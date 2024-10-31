Ариэль Петровичс: санкции привели к процветанию России и укрепили позиции Путина внутри страны

10:37 01.11.2024 Responsible Statecraft

США



Почему санкции против России приводят буквально к прямо противоположному эффекту

RS: санкции привели к процветанию России и укрепили позиции Путина внутри страны



После начала украинского конфликта казалось, что навязанные Западом санкции сломят Россию, однако сегодня страна процветает, пишет RS. Санкции лишь создают извращенные стимулы, подрывающие будущее взаимодействие США с Москвой по Украине и международной безопасности вообще, уверена автор.



Ариэль Петровичс (Ariel Petrovics)



В своей попытке сдержать военную операцию России на Украине США и их союзники сделали санкции одним из основных инструментов.



В диапазоне от индивидуальных ограничений против российских лидеров и предприятий до всеобъемлющих мер против ключевых секторов вроде нефти и природного газа, санкции призваны навязать неприемлемые экономические издержки, которые напрямую воспрепятствуют военным усилиям Москвы и косвенно вынудят ее свернуть свою кампанию.



Однако эксперты продолжают спорить, сработали ли они - и если да, то насколько. Некоторые утверждают, что всеобъемлющие санкции (в частности, те же широкомасштабные ограничения доходов от нефти и газа) поставили экономику России на колени - а, следовательно, и ее военную кампанию. Другие признают, что санкции сами по себе, может, и не положат конец конфликту, но, по крайней мере, предлагают недорогой и сравнительно безопасный способ замедлить российское продвижение вперед и во всеуслышание осудить ее спецоперацию как таковую. Однако прошло почти три года, и боевые действия не утихают, экономика России восстановилась, а внутренняя поддержка Путина и Кремля достигла невиданных высот.



Сложность этого исключительно экономического спора кроется в том, что он упускает из виду риск более серьезных контрпродуктивных последствий. Санкции не только не смогли положить конец конфликту на Украине или обрушить военную валюту Кремля, но и дали обратный эффект - непреднамеренно усугубив неуступчивость Москвы, подорвав перспективы альтернативных стратегий и укрепив Кремль против дальнейшего международного принуждения. Второй рубеж обороны - аргумент, что санкции по крайней мере лучше, чем ничего - не берет в расчет их долгосрочные противоестественные последствия для регионального мира и международной стабильности.



После ввода войск на Украину санкции против России простираются вообще во всех сферах: от экономических ограничений до контроля информации. С тех пор они неуклонно расширяются и охватили запреты на промышленный и технологический экспорт, заморозку банковских счетов, ограничения на работу государственных СМИ и адресные меры против высокопоставленных лиц и организаций, вплоть до самого президента Путина. Вишенка в тортик - международные запреты на российскую нефть и газ, на которые приходится 60% российского экспорта и почти 40% федерального бюджета.



Аргументы в пользу санкций



В начале 2022 года казалось, что Россия вот-вот дрогнет под гнетом западных санкций. Экономический размер и разнообразие рынков - обычно достоверный индикатор чувствительности к санкциям, а ВВП России составляет менее четверти американского, а по ВВП на душу населения она занимает лишь 70-е место в мире. Возможно, самое главное, это государство-рантье, чей бюджет сильно зависит от экспорта нефти и газа. С другой стороны, страны, введшие антироссийские санкции, могут похвастаться внушительной экономикой, разнообразными и стабильными рынками и значительным влиянием.



Поэтому на первый взгляд санкции казались выигрышной ставкой. И по совсем наивным критериям они даже в некоторым смысле преуспели. Так, сторонники утверждают, что санкции сработали, потому что иностранные предприятия закрылись, внутреннее производство практически остановилось, а лучшие кадры бежали, и теперь российская экономика якобы представляет собой бомбу замедленного действия, которая вот-вот взорвется. К тому же санкции - это игра вдолгую, и для нагнетания необходимого давления требуется время, поэтому сторонники санкций утверждают, что просто нужно немного подождать - и Москва запросит пощады.



Российское экономическое сопротивление



Однако терпеливое ожидание, пока у России кончатся резервы и лопнет общественное терпение, вопреки всем надеждам не окупилось. Адресаты постоянных санкций - отнюдь не мальчики для битья, и Москва - красочный тому пример. Она обезопасила своих ключевых сторонников, наладила новые торговые сети и в итоге заработала на экспорте нефти в 2023 году даже больше, чем в 2021. Одни критики утверждают, что санкции провалились, потому что США и их союзники не могут и не хотят предпринимать достаточно крутые меры. Другие же винят в этом мудрую налогово-бюджетную политику Москвы. Третьи - страны БРИКС, которые систематически гасят санкционный пыл союзников.



Но будь то из-за саботажа извне или окрепшего иммунитета изнутри, экономически Россия еще менее восприимчива к санкционному нажиму, чем в 2022 году. Ее товарооборот с Китаем удвоился с 2021 по 2023 год, а экспорт в Индию увеличился в целых десять раз. Вместо того, чтобы ограничить военные усилия, санкции подстегнули экономическое и политическое партнерство с Китаем, Индией, Ираном и Северной Кореей - а это предвестник тревожной геополитической реструктуризации. Подразумевается, что это ширящееся партнерство окажется экономически более устойчивым к санкциям и к тому же антизападным политически.



Одобрение общественности



Однако сторонники санкций утверждают, что даже если Москве удалось защитить от экономических издержек элиты, то платить по счетам все равно придется российской общественности - и рано или поздно она взбунтуется. Но этот сценарий кажется все менее вероятным. Хотя санкции призваны подорвать общественную поддержку порицаемого Западом поведения российского правительства, общественность вместо этого, наоборот, сплотилась вокруг руководства, и внутренние политические позиции Путина и его сторонников лишь окрепли. Рейтинги как лично Путина, так и его правительства уже превзошли прежние уровни еще до отскока пошатнувшихся было показателей экономического здоровья.



Как и многие автократии, Москва жестко контролирует информацию внутри страны, отсеивая все неугодное и невыгодное своим политическим интересам. Задав нужный тон своей риторике, лидеры воспользовались санкциями для мобилизации общественной поддержки, разжигая на их основе патриотизм и сопротивление иностранному давлению. Этот эффект роста - отнюдь не новость. Рейтинги Путина и Думы выросли незначительно после вторжения в Грузию в 2008 году и гораздо существеннее - после присоединения Крыма в 2014 году. Однако примечательно то, как долго всем ветвям власти удается держаться на "постукраинской" волне. Рейтинг Путина колебался в районе 65% в течение двух лет, однако подскочил до более чем 80% после ввода войск и с тех пор вырос еще.



Попытки бороться с дезинформацией и пропагандой также дали обратный эффект. Частные компании, такие как Twitter/X и Meta*, попытались принять меры в 2022 году, заблокировав официальные профили и удалив "ложные" или "вводящие в заблуждение" сообщения. Москва в ответ приняла ряд законов о цензуре и полностью запретила Facebook* и Twitter/X в России. Власти выдавили международные и независимые СМИ, развернули слежку за профилями в социальных сетях, а репортерам заткнули рот, фактически лишив российскую общественность независимых репортажей о конфликте.



Без независимой проверки фактов, которая меняет внутреннюю информационную среду, призывы противостоять санкциям и сплотиться вокруг лидеров в Москве падают на поистине благодатную почву. Россияне слышат лишь рассуждения о "долге" России защитить "соотечественников" на Украине, хроники "жестокости" НАТО и США и заявления о том, что, независимо от ситуации на Украине, Запад преследует лишь одну цель - "сдержать развитие России". Таким образом санкции вкупе с ограничениями лишь, наоборот, укрепили внутриполитические позиции Путина и его сторонников.



Контрпродуктивные последствия



Споры о санкциях должны выйти за рамки сугубо экономических мер и учитывать долгосрочные риски. Санкции - это не просто дешевый и ненасильственный способ выразить неодобрение (пусть и тщетное). Экономические издержки - не единственный их недостаток. В результате санкций Москва обрела не только стимул, но и способность к дальнейшим военным вторжениям, пользуясь безоговорочным одобрением изолированной внутренней общественности и ее готовностью выдерживать будущие лишения. В результате санкции вроде бы утоляют желание Вашингтона противостоять вторжению, но в действительности лишь создают извращенные стимулы, подрывающие будущее взаимодействие с Москвой по Украине и международной безопасности в целом.



Ариэль Петровичс - доцент кафедры государственной политики Мэрилендского университета, научный сотрудник Белферовского центра науки и международных отношений Гарвардской школы Кеннеди и внештатный научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси. Имеет докторскую степень по политологии Калифорнийского университета в Дэвисе



* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская Источник - ИноСМИ

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