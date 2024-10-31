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Стамбул стал ареной мини-переворота, - Игорь Субботин
09:19 01.11.2024

31.10.2024

Эрдоган сводит счеты с "оппозиционным" муниципалитетом
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Полиция не позволила провести акцию протеста в Стамбуле.
Ключевая оппозиционная сила Турции, Республиканская народная партия (РНП), призвала своих сторонников выйти на акции протеста в Стамбуле. Спусковым крючком стал арест ее члена – главы одного из стамбульских муниципалитетов Ахмета Озера. Ему инкриминируют связи с Рабочей партией Курдистана (РПК). Анкара сейчас находится в процессе нормализации отношений с высшим руководством этой леворадикальной организации. Сам Озер был в числе тех, кому удалось получить поддержку курдов на местных выборах в марте.

Призыв организовать протесты прозвучал со стороны председателя РНП Озгюра Озеля. В связи с арестом соратника он распорядился перенести внутрипартийные мероприятия, которые были намечены на 1–3 ноября, из Антальи в Стамбул.

Председатель РНП назвал происшедшее "государственным переворотом" в рамках отдельного муниципалитета. "Мы будем защищать волю народа, Стамбул и будущее Турции от этой грязной игры", – заявил председатель РНП.

Он напомнил, что в течение многих лет обвиняемый не вызывал никаких нареканий у власти: Озер занимал крупные должности на государственной службе, в академической сфере и даже получил от правоохранительных органов справку в этом году, когда баллотировался на муниципальных выборах 31 марта. По итогам голосования ему удалось победить с 49% поддержки.

Озер, возглавивший в этом году самый густонаселенный стамбульский муниципалитет Эсеньюрт, был задержан 30 октября у себя дома в рамках антитеррористических рейдов. Ему были предъявлены обвинения в поддержании активных контактов с членами РПК на протяжении почти десятилетия, следует из заявления, опубликованного местной прокуратурой. Среди представленных властями доказательств – перехваченные сообщения, записи видеокамер, история банковских переводов и протоколы наружного наблюдения. Политик вины не признал.

Арест произошел в рамках проверок, начавшихся после теракта 23 октября. Тогда террористы смогли организовать нападение на объект важнейшей турецкой аэрокосмической компании TUSAS в пригороде Анкары. Ответственность взяла на себя РПК.

Давление на Озера считают политически мотивированным делом. Партия DEM, представляющая интересы курдского населения, назвала арест Озера нарушением демократической воли. Ее пресс-секретарь Айшегюль Доган заявила: "Послание, которое несет в себе преследование Ахмета Озера, избранного по воле народа, очевидно. Вполне ясно, что люди, обеспокоенные инклюзивным подходом главы Эсеньюрта к муниципальному управлению и его работой с курдской идентичностью и культурными инициативами, снова взялись за дело".

На муниципальных выборах в марте этого года партия DEM поддержала кандидатуру Озера, что, как предполагают наблюдатели, сыграло решающую роль в его победе. Если говорить обо всей Турции, то в ходе голосования РНП удалось завоевать доверие курдских избирателей, отняв их голоса у кандидатов правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Скандал вокруг ареста успел прокомментировать президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, который на встрече с однопартийцами заявил, что "члены террористической организации разрушают Эсеньюрт". "Где есть беззаконие, там не может быть справедливого управления, ты должен это понять, – заявил глава государства, заочно обращаясь к председателю РНП. – Наши основные адресаты – это наши курдские братья".

Сигналы, что Анкара меняет подходы к курдскому вопросу, начали появляться в последние месяцы, когда ключевые союзники Эрдогана по парламентской коалиции стали говорить о необходимости договориться с основателем и идеологом РПК Абдуллой Оджаланом. Он с 1999 года находится в тюремном заключении на острове Имралы в юго-восточной части Мраморного моря. Изначально политик был приговорен к смертной казни, однако позже мера наказания была смягчена под давлением международного сообщества. Сейчас турецкие политики предлагают дать Оджалану право на помилование, если он публично обратится к своим соратникам с парламентской трибуны и призовет сложить оружие, заключив с Турцией мирное соглашение.

Социологи предполагают, что снижение трений по линии Анкара – РПК теоретически помогло бы истеблишменту завоевать симпатию курдов Турции. Ценой этого, конечно, может стать то, что национальному аппарату безопасности в случае заключения каких-либо договоренностей все-таки придется иметь дело с тем боевым активом леворадикальной организации, который не подчинится условиям договора и окажет вооруженное сопротивление. Теракт у офиса TUSAS эксперты считают именно таким "протестным" выступлением одной из групп влияния в РПК.

Под большим вопросом остается то, насколько логично, ослабляя длительный конфликт с РПК с расчетом на внутреннюю аудиторию, использовать "бренд" организации для раскручивания репрессий против парламентской оппозиции.

В разговоре с "НГ" эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов не исключил, что у властей Турции действительно был компромат на Озера, который до последнего не хотели пускать в ход. Однако произошедший 23 октября теракт мог изменить расчеты, допускает собеседник "НГ".

Источник - ng.ru
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