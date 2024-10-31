Половина россиян не видят результатов демографической госполитики

10:25 01.11.2024 Главным препятствием для рождения детей называют отсутствие материального достатка



Ольга Соловьева



Последние социологические опросы показали весьма критическое отношение населения РФ к демографической политике государства. Около половины населения считают, что государство делает недостаточно или практически ничего не делает для увеличения продолжительности жизни. При этом россияне предлагают собственный список приоритетных мер, которые могут привести к изменению тренда на сокращение населения страны.



Около половины респондентов (46%) считают, что российские власти принимают недостаточно мер для повышения рождаемости или практически ничего не делают для этого. И лишь треть опрошенных текущие меры государственной демографической политики считают достаточными, показывают последние опросы фонда "Общественное мнение" (ФОМ).



При этом большинство опрошенных заявляют, что государство в целом обязано принимать какие-то специальные меры для повышения рождаемости в России. Так считает свыше 80% россиян. И это больше, чем еще три года назад. Тогда о необходимости мер поддержки рождаемости говорили 70% респондентов.



Россияне также негативно оценивает и текущую политику властей по увеличению продолжительности жизни в России. Так, 40% полагают, что чиновники делают недостаточно для этого, а каждый пятый вообще считает, что власти не принимают никаких результативных мер по увеличению продолжительности жизни в стране. Положительно оценивают действия властей в этом направлении лишь 29% опрошенных.



Впрочем, общая поддержка демографической политики государства сегодня несколько выше, чем в прошлые годы. К примеру, в 2021 году 46% респондентов говорили о недостаточности мер, 28% считали, что власти вообще ничего не делают, и только 18% о мерах господдержки отзывались положительно.



В представлении россиян большая часть обязательных со стороны государства мер поддержки рождаемости и увеличения продолжительности жизни должна быть сосредоточена вокруг материальных аспектов. В частности, каждый четвертый главным стимулом повышения рождаемости видит увеличение размера маткапитала и детских пособий. Для 17% опрошенных основной фактор – это улучшение жилищных условий за счет снижения стоимости ипотеки и выдачи бесплатного жилья многодетным и молодым семьям. Еще для 13% важным является повышение уровня жизни населения. Наиболее эффективной мерой увеличения продолжительности жизни россияне считают доступную и качественную медицину (32% опрошенных). Для каждого пятого важным фактором является повышение зарплат, пенсий и уровня жизни населения.



"Доступное жилье – ключевой фактор для молодых семей. Наличие собственного жилья способствует стабильности и уверенности в будущем, что влияет на решение о рождении детей. А высокий уровень доходов напрямую связан с возможностью обеспечить детей всем необходимым. Более высокие зарплаты уменьшают финансовые опасения и позволяют семьям планировать будущее", – комментирует результаты опроса доцент Финансового университета Петр Щербаченко.



Из совместного опроса исследовательского холдинга "Ромир" и компании "Яков и партнеры" (бывшее подразделение консалтинговой компании McKinsey в РФ) также следовало, что наиболее эффективными мерами господдержки, нацеленными на повышение рождаемости, россияне считают улучшение условий декретного отпуска (35%), повышение доступности и качества медицинской помощи (34%), увеличение материнского капитала (33%). То же исследование показывало, что основным фактором, влияющим на решение о рождении ребенка, являются финансовые возможности. И чем больше у респондентов доходы, тем выше у них желание родить детей. Заметнее всего (с 16 до 23%) доля желающих завести ребенка возрастает при переходе с уровня дохода в 20–80 тыс. руб. в месяц на уровень в 80–120 тыс. руб. в месяц, сообщали исследователи. Между тем у подавляющего большинства россиян текущие доходы сегодня значительно ниже порога 80–120 тыс. руб. в месяц. По официальной статистике, в прошлом году текущие доходы у 85% россиян находились в интервале 20–80 тыс. руб. (см. "НГ" от 23.06.24).



Эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) также констатировали низкую эффективность государственной демографической политики в РФ.



Согласно их выводам, никакого перелома негативных демографических тенденций, несмотря на прямые выплаты, материнский капитал, льготную ипотеку и дополнительные региональные меры, не происходит. В частности, в России увеличивается доля домохозяйств, которые состоят только из одного человека. С 2002 по 2020 год она увеличилась с 22 до 32%. При этом в крупных городах этот рост бездетных и даже неженатых гораздо выше. В Москве доля домохозяйств из одного человека выросла за те же два десятка лет с 27 до 52%. А в Санкт-Петербурге доля одиночек увеличилась с 24 до 49%.



В индустриальных регионах России влияние прямых выплат на рождаемость, мягко говоря, ограничено, отмечали аналитики ЦМАКП. На рождение детей (особенно второго и последующих) в индустриальных регионах крайне негативно влияет закредитованность домохозяйств, особенно долгосрочными долгами, тем более в условиях экономической турбулентности. В индустриальных регионах доминирует модель "сперва расплатимся с долгами, потом будем рожать", признают в ЦМАКП.



Эксперты выделяли три главных ограничения в обеспечении условий воспроизводства населения. Первое ограничение – это наличие жилья для создания семьи и рождения первого ребенка. Второе препятствие – отсутствие уверенности в "лучшем будущем", включая устойчивый доход. Третье препятствие – это стремление завершения образования и формирования основы карьеры для обоих родителей. И на все эти три препятствия текущие государственные меры демографической политики почти не влияют (см. "НГ" от 22.07.24).



В России действительно продолжает снижаться рождаемость. Так, если в 2012 году на 1 тыс. человек приходилось 14,7 рождения, то уже в 2022 году – только 8,8 рождения. И ситуация продолжает ухудшаться. По итогам семи месяцев этого года в РФ родилось свыше 714,7 тыс. детей против 726 тыс. за аналогичный период прошлого года. В результате на 1 тыс. человек приходится 8,4 рождения против 8,6 год назад. Смертность при этом, напротив, нарастает. Так, по итогам семи месяцев этого года умерло 1,078 млн человек против 1,023 годом ранее. В результате на 1 тыс. человек приходится 12,7 смерти против 12,1 годом ранее.



Со следующего года в РФ стартует новый нацпроект "Семья". Его запуск анонсировал в конце февраля президент РФ Владимир Путин. Сообщается, что в новый нацпроект войдет пять федеральных проектов, которые улучшат жилищные условия российских семей, будут стимулировать рождаемость в стране и обеспечат пожилых необходимыми услугами по уходу. Курировать проект будет вице-премьер Татьяна Голикова. В общей сложности на стимулирование рождаемости, на помощь бедным и пожилым, на лечебную и учебную инфраструктуру и иные схожие цели за ближайшие шесть лет будет потрачено 2,7 трлн руб.



Чиновники ставят цели по повышению суммарного коэффициента рождаемости в РФ. "Суммарный коэффициент рождаемости по итогам прошлого года сложился на уровне 1,4… Поставлена задача переломить демографическую ситуацию, и к 2030 году необходимо увеличить суммарный коэффициент рождаемости до отметки 1,6, а к 2036 году – до 1,8, сохранив положительную динамику третьих и последующих рождений", – заявил на прошлой неделе глава Минтруда Антон Котяков. Тогда же он рассказывал, что за последние два года увеличилась сумма декретных выплат, введено единое пособие для детей с небольшим достатком, меняется детская инфраструктура, каждый год увеличивается размер маткапитала. Собственно, именно выплаты маткапитала считаются самой эффективной мерой поддержки семей. По подсчетам председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергея Рыбальченко, с начала действия программы маткапитал способствовал рождению дополнительно до 3 млн детей в стране. Антон Котяков полагает, что в 2025 году выплаты смогут получить еще около 1 млн человек. Сумма выплаты, с учетом индексации, при рождении первого ребенка в 2025 году составит 677 тыс. руб., а на второго – 894 тыс. руб., если семья не получала поддержку на первого.



Чиновники также надеются переломить тенденцию спада рождаемости за счет увеличения рождений вторых и третьих детей в семьях. "Наша общая задача – сделать все возможное, чтобы крепких многодетных семей становилось все больше. Сегодня в России проживает 30 млн детей, и каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье", – подчеркивает Котяков.



По словам замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, пик возможностей для активного рождения вторых и третьих детей продлится в России ближайшие три-четыре года.



Вопросы анкеты: как вы считаете, власти нашей страны делают скорее достаточно или скорее недостаточно для увеличения продолжительности жизни в России? Или власти вообще ничего не делают для этого? Источник: ФОМ Источник - НГ

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