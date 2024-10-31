Создается Навоийский государственный университет

09:33 01.11.2024

Президент в день визита в Навоийскую область подписал постановление об образовании на базе Навоийского государственного педагогического института Навоийского государственного университета. Цель - подготовка кадров в сферах точных и естественных наук, ИТ, экономики, туризма и сельского хозяйства.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 октября, в день своего визита в Навоийскую область, подписал постановление об образовании Навоийского государственного университета на базе Навоийского государственного педагогического института.



В документе отмечаются быстрые темпы роста отраслей экономики в области и социально-экономическое положение данного региона, требующие высококвалифицированные кадры по таким сферам, как точные и естественные науки, информационные технологии, экономика, туризм и сельское хозяйство.



Согласно постановлению, все студенты Навоийского госпединститута продолжат обучение в новом университете. С 2024/2025 учебного года выпускникам будет выдаваться диплом университета;



Со следующего учебного года в университете будет внедрена подготовка кадров по таким направлениям, как точные и естественные науки, информационные технологии, искусственный интеллект, экономика, бизнес и туризм, управление инвестициями, сельское хозяйство, экология и охрана окружающей среды, логистика;



В целях интеграции учебных занятий с практикой образовательный процесс организуется в форме дуального образования, на предприятиях и в организациях создаются филиалы кафедр по соответствующим направлениям, к образовательному процессу привлекаются специалисты-практики с многолетним опытом трудовой деятельности.



Совместно с другими вузами республики и зарубежных государств намечено внедрить совместные образовательные программы по новым направлениям образования и специальностям с выдачей выпускникам двух дипломов.



В отдельных группах бакалавриата и магистратуры образовательный процесс будет организован на иностранных языках, а образовательные программы будут поэтапно подготавливаться к международной аккредитации.



Университету с 1 января 2025 года предоставляется академическая, организационно-управленческая и финансовая самостоятельность.



Для совершенствования деятельности вуза и обеспечения качества образования с привлечением зарубежных экспертов создать в университете создается Центр трансформации.



Он займется приведением образовательных программ университета в соответствие с международными образовательными стандартами, работой по включению вуза в рейтинг престижных вузов мира, международной аккредитацией программ университета, достижением признания дипломов вуза за рубежом и другими вопросами.