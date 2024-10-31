69-летний президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, Оступившись на трапе самолета в Дубае

11:17 01.11.2024

69-летний президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, оступившись на трапе при выходе из самолета в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает телеканал Dawn со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата.



По данным обозревателей, инцидент произошел накануне, 30 октября. После падения политика немедленно отправили в больницу. Там Зардари наложили гипс. Согласно предписанию медиков, снять его можно будет не раньше, чем через четыре недели. Также врачи предписали пакистанскому президенту полный покой.



Ранее, 21 октября, сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в результате падения в ванной. Вернувшись из поездки в Сан-Пауло в свою резиденцию – дворец Алворада, Лула да Силва пошел в ванну и сел на скамью, однако та неожиданно опрокинулась. В результате политик упал и сильно ударился головой, повредив затылок. Именно эта травма помешала бразильскому лидеру принять личное участие в саммите БРИКС, прошедшем 22 – 24 октября в Казани: на мероприятиях форума Лула да Силва присутствовал онлайн.