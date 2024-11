БРИКС подмял под себя Содружество: Британия испытала позор. Это конец

10:31 01.11.2024 Сергей Латышев

31 Октября 2024



Россия, отдавая старый должок, хоронит теневую Британскую империю и убивает мечту Лондона о Global Britain. Это показал провал саммита Содружества на Самоа. Ведущие члены объединения поехали на саммит БРИКС в Казани, чтобы не копаться на краю мира в прошлом, обсуждая с жертвами колониализма нереальные "репарации" за рабство, а формировать вместе с Россией будущее. С Карлом III отказались встречаться даже премьеры австралийских штатов - предвестник того, что эта страна скоро станет республикой! Надвигающееся поражение Лондона на Украине в прокси-войне с Россией довершает эту печальную для британцев внешнеполитическую картину, как и обострение отношений с США в случае победы на ноябрьских выборах Дональда Трампа.



"Большая игра" не закончилась в 1917 году подготовленным британскими спецслужбами падением Российской Империи. И она не завершилась в 1991-м развалом СССР (чему Лондон также способствовал), который на Западе называли и считали Россией. Она продолжается! И если СССР активно поучаствовал, со своей стороны, в демонтаже западной колониальной системы, то Россия взялась за неоколониальную, имея все шансы на то, чтобы посмеяться последней.



Стены как казалось, прочнейшего здания - Содружества наций, собравшего под своей крышей почти все территории, которые ранее были колониями Британской империи, с недавних пор покрываются трещинами....



Меняют ориентацию



Содружество возглавляет монарх Великобритании и объединяет бывшие британские колонии и доминионы. Основные решения принимаются на встречах глав правительств, которые проводятся с 1971 года раз в два года. Как раз такая встреча и проходила 21-26 октября на Самоа. Она показала для Лондона страшное: БРИКС "переманивает" членов Содружества!



Несмотря на бодрые заверения британского премьера Стармера о том, что саммит Содружества не будет омрачен проведением БРИКС, даже несмотря на отсутствие Моди и Рамафосы, западная пресса считает иначе. Скриншот: Bloomberg



В бесперспективном британском междусобойчике в Океании отказались участвовать премьер-министры Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и ЮАР. Нарендра Моди, Мухаммад Юнус, Харини Амарасурья и Сирил Рамафоса отправились в Россию на саммит БРИКС, проходивший практически одновременно - 22-24 октября. Еще три страны Содружества, прислав в Казань высокопоставленные делегации, стали государствами - партнерами БРИКС: Нигерия (230 млн населения, шестая по этому показателю страна мира и первая в Африке), Малайзия, Уганда. Это необходимая ступень перед вступлением.



Таким образом, получается, что с Британией в Содружестве реально остаются из крупных стран только Пакистан, Канада да Австралия с Новой Зеландией. И всякая карибская, тихоокеанская и африканская мелочь, часть из которой тоже подумывает о том, чтобы сменить ориентацию.



Жалкая роль



Еще по дороге на Самоа в самолете журналисты спросили британского премьера-лейбориста Кира Стармера, не беспокоит ли его, что Британия входит в более слабый блок? Разумеется, он это отрицал, заявив, что Содружество "очень важно", поскольку дает возможность "обсуждать" такие темы, как экономический рост.



Русофоб Стармер промахнулся. Главной темой обсуждения на Самоа был не экономический рост, а вопрос выплаты Британией "репараций" бывшим колониям за работорговлю. Еще до начала мероприятия в Лондоне самонадеянно заявляли, что не собираются обсуждать эту тему за общим столом.



Тем самым вопрос попытались закрыть, но не получилось - он стал, повторим, главным на саммите и был отражен в его заключительном документе. В нем зафиксированы "призывы к обсуждению вопроса о репаративном правосудии за рабство" и говорится, что "пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора об общем будущем, основанном на справедливости".



Чтобы избежать скандала прямо на саммите, Лондону пришлось это пообещать. Но, как хорошо известно, обещать не значит жениться.



Где деньги, Кир?



О том, что такого разговора не будет, со всеми вытекающими отсюда незавидными перспективами для Содружества, британцы, эти самые "образцовые" колонизаторы, дали, впрочем, сразу понять. Они согласились лишь предоставить "неденежные репарации" - вроде новых студенческих программ для выходцев из своих бывших колоний, пострадавших от рабства и колониализма.



Да, конечно, работу с элитой англичане проводить умеют, чтобы держать побольше стран в неоколониальной зависимости. Но теперь, когда коллективному Западу появляется реальная альтернатива в виде БРИКС, этого уже мало, а на большее Лондон не способен.



Стармер мог пообещать членам Содружества все, что угодно - с колониальными элитами британцы умеют проводить работу. Но в реальности мало, чем могут им помочь - лишних денег нет. Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press



Между тем, как отмечало издание The Daily Mail, пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон выплатил по меньшей мере £206 млрд ($270 млрд). И это, конечно, лишь самая начальная цифра, если процесс пойдет. По оценкам американской консалтинговой компании Brattle Group, сумма британских "репараций" должна составить 24 трлн долларов…



Бла-бла не прокатит



Таких денег, разумеется, у Британии нет. Да и с колониализмом не все так просто, как многим сегодня кажется. Поэтому Стармер сразу же и убил эту несбыточную мечту. Представитель канцелярии британского премьера заявил 26 октября, что Лондон по-прежнему не намерен выплачивать "репарации" за участие в работорговле требующим их странам.



Мы ясно выразили нашу позицию, и она не меняется, - подтвердил он.



И стоило для этого ехать, чтобы копаться в грязном прошлом и давать отлуп желающим на халяву заполучить большие деньги, на другой конец света, да еще тащить с собой больного раком Карла III? Кстати, он тоже выступал на Самоа, но и он ничем не обнадежил любителей пожить за чужой счет: говорил о важности изучения ошибок колониального прошлого, но не использовал слова "рабство" и "репарации".



Если кто-то до саммита еще надеялся, что вдруг удастся "отжать" у Лондона кругленькую сумму, то теперь таких надежд уже нет: вместо денег будет бла-бла-бла. Членам Содружества это надо? Особенно когда перед глазами другой пример - объединение равных, устремленных в будущее.



Вопрос риторический. Поэтому многие в обозримом будущем помашут на прощание Лондону ручкой. Уже никто не хочет, даже Австралия, проводить у себя Игры Содружества, проходившие регулярно с 1930 года.



Провал в Австралии



Унижение Британии на саммите было тотальным. Потому что с приехавшим по дороге туда в Австралию Карлом III, который считается ее конституционным монархом и имеет там своего генерал-губернатора, не захотели встречаться все премьеры австралийских штатов. Их всего шесть.



Я нахожу эту ситуацию оскорбительной, - заявила депутат и глава Австралийской монархистской лиги Бев Макартур, слова которой приводит Би-би-си. - Я не нахожу оправданий тому факту, что премьеры штатов не посетят прием в Канберре.



Глас вопиющего в пустыне.



Politico прямо заявило о том, что саммит БРИКС показал падение авторитета британской короны. Публикация так и озаглавлена "Конец Британской империи". Скриншот: Politico



Данная ситуация указывает на резкий рост республиканских настроений в стране и нежелание зависеть, как прежде, от Британии, которой есть все меньше чего предложить, но которая - так или иначе - связывает австралийцам руки в проведении внешнеполитического курса страны.



Вы не наш король, вам здесь не рады!, - заявила после выступления монарха в австралийском парламенте член Сената Линда Торп. Как пишет издание The Australian, во время речи Карла III она "выкрикивала ругательства в адрес короля и королевы". В конце концов ее вывели из зала - демократия!



В 1999 году в Австралии был проведен референдум по вопросу о том, должна ли страна стать республикой. 55% принявших в нем участие граждан (порядка 12 млн человек) высказались за сохранение власти британского монарха, 45% проголосовали за республику. Если бы такой референдум провели сейчас, последние бы, похоже, победили.



Подводим итоги



Новую реальность болезненно ощущают на своей шкуре особенно небольшие страны - члены Содружества, которые все чаще поглядывают и на главного союзника России - Китай как на источник инвестиций и драйвер развития. Это происходит и в Океании, и в Карибском бассейне, и в Африке. Из-за упадка Британии ее позиции в мире находятся под угрозой.



Этот факт не смог изменить выход со скандалом Британии из Евросоюза ради одиночного плавания под флагом Global Britain c очевидным намерением создать собственную макрозону, подобрав в нее и бывшие колонии. Лондон переоценил свои силы. Это не получается и вряд ли получится.



Бывшие рабы не хотят повторения прошлого в новых условиях. А британцы измельчали (посмотрите хотя бы на Лиз Трасс). Да и США это не нужно. Американцы хотят видеть Британию в своем обозе, а не в качестве самостоятельного игрока. Чтобы не уводили у них деньги в свои офшоры, не либеральничали с Китаем, не перегибали палку с Россией. Именно поэтому так и не заключено между двумя странами торгового соглашения, на которое уповали сторонники Brexit, когда рвали с ЕС и его обширным рынком.



Если на ноябрьских выборах в США победит Дональд Трамп, то Лондону придется особенно несладко. Во-первых, он не забыл зловещую роль британских спецслужб в попытке убрать его в бытность президентом из Белого дома. Во-вторых, Трамп крайне зол на лейбористов, потому что те деятельно помогают демократам сохранить власть в преддверии ноябрьских выборов.



Британские партнеры в мире все это видят и делают выводы.



Что с того?



Но все же контрольный выстрел в уничтожившую в свое время всех своих соперников Британскую неоколониальную империю сделает именно Россия - на Украине. Чтобы быть экономически рентабельной, Global Britain нуждается в том числе в господстве над Восточной Европой, особенно над Украиной.



В связи с этим уши Лондона торчат из украинской войны почти в той же мере, если не выше, чем американские. Зеленский и Ко - это британские ставленники. Нелегитимного правителя Украины охраняют английские телохранители.



Именно англичане были авторами и соавторами самых дерзких террористических операций Киева. Дарья Дугина, кстати, значилась первой в их персональном санкционном списке, пока не была злодейски убита. Конечно, американцы знали про готовившееся вторжение ВСУ в Курскую область, в чем недавно признались, но главной скрипкой были англичане. Они причастны и к ударам по Крымскому мосту.



Но уже очевидно, что новой русско-японской войны 1904-1905 годов с последующей революцией в России у Лондона не получилось, что его козни на Украине потерпят крах и никакой Восточной Европы под англичанами в обозримом будущем не будет. Поэтому именно Россия прикончит старого хищника. В Индии это называется кармой. Бумеранг возвращается. Источник - Царьград

