Питер Кениг: Давайте посмотрим на саммит БРИКС в Казани без иллюзий и прикрас

10:36 01.11.2024 Что на самом деле показала встреча лидеров крупнейших стран в столице Татарстана



Петер Кениг



16-я ежегодная встреча БРИКС в Казани, Россия, которая прошла 22−24 октября 2024 года, войдет в историю.



Был ли саммит успешным? Зависит от точки зрения и от того, что считать успехом.



Начался он успешно хотя бы потому, что на открытое обсуждение был вынесен ряд вопросов и разногласий, чтобы в конечном счете найти решение.



Сама встреча не принесла много нового. Много примечательных событий, разрешенных споров и соглашений произошло на полях саммита или незадолго до него. Самое примечательное - то, что не произошло расширения БРИКС.



После саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге, когда к пяти первоначальным членам (Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке), присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), объединение далее не расширялось.



Были еще две страны, которым в 2023 году в Йоханнесбурге предлагали стать членами клуба - Аргентина и Саудовская Аравия, но Аргентина отказалась, а Саудовская Аравия не предприняла никаких активных действий, чтобы получить членство. Собственно, исполняющий обязанности правителя Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед ибн Салма́н, был одним из тех, чье отсутствие в Казани было заметно.



Может ли это быть западное давление - со стороны клиентов Саудовской Аравии, покупателей нефти и военных покровителей?



Внутренние разногласия в БРИКС связаны с условиями вступления новых членов. Нет также единого набора внутренних правил, который придал бы объединению стабильность и поднял бы его авторитет во внешнем мире.



У БРИКС нет общего секретариата и общих руководящих принципов в торговом, экономическом и военном сотрудничестве.



Для принятия нового члена необходима единогласная поддержка существующих членов - девяти, на данный момент.



Например, активным кандидатом на вступление является Венесуэла, но на это наложила вето Бразилия по причинам, которые больше связаны с двусторонними отношениями этих стран, чем с расширением БРИКС.



Подобные двусторонние конфликты не способствуют сплоченности и авторитету группы, которая сейчас является самой значимой организацией Глобального Юга.



Еще в сентябре 2024 года Турция выразила интерес к вступлению в БРИКС и даже подала заявку. Турция стала бы первым членом НАТО в БРИКС, но сейчас ее вступление застопорилось.



Впрочем, Марк Рютте, новый глава НАТО, недавно в ответ на вопрос об этом не выразил никаких возражений и сказал, что Турция является суверенной страной и может по желанию присоединиться к БРИКС. Он добавил, что Турция, тем не менее, останется одним из важнейших членов НАТО.



Возможно, членство Турции в НАТО кололо глаза некоторым государствам Глобального Юга. Но Индия, которая не входит в НАТО де-юре, поддерживает тесные отношения с НАТО и США. При этом Индия - один из основателей БРИКС. Возможно, с момента формирования альянса в 2006 году какие-то представления изменились.



Президент Путин сообщил, что к БРИКС хочет присоединиться около 30 стран - это, в первую очередь, Азербайджан, Алжир, Вьетнам, Индонезия, Пакистан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Венесуэла, Палестина, ДР Конго, Габон, Бангладеш, Бахрейн, Кувейт, Сенегал и Боливия.



С другой стороны, Казахстан - а это крупнейший сосед России в Центральной Азии - приглашали присоединиться к БРИКС, но в последнюю минуту он принял отрицательное решение. Россию такой внезапный поворот не только удивил, но и не обрадовал: в ответ Москва немедленно запретила импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из Казахстана.



По данным издания Oil & Gas Journal, известно, что Казахстан хранит около 30 миллиардов баррелей запасы сырой нефти - второй по величине (после России) запас нефти в Евразии и 12-й по величине в мире (сразу после США). Имея 172 нефтяных месторождения, Казахстан держит 3% мировых запасов нефти, благодаря чему попадает в первую дюжину стран по количеству нефтяных месторождений.



Может ли быть, что Казахстан отреагировал на какое-то давление, возможно, шантаж, со стороны западных покупателей нефти?



Возможно, одним из самых важных моментов на полях саммита было разрешение конфликта в ходе личной беседы между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры встретились лицом к лицу впервые за пять лет.



Всего несколько месяцев назад натянутость между Нью-Дели и Пекином была достаточно сильна, чтобы Моди отказался от участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Но теперь страны достигли соглашения по давнему приграничному конфликту.



Два самых густонаселенных и, с точки зрения ВВП, экономически наиболее мощных члена БРИКС могут не только восстановить отношения, но и заложить базу, которая позволит преодолеть разногласия в БРИКС.



Говоря о внутренних разногласиях в БРИКС, важно отметить, что внешнее, то есть западное, вмешательство в виде угроз и принуждений могло сыграть большую, мягко говоря, роль в сумятице внутри альянса, что помешало - на данный момент - его дальнейшему расширению.



Улучшение отношений между Китаем и Индией может дать импульс БРИКС к достижению амбициозной цели по разработке и, в конечном итоге, претворению в жизнь нового многополярного миропорядка.



Это ведет к тому, о чем Путин сказал в своей вступительной речи на саммите в Казани: объединение БРИКС не является антизападным, оно только представляет движение за независимость или, возможно, переход от антизападной повестки дня к незападной.



Странно и примечательно, что одной из самых страшных "угроз" саммита БРИКС для Запада были разговоры о дедолларизации альянса и потенциальное решение предпринять такой шаг. Похоже, ничего этого не произошло.



Многие страны БРИКС не заинтересованы в дедолларизации - Бразилия, Индия, Эмираты и другие. Не говоря уже о потенциальных кандидатах, таких как Саудовская Аравия, Турция и Венесуэла.



Вместо этого Путин предложил идею новой кредитной платформы БРИКС для свободного от принуждения коллективного развития экономики и инвестиционной программы, для развития инфраструктуры, промышленности и социальных услуг. Путин отметил, что МВФ и Всемирный банк, Бреттон-Вудские институты, созданные в конце Второй мировой войны, находились под сильным влиянием Запада, в частности, под влиянием США.



Путин упомянул банк БРИКС, не настаивая на нем в роли кредитной платформы, поскольку он также полностью основан на долларе, то есть не свободен от западного вмешательства.



Но Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, детище Китая, уже сотрудничающий с некоторыми странами БРИКС, может в будущем стать важным инструментом инвестиций в развитие.



В ходе встречи с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который также присутствовал на саммите в Казани, Путин заметил, что для эффективной работы ООН пора адаптироваться "к реалиям XXI века". Это подразумевает, прежде всего, новую структуру Совета Безопасности, чтобы предоставить более заметную роль формирующемуся Глобальному Югу, представителем которого может быть БРИКС.



Приводя слова генсека ООН, президент России заявил: "Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки".



Путин прав. В его словах - намек на внешнее, западное вмешательство, подогревающее разногласия и расколы внутри групп стран, которые хотят идти своим путем, как это делает БРИКС.



Казанский саммит, возможно, окажется предвестником чего-то. А западное вмешательство не сможет остановить альянс БРИКС и сотрудничество стран для создания нового многополярного миропорядка.



Автор: Питер Кениг (Peter Koenig) - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада), старший научный сотрудник-нерезидент Института Чонъян при университете Жэньминь в Пекине. Экономист и геополитический аналитик. Ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 4th Media (China), TeleSUR, Vineyard of The Saker Blog и др.

Перевод: Анна Полунина Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730446560





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