Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае

10:40 01.11.2024 Национальная компания QazaqGaz, все время поднимающая вопрос убыточного внутреннего тарифа, тратила миллиарды тенге на распечатку обычных квитанций об оплате газа. В долгосрочном плане дочерних предприятий на это заложено в восемь раз больше денег, чем на развитие и ремонт газовых сетей. Отдел расследований Orda.kz вскрыл очередную мутную схему Кайрата Шарипбаева (нынешнего супруга Дариги Назарбаевой), которая, возможно, до сих пор приносит ему доход.



Ранее наша редакция рассказала, как в национальной компании QazaqGaz воровали миллиарды тенге на аренде офисов. В той публикации мы обратили внимание на один, но далеко не единственный способ вывода денег, которыми пользовался Кайрат Шарипбаев, ранее возглавлявший газовую отрасль. После Қаңтара внутренний аудит нацкомпании выявил 40 фирм, аффилированных с мужем старшей дочери Елбасы, у которых QazaqGaz и его "дочки" закупали большую часть товаров, работ и услуг. Как оказалось, освоение затрат по такой незначительной услуге, как выписка квитанции об оплате природного газа, превратилось в бездонную бочку для тех, кому это было позволено.



Дочернее предприятие QazaqGazа - АО "КазТрансГаз Аймак" (сейчас компания переименована в QazaqGaz Aimaq) - через региональные частные ТОО "РЦКУ" (расчетный центр коммунальных услуг), такие как "РЦКУ-Шымкент", ТОО "РЦКУ-Атырау", ТОО "РЦКУ-Талдыкорган", ТОО "РЦКУ-Орал" и так далее, только на биллинге (расчет услуг для каждого клиента, в том числе распечатка квитанций) осваивали две трети бюджетов местных филиалов компании. То есть частным фирмам "РКЦУ" уходила львиная доля сумм, заложенных в тарифе на газ.



Чтобы выяснить, какова сумма расходов на выписку квитанций за потребленный природный газ, мы обратились на портал электронных закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына". В поисках информации пришлось приложить немало усилий. Одна из главных функций сайта - обеспечить прозрачность закупок национальных компаний, но разработчики словно бы сделали все, чтобы надежно спрятать важную информацию. Хотелось бы обратить внимание руководства "Самрук-Казына" и Генпрокуратуры, что функционал сайта в отношении отдельных организаций не выдает никаких данных.



Тем не менее, основываясь на годовых и долгосрочных планах закупок товаров, работ и услуг за 2018-2024 год, доступных на сайте, мы смогли обнаружить суммы затрат, запланированных QazaqGaz Aimaq на услуги биллинга. Долгосрочный план - это документ компании, который позволяет запланировать расходы на три - пять лет вперед и провести процедуру выбора поставщика услуги один раз за весь период. На практике в условиях тендерной документации прописываются требования, под которые подходит только нужный поставщик. И такой план позволяет "счастливчику", выигравшему тендер, осваивать бюджет на годы вперед, не оглядываясь на конкурентов.



Как выяснилось, расходы нацкомпании на биллинг по аналогии с затратами на аренду офиса росли в геометрической прогрессии и явно не соответствовали фактическим затратам на оказание услуг и приросту потребителей газовой компании. Так, к примеру, согласно долгосрочному плану закупок на 2018-2020 годы Западно-Казахстанский филиал QazaqGaz Aimaq планировал потратить на услуги биллинга во втором полугодии 2018 года 174 млн тенге, в 2019 году эти затраты составили уже 547,6 млн тенге, в 2020 году - 512,2 млн тенге, что почти в два раза превышает бюджет 2018 года.



Но еще больший интерес вызывает долгосрочный план закупок компании на 2021-2025 годы.



А теперь, внимание, следите за цифрами. Согласно долгосрочному плану на 2021-2025 годы QazaqGaz Aimaq запланировала расходы на услуги биллинга на общую сумму более 42,3 миллиарда тенге (!!!), или от 6,3 миллиарда до 11,1 миллиарда тенге в год.



Чтобы понять, насколько это много или мало, мы сравнили расходы на услуги биллинга с финансовыми вложениями на строительство и модернизацию газовых сетей, предусмотренных компанией в том же плане. По идее, именно эта статья расходов должна быть основополагающей, так как развитие газовых сетей и транспортировка газа - это, собственно, то, чем и должна заниматься компания. Так вот, эти траты согласно плану составили всего лишь 5,045 миллиарда тенге, что в восемь раз меньше, чем расходы на выписку квитанций. При этом компания вообще не планировала проведение работ в 2023–2025 годах.



Согласно годовому отчету QazaqGaz Aimaq в 2021 году поставил казахстанцам четыре миллиарда 160 миллионов кубометров природного газа. Тариф на природный газ для населения той же Западно-Казахстанской области, согласно данным сайта газовой компании, в 2021 году составлял 16,9 тенге за кубометр.



То есть, заплатив в 2021 году 6,3 миллиарда тенге на выписку квитанций населению, компания потратила около 10 % от суммы всех денег, собранных с потребителей.



Все филиалы компании получали услуги биллинга у частных предприятий ТОО "РЦКУ", доходы которых в связи с долгосрочными закупками резко выросли в три, а то и в пять раз. Это можно увидеть на примере внезапного скачка в сумме налоговых отчислений рандомно взятого нами ТОО "РКЦУ-Орал". В 2018 году их налоговые платежи составили 30 млн тенге, тогда как в 2019-м – уже около 160 млн тенге, а в 2021 – 210 млн тенге.



Мы решили выяснить, что это за компании такие - РЦКУ - и кто за ними стоит. Как оказалось, эти организации были специально созданы в каждом областном центре в период руководства Кайрата Шарипбаева газовой отраслью. Среди первых учредителей числилась компания Inform System, принадлежавшая первой жене Шарипбаева Жанар Сейдвалиевой. К слову, в реестре недвижимости Дубая она значится хозяйкой квартиры стоимостью 1,5 млрд тенге в здании THE RESIDENCE SOUTH на острове Palm Jumeirah. Там же приобрела апартаменты и дочь Кайрата Шарипбаева - Корлан Шарипбаева.



А жена Ибуллы Серды (доверенное лицо Шарипбаева), официально признанного виновным в хищениях при покупке газа и объявленного в розыск, владеет роскошным домом в жилом комплексе FAIRMONT RESIDENCES также в городе Дубай.



Изучая в открытых источниках информацию о компаниях РКЦУ, мы неожиданно увидели, что за две недели до январских событий ТОО "Inform System" решило избавиться от куриц, несущих золотые яйца.



Все доли компании в "РЦКУ" были переписаны в пользу ТОО "Qazaq Billing", не имеющего прямой связи с Шарипбаевым, но руководимого, судя по всему, не чужими "шефу" людьми. Все это выглядит как попытка "замести следы" и обналичиться. Интересно, при расследовании Қаңтара на этот факт кто-то обращал внимание?



Согласно годовому отчету, размещенному QazaqGaz Aimaq на сайте Казахстанской фондовой биржи, в период хищений должность председателя Совета директоров занимал Тайыр Жанузак, осужденный на пять лет тюрьмы по тому же делу, в котором фигурировал Кайрат Боранбаев. Но этот судебный процесс касался только кражи финансовых активов в самом QazaqGazе, а не в дочерних организациях. Также не было информации о привлечении к уголовной ответственности еще одного члена совета директоров "КазТрансГаз Аймак" - Рустама Сулейманова, который, по информации наших источников, за многие годы верной службы заслужил себе звание соратника и доверенного лица Шарипбаева.



Продолжается ли вывод денег из нацкомпании по этой схеме, сказать сложно. На сайте закупок "Самрук-Казына" нет информации о том, сократило ли нынешнее руководство QazaqGaz затраты дочерней организации на биллинг, и поменялся ли поставщик этих услуг с 2022 года, как это было сделано с расходами по аренде офисного здания. Эти вопросы мы направили в саму компанию QazaqGaz Aimaq.



Если таких изменений не произошло, то получается, что роскошная жизнь за границей Дариги Назарбаевой и бывших топ-менеджеров нацкомпании до сих пор оплачивается из карманов потребителей газа при пассивном участии нынешнего руководства QazaqGaz.



При этом, если верить данным аналитиков, на которые ссылается QazaqGaz, компания теряет по 11 тенге с продажи каждого кубометра газа на внутреннем рынке. То есть нацкомпания сетует на то, что поставляет газ казахстанцам по убыточным ценам, и намерена в очередной раз повышать тарифы. Но если бы менеджмент QazaqGazа не закрывал глаза на преступления прежнего руководства, а настоял на возврате похищенных денег, ушедших на аренду офисных зданий, услуги биллинга, не говоря о других расходах, можно было бы значительно улучшить положение национальной компании.



О том, что нынешнее руководство газовой отрасли не заинтересовано в расследовании мутных дел команды Шарипбаева, говорит хотя бы тот факт, что верный помощник мужа Дариги Назарбаевой - бывший гендиректор "КазТрансГаз Аймак" Манас Тасыбаев - занимает должность генерального директора самой денежной "дочки" QazaqGaz - АО "Интергаз Центральная Азия".



Мы все помним, что после Қаңтара председатель правления QazaGaz Санжар Жаркешов на правительственном часе в Мажилисе заявил о финансовых нарушениях в газовом секторе почти на триллион тенге. Прошло более двух лет, но, кроме громкого дела, в котором фигурировал Кайрат Боранбаев, ни о каких расследованиях в публичном поле заявлено не было. По основному уголовному делу бизнесмен возместил ущерб в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он добровольно вернул государству около 120 млрд тенге. Что же стало с остальными украденными деньгами?



Orda.kz продолжит искать ответы на этот вопрос. Источник - орда

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