться за посевную и уборочную кампании, деньги нужны уже сейчас. Источник - orda.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730441520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев

- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом

- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества

- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане

- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO

- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана

- Рабочий график гпавы государства

- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы

- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику

