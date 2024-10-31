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Израильские археологи нашли и изучают поселение Хурват-Хушам возрастом 5000 лет. Особо интересен храм раннего бронзового века
09:41 01.11.2024

Археологи нашли древнейший храм в Израиле с ритуальными артефактами

В ходе археологических раскопок близ Бейт-Шемеша, Израиль, Управление древностей Израиля обнаружило поселение Хурват-Хушам возрастом 5000 лет, позволяющее изучить истоки урбанизации.

Археологи нашли древнейший храм в Израиле с ритуальными артефактами

Здесь был найден храм раннего бронзового века, возможно, служивший ритуальным центром. Внутри храма сохранилось около 40 ритуальных сосудов, оставленных в местах своего первоначального расположения. Эти сосуды, вероятно, использовались в церемониальных целях, что подчеркивает символическое значение места.

Археологи отмечают, что перед заброшенностью здания, возможно, произошло драматическое событие, о чем свидетельствуют опрокинутые сосуды и следы огня. Уникальная по размеру и конструкции структура с толстыми стенами и скамьями могла служить первым общественным зданием Израиля.

Вблизи храма обнаружена площадка с вертикальными камнями, которая, по мнению исследователей, использовалась для ритуалов под открытым небом до возведения храма. Этот комплекс отразил переход от сельского к раннему городскому укладу. Археологи также нашли старейшие керамические печи, что говорит о развитии ремесленного производства и социальных изменений.

В конечном итоге, Хурват-Хушам стал частью процесса, ведущего к основанию первых крупных городов с организованными общественными структурами и специализацией труда.

Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/science/2122957-early-urban-development/

Источник - pravda.ru
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