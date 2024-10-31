|УзбЦИК зарегистрировал новоизбранных депутатов Олий Мажлиса
09:31 01.11.2024
По итогам воскресных выборов состав нижней палаты парламента и местных кенгашей обновлен почти на 60%. 38% депутатов нижней палаты парламента - женщины (самый высокий показатель в истории Узбекистана). Впервые в нее избраны 3 человека с инвалидностью. В кенгаши избрано 138 человек с инвалидностью.
Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 31 октября зарегистрировала 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, избранных на выборах 27 октября. 75 депутатов были избраны от одномандатных округов, остальные 75 - от единого избирательного округа по партийным спискам (выборы впервые проводились по смешанной системе).
Законодательная палата
Как сообщалось ранее, по единому округу в нижнюю палату парламента прошли:
от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана - 26 депутатов;
от Демократической партии "Миллий тикланиш" - 14;
от Народно-демократической партии - 13;
от Социал-демократической партии "Адолат" - 12;
от Экологической партии - 10.
По одномандатным округам в Законодательную палату избраны:
от УзЛиДеП - 38 депутатов,
от "Миллий тикланиш" - 15;
от "Адолат" - 9,
от НДПУ - 7,
от Экопартии - 6 депутатов.
Таким образом, из всех 150 депутатов:
УзЛиДеП представляют 64 депутата (42,7%);
"Миллий тикланиш" - 29 (19,3%);
"Адолат" - 21 (14%);
НДПУ - 20 (13,3%);
Экопартию - 16 (10,7%).
"По итогам выборов состав нижней палаты парламента обновлен почти на 60%", - говорится в сообщении ЦИК.
38% избранных депутатов составили женщины, что стало самым высоким показателем в истории Узбекистана.
По возрасту 2 депутата младше 30 лет, 38,6% - от 30 до 45 лет, 46,6% - от 45 до 60 лет, 13,3% - старше 60 лет.
12,7% депутатов - представители других национальностей, проживающих в стране: 5 русских, по 3 казахов и таджиков, 2 корейцев, по 1 туркмену и кыргызу.
Все депутаты имеют высшее образование, 15% из них обучались в зарубежных странах. Из них 30% - экономисты, 22% - юристы, 18,7% - педагоги, 12% - инженеры, 9,3% - представители медицинской сферы, 8% - представители сферы культуры, предприниматели и фермеры.
Ученую степень имеют 35% депутатов.
Впервые депутатами избраны 3 человека с инвалидностью.
Местные кенгаши
Территориальные, районные и городские избирательные комиссии также обнародовали результаты выборов в местные кенгаши.
По итогам выборов в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, областной и Ташкентский городской, районные (городские) кенгаши народных депутатов их состав обновлен на 59,2%.
32,6% новоизбранных депутатов - женщины.
По возрасту 4% депутатов младше 30 лет, 39,5% - от 30 до 45 лет, 40,8% - от 45 до 60 лет, 15,7% - старше 60 лет.
11,2% кандидатов - представители других национальностей: 175 таджиков, 111 казахов, 33 туркмена, 29 русских, 21 кыргыз и представители других национальностей.
93,3% депутатов имеют высшее образование, 36,2% из них - педагоги, 18,2% - экономисты, 13% - инженеры, 7,6% - врачи, 5% - юристы, 20% - представители сферы культуры, предприниматели и фермеры.
Ученую степень имеют 4,4% кандидатов (на практике - 2,9%).
Депутатами местных кенгашей избрано 138 лиц с инвалидностью.
Напомним, на выборах проголосовало 74,72% от общего числа избирателей, или 15,027 миллиона человек из более 19,9 миллиона.