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Шовинизм мнений: США усиливают давление на российские СМИ
10:42 01.11.2024

Как американская "свобода слова" соотносится с задержанием журналистов "Известий" и отменой аккредитаций других изданий из РФ

Артемий Кустарников
Семен Бойков

Постпредство России при ООН продолжит поднимать на площадке организации вопросы свободы и безопасности СМИ, заявили там "Известиям". Российские средства массовой информации подвергаются перманентному давлению. В частности, в ночь на 29 октября пограничная служба США в Вашингтоне задержала группу журналистов МИЦ "Известия", которые официально следовали в страну для освещения выборов. Одному из операторов отказали во въезде, его визу отменили, а его выдворили из США. Этому предшествовал многочасовой допрос каждого журналиста. И это далеко не первый раз, когда Запад ограничивает деятельность российских репортеров. Ранее корреспондентам из РФ не выдавали американские визы: в апреле 2023 года глава МИД Сергей Лавров улетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН без журналистского пула. Об инциденте в Вашингтоне и кампании Штатов против российских СМИ - в материале "Известий".

Журналистов МИЦ "Известия" задержали в Вашингтоне

В ночь с 28 на 29 октября (в 22:05 по местному времени) группа журналистов МИЦ "Известия" в составе четырех человек была задержана в салоне самолета по прилете в Вашингтон. Пограничная служба изъяла все личные вещи, включая телефоны, после чего все сотрудники подверглись многочасовому допросу. Троих выпустили с допроса в 03:30 (по местному времени). Оператор Владимир Боровиков не был отпущен, его допрашивали около 9–10 часов.

Генеральное консульство РФ в США получило уведомление об аресте, и сотрудники направились в аэропорт, чтобы помочь российскому гражданину, но их к нему не допустили. Спустя время представитель погранслужбы вышел и заявил, что виза Владимира Боровикова отменена без объяснения причин. После допроса он был помещен в камеру на семь часов и там ждал рейса в Стамбул, на котором его выдворили с территории США. Телефон сотруднику "Известий" вернули только по прилете в Турцию. До момента его посадки на рейс до Москвы с ним не было никакой связи. Стоит подчеркнуть, что группа въезжала на территорию США с корректно оформленными журналистскими визами и всеми соответствующими документами.

- Наша группа поехала в Соединенные Штаты Америки с полностью оформленным пакетом документов, в соответствии с американским законодательством, в том числе с выданной посольством США визой. О дальнейших событиях мы знаем немного: наш сотрудник был схвачен, без каких-либо пояснений посажен в камеру, после чего в грубой форме выдворен из страны без объяснения причин. Комментировать нам в данном случае нечего, мы ждем комментарии от американской стороны, - заявил генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин.

Но теперь, по его словам, каждый въезжающий в США должен знать, что поездка туда - это рулетка: даже если на руках есть виза, человека все равно могут посадить в тюрьму и выпнуть из страны.

Прокомментировали инцидент и в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что представителям посольства России в США не было позволено связаться с российским гражданином и оказать ему необходимое содействие.

- Расцениваем произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Тот факт, что российские журналисты заранее уведомили американские власти о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания, свидетельствует о показательном характере этой акции, стремлении недвусмысленно продемонстрировать свою готовность в любой момент задействовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации, - отметила Мария Захарова.

Она также добавила, что произвол американских властей не останется без надлежащей реакции российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что такое отношение к журналистам противоречит принципам свободы СМИ. По его мнению, ситуация с задержанием в аэропорту неприемлема для РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает случившееся крайне недружественным шагом. Он заявил, что принципы, которые исповедуются в мировой практике и международным праве, связанные с деятельностью журналистского сообщества, продвигали по всему миру сами США.

- Они говорили о необходимости свободы журналистики, выступая в свое время против Советского Союза, как бы "разоблачая" его государственно-политическую и общественную систему. Так много слов произносили о цензуре. Такие вещи выглядят особенно цинично и идут вразрез со свободой слова и всеми возможностями для работы журналистов, которые должны быть обеспечены, - сказал он "Известиям".

При этом постоянное представительство России при ООН регулярно поднимает вопросы свободы и безопасности СМИ на площадке всемирной организации, заявили "Известиям" в постпредстве РФ в Нью-Йорке.

- Добиваемся решений в соответствующих резолюциях. Вопросы допуска в страну журналистов входят в плоскость нашего посольства в Вашингтоне. Мы со своей стороны регулярно боремся за наших журналистов, аккредитованных при ООН, - отметили дипломаты.

По их словам, они обязательно продолжат поднимать вопросы свободы и безопасности СМИ в ООН.

Как США противодействуют российским СМИ

Это не первый случай, когда российских журналистов не допускают на территорию США. В апреле 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН без пресс-пула. Представители российских СМИ - в их числе были и "Известия" - так и не дождались документов для въезда. Тогда Сергей Лавров раскритиковал действия Вашингтона и заверил, что Москва не оставит без ответа это "безобразное поведение".

Известно также о случаях, когда российским СМИ отказывали в аккредитации на политические мероприятия с участием западных государств. Так, например, журналистам "Известий" отказали в получении такого документа на "саммит мира" по Украине, который проходил в Швейцарии 15–16 июня. В июле НАТО не пустила сотрудников "РИА Новости" и Sputnik на саммит альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Репортерам "Известий" отказали и в аккредитации на летние Олимпийские игры, которые проходили с 26 июля по 11 августа во Франции. Журналистам ВГТРК, которые задавали неудобные вопросы западным политикам на Генассамблее ООН, понизили статус аккредитации, ограничив их передвижение по штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Кроме того, напомним, что ЕС 17 мая объявил об ограничениях против трех российских СМИ - "Известий", "РИА Новости" и "Российской газеты".

Можно сказать, что борьба Запада, и, в частности, Соединенных Штатов с российскими СМИ, последовательна и становится все более очевидной с каждым днем. 23 июля Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил попытки американской стороны вытеснить российские СМИ из Центральной Азии. В июне американская лоббистская организация и некоммерческий аналитический центр Фонд защиты демократии (FDD) признали, что Вашингтону трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга, поскольку российские СМИ пользуются там большей популярностью.

4 сентября США ввели санкции против RT, медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Sputnik и Ruptly. Под ограничения также попали главред RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян, ее заместители и ряд других лиц, связанных с Russia Today. В Штатах также обвинили российский телеканал в работе на разведку.

- Сегодня США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации, - отметил 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

По мнению доцента, заведующего лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрия Новикова, одним из аспектов все еще центральных позиций США в мировых делах остается контроль над информационным пространством, который медленно сужается ввиду проявления в незападных странах все большего интереса к альтернативной точке зрения.

- В этом смысле для США принципиально важно сохранить свое положение как главного источника нарративов и смыслов, поэтому они будут достаточно свирепо бороться с такими альтернативами. Здесь борьба с Russia Today и другими изданиями, включая "Известия", - составная часть этой политики, - отметил Дмитрий Новиков.

Он считает, что Вашингтон ставит две цели. Первая - защитить собственное информационное пространство. На этом уровне они готовы и к арестам, и к выдворениям из страны. Вторая - сохранение доминирующего влияния на внешнем контуре. Вовне они проводят последовательную политику по дискредитации, санкциям и созданию других проблем, заключил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730446920


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