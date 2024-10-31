ВС РФ начали наступление на села вдоль Кураховского водохранилища

10:29 01.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 31 октября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 31 октября в разрезе СВО. Русские войска начали наступательную операцию по овладению зоной к северу от Кураховского водохранилища. Зеленский сообщил, что судьба дальнейшего финансирования его режима на Украине требует от него новой попытки наступления. Это является дополнением к прочим сигналам готовности ВСУ предпринять прорыв границы России в Брянской области. Стоимость аренды в крупных городах резко выросла. Аналитики связывают это с откладыванием покупки собственного жилья. Об альтернативах на текущем рынке недвижимости рассуждает русский публицист Евгений Норин.



Побеждают "ножницы"







Оперативный кризис ВСУ на Кураховском направлении становится все глубже. Русские войска уже сумели решить ряд текущих задач на разных участках фронта. К примеру, украинский гарнизон Курахово скован боем пробившимися в городскую черту силами 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ, а южнее населенного пункта последняя подготовленная полоса обороны ВСУ на условной линии Ясная Поляна – Максимовка прорвана. Теперь настало время приступить к очередным мероприятиям, необходимым для дальнейшего развития успеха в рамках общей операции по окружению украинской группировки. Оставление неприятелем всей Кураховки и бегство из излучины реки Волчьей позволяют ВС РФ начать атаку вдоль северного берега Кураховского водохранилища, чтобы овладеть населенными пунктами Степановка, Ильинка и Берестки. Самое близкое к Кураховке село Волченка с ходу поддалось, и русские штурмовые группы взяли контроль над ним без особых затруднений. Кроме того, удалось занять большой породный отвал ЦОФ "Кураховская". Трудно сказать, какую задачу русское командование ставит приоритетом, ведь овладением вышеописанными населенными пунктами войска достигают сразу нескольких важных целей одновременно. Стоит их уточнить. Во-первых, этими действиями будет прервано снабжение сил противника в Новоселидовке, упорное сопротивление которой держится на одной-единственной трассе Т-05-25 от Курахово через водохранилище. Без нее неприятелю придется отходить в направлении Сонцовки. В свою очередь, это село, где противнику будет максимально удобно обороняться, опираясь на особенности местности. По совместительству Сонцовка – это последняя преграда для ВС РФ, которые наступают от Цукурино, чтобы сформировать северную дугу охвата Курахово и замкнуть окружение группировки ВСУ встречей авангарда соединений ВС РФ, прорывающегося с юга от села Ясная Поляна. Но вопрос Сонцовки может быть решен точно так же, как и вопрос Новоселидовки. Если последняя снабжается по трассе от самого Курахово, то Сонцовка преимущественно обеспечивается по дорогам от сел Константинополь и Андреевка. Оттуда трассы идут в сторону Курахово и резко разворачиваются на Сонцовку у водохранилища. Такая конфигурация дорожного сообщения села с тыловыми районами позволяет перебить снабжение и этим обречь оборону ВСУ даже в крайне выгодных для них условиях. Это, в свою очередь, поспособствует дальнейшему развитию наступления ВС РФ в направлении сел Константинополь и Андреевка.



Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что занятие ВС РФ северного берега Кураховского водохранилища само по себе даже без перерезания трасс позволит начать вспомогательную атаку на Сонцовку, а также поддерживать наступление на нее от Цукурино через Новодмитровку. Кроме того, пребывание ВС РФ на северном берегу водохранилища начнет оказывать огневое давление на гарнизон Курахово. Мост через водоем ни при каких обстоятельствах не сможет сыграть роли в штурме населенного пункта, так как при приближении русской армии он, скорее всего, будет подорван.



Подстрекание к рейду



Владимир Зеленский сделал специфическое заявление, согласно которому западные спонсоры киевского режима не пожелают далее активно его поддерживать, если ВСУ не добьются какого-то результата.



"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос. Самое главное – это результат", – сказал Зеленский.



Это четкий сигнал, который отправили лидеру киевского режима а-ля "вертись-крутись". Однако если он хочет дальше держаться на плаву за счет Запада, то необходимо что-то предпринять. И тут встает вопрос, что он может сделать. Разумеется, речь, вероятно, идет о повышении интенсивности применения БПЛА для формирования картинки, что российский тыл якобы находится под сильным давлением. Однако столь ограниченное как по эффекту, так и по пропагандистскому "выхлопу" использование беспилотников даже новейших типов едва ли удовлетворит заказчиков. Не меньше подразумевается и склонение Украины к проведению новой общевойсковой наступательной операции. Но где? Стоит отдавать себе отчет, что ВСУ с обороной толком уже не справляются, соответственно, убивать новособранный из лоскутов кулак разом попыткой "контрнаступить" против опытных частей ВС РФ они не рискнут. Ведь нужна "перемога", а не шумный провал, который наступит в одни и те же сутки вместе с началом атаки. Неприятель будет искать точку, отвечающую следующим критериям: сравнимо слабее прикрыта, части ВС РФ максимально быстро среагировать и прибыть не смогут, территория должна быть защищена от действий фронтовой авиации России. Единственная зона, которая может казаться Киеву соответствующей вышеприведенным пунктам, – это Брянская область с ее лесными массивами, позволяющими легко укрываться. Тут сошлись формальные признаки: Белгородская и Курская области насыщены частями ГрВ "Север" ВС РФ, достоверными данными касательно именно Брянской области противник не обладает. Он решил попытаться прояснить картину для самого себя и активизировал действия ДРГ. Стоит вспомнить историю, как в приграничье с Украиной на Брянщине 28 октября была ликвидирована одна из таких групп, да не простая. В нее входили то ли действующие, то ли отставные военные специалисты НАТО, в частности опознано тело американского военного из 75-го рейнджерского полка ВС США. На "рядовое задание" такой материал отправлять бы не стали: такого рода специалисты в случае успеха разведывательного рейда в состоянии принести полную информацию для Киева и спонсоров о потенциальных перспективах масштабной атаки. Но эта и другие группы на базу не вернулись, для командования противника "туман войны" так и продолжает скрывать объективную обстановку в Брянской области. Но, учитывая глубочайшую зависимость Зеленского от западных финансов и его заявление, что де-факто становится приказом к действию, отсутствие результатов разведки едва ли будет основанием к отказу от потенциального общевойскового рейда.



Квартиры дорожают – пора переезжать в дома!



Стоимость аренды квартир в крупных городах резко увеличилась. По данным "ДОМ.PФ" (есть в распоряжении Readovka), с лета 2024 года ставки поднялись в Москве на четверть, в Санкт-Петербурге – на 17%, в Самаре – на 31%. Ту же динамику демонстрируют и другие российские миллионники. Причина понятна – высокая ключевая ставка. Люди откладывают приобретение жилья, а значит, рынок арендных квартир оказывается перенапряжен.



Между тем существует неплохая альтернатива квартире. Это частные дома в городской черте и таунхаусы. Цены такого жилья растут не так быстро. Разрыв в последние недели становится кричащим. В Москве квадратный метр коттеджа стоит в среднем 126,4 тыс рублей, в новостройке – около 364 тыс рублей, что почти втрое больше. В Санкт-Петербурге – 132 и 240 тыс рублей соответственно, разница почти двойная.



Потенциальные владельцы коттеджей часто видят проблему в транспортной доступности. Однако с учетом размеров мегаполисов и их планировки фактически ехать из своего дома до, например, центра Петербурга может быть и не дольше, чем из пригорода. Это не говоря о Москве с ее огромными расстояниями. При этом коттедж строится куда быстрее, чем многоэтажка.



Субурбанизация – вполне вероятное будущее больших городов России. Не только Москвы и Петербурга, но и Казани, Екатеринбурга, Самары, Краснодара. Да, дом, скорее всего, потребует еще и машины. Но, будем честны, разница между домом и квартирой по цене такова, что даже коттедж с машиной может оказаться дешевле, чем просто новостройка. И если мы говорим о среднем классе – а кто еще покупает жилье в новоделах – то автомобиль у таких семей и так обычно есть, и, даже если придется покупать новый, по сравнению со стоимостью квартиры он не так страшно обременит семейный бюджет. Тем более при покупке жилья семьей с детьми в любом случае требуется брать не "однушку". Так что дом той же площади – прекрасный вариант вместо трехкомнатной квартиры.



Ну, и кроме того, свой дом – это экологично, удобно, и это принципиальное отсутствие в вашей жизни человека-соседа с дрелью.



Если нет причины, которая четко привязывает к микрорайону с многоэтажками, дом – прекрасная альтернатива квартире. И намного дешевле.



Вчера, 30 октября, главным событием дня стало начало штурма Курахово частями 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Источник - Readovka

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