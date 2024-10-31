Труп рос-блогерши Кристины Рэй выловили из канализации в Сочи

09:23 01.11.2024

Названа причина смерти найденной в канализации Кристины Рэй

Shot: следствие не считает криминалом гибель блогера Кристины Рэй в Сочи



Смерть 35-летнего блогера из Сочи Кристины Рэй, пропавшей в конце сентября и обнаруженной мертвой спустя месяц, наступила в результате несчастного случая. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.



По данным канала, следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Следователи считают, что девушка сама спустилась в коллектор, где могла употребить запрещенные вещества и попасть под поток воды.



Ранее сообщалось, что после исчезновения девушки следствие нашло ее знакомых, которые заявили о ее наркозависимости. Утверждалось, что в день пропажи Рэй якобы употребила наркотики и ушла за дополнительной дозой. Предположительно, она спустилась в канализационный коллектор в поисках закладки.



По ряду данных, на момент обнаружения труп подвергся сильным изменениям вследствие длительного пребывания в воде. Сообщалось, что пропавшую опознали по характерным татуировкам. Также источники заявляли, что на момент обнаружения тело было обнаженным, однако криминалисты считают, что вещи погибшей могло смыть водой.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА