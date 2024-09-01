А.Морозкина: Без доллара? Расчеты в национальных валютах стран БРИКС: теперь и потом

13:03 01.11.2024 Без доллара?

Расчеты в национальных валютах стран БРИКС: теперь и потом



Александра Морозкина

Кандидат экономических наук, заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ.

01.09.2024



Формирование самостоятельной и независимой финансовой инфраструктуры является одним из приоритетов с первых встреч группы БРИКС. Основой для ее создания должно стать расширение расчетов в национальных валютах, а в долгосрочном периоде и запуск единой расчетной единицы.



В начале деятельности БРИКС это направление выглядело отдаленной перспективой, но после санкционного шока 2022 г. стало одним из основных для крупных развивающихся стран. Это только подтверждается тем, что среди главных задач председательства России в БРИКС в 2024 г. названа кооперация в области взаиморасчетов, особое внимание уделяется увеличению доли национальных валют и развитию финансовой инфраструктуры[1].



Повестка группы БРИКС и отдельных стран



Тема увеличения расчетов в национальных валютах появилась еще в совместном заявлении лидеров объединения в 2010 году[2]. В 12-й статье министрам финансов и председателям центральных банков дано поручение рассмотреть такие возможности. Далее достаточно долго тема присутствовала в документах БРИКС скорее номинально, поскольку шли экспертные дискуссии о потенциальных инструментах и возможностях дедолларизации. Только в 2017 г. в Сямэньской декларации была поддержана инициатива создания фонда облигаций в национальных валютах для развития локальных рынков ценных бумаг[3], что, в свою очередь, может способствовать повышению ликвидности национальных валют. А в 2020 г. в рамках российского председательства создана рабочая группа по расчетам[4] и согласована "Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года", в которой указаны такие цели, как "содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах"[5] и "содействие деятельности Нового банка развития как конкурентоспособного и эффективного многостороннего института развития, отвечающего интересам всех акционеров и расширяющего потенциал использования национальных валют"[6]. Участники встречи в верхах 2022 г. подчеркнули необходимость взаимодействия между центральными банками, в том числе в области платежных систем и важность работы группы БРИКС по расчетам[7], в том же направлении действует рабочая группа по финансам Делового совета БРИКС. А в 2023 г. в Йоханнесбургской декларации говорится о необходимости детально рассмотреть вопросы национальных валют, расчетов и платформ к саммиту в Казани 2024 года[8]. На встречах министров финансов в 2024 г. обсуждается подготовка соответствующего отчета.



На национальном уровне все страны БРИКС заинтересованы увеличить доли национальных расчетов в торговле.



Для России расширение платежей в рублях и валютах стран-партнеров является насущной задачей в связи с санкционным давлением, поэтому Москва активно над этим работает.



Бразилия заинтересована в дедолларизации в силу увеличения торговых связей с Китаем и зависимости от сырьевого экспорта[9], однако требует осторожного подхода к данному вопросу. Хотя бразильская внешняя торговля длительное время характеризовалась высокими показателями долларизации (согласно исследованию министерства развития, промышленности и внешней торговли, в 2011 г. 95 процентов экспортных контрактов заключалось в долларах[10]), в торговле с другими латиноамериканскими странами, в первую очередь с Аргентиной, Бразилия активно использует реал.



Индия реализует меры интернационализации своей национальный валюты, в частности, в 2012 г. министерство торговли и промышленности создало рабочую группу по увеличению доли рупии в двусторонних расчетах, а в 2022 г. Резервный банк Индии разрешил расчеты в рупиях во внешнеэкономической деятельности[11]. Однако Индия опасается повышения роли Китая в группе в силу особого статуса юаня по сравнению с другими валютами БРИКС.



История поддержки Китаем дедолларизации мировой экономики началась достаточно давно, после азиатского кризиса 1997 г., однако особую активность процесс обрел с 2009 г., когда Народный банк Китая разрешил международные расчеты в юанях[12]. КНР проводит динамичную политику по укреплению роли юаня в мировой экономике, в том числе в рамках проекта "Один пояс, один путь", используя двусторонние своп-линии и офшорные рынки юаня. В 2016 г. юань был официально включен в корзину резервных валют МВФ[13].



Из новых стран ‒ членов блока особенно заинтересован в альтернативной системе расчетов Иран, много лет находящийся под санкциями и использующий все возможности альтернативных инструментов, включая национальные валюты и золото. ОАЭ также положительно относится к перспективе диверсификации валютной структуры внешних расчетов. В марте 2023 г. Абу-Даби заключил первую сделку по поставке сжиженного природного газа в юанях.



Текущее положение национальных валют БРИКС



Национальные валюты стран БРИКС используются все более активно в международной торговле, с 2010 г. значимо вырос ежедневный оборот китайского юаня, индийской рупии, бразильского реала, южноафриканского рэнда (табл. 1). В расчетах по внешнеэкономической деятельности в 2022‒2023 гг. в России произошли значимые структурные изменения. По состоянию на начало 2022 г. 87 процентов приходилось на доллары и евро, к первому кварталу 2024 г. этот показатель снизился до 25 процентов. Доля российского рубля в расчетах по экспорту увеличилась с 12 процентов до 36 процентов, дружественных валют – с 1 процента до 37 процентов. В импортных расчетах таких значимых сдвигов не наблюдалось, доля рубля составила 28 процентов в январе 2022 г. и 31 процент в декабре 2023 года[14].



Юань, безусловно, наиболее активно используемая в международной торговле валюта из стран БРИКС, одновременно он является единственной резервной валютой из валют стран группы. Однако, хотя доля доллара в международных резервах постепенно снижалась с 71 процента в 2000 г. до рекордно низких 58 процентов в 2023 г. (рис. 1), значимого увеличения доли юаня в резервах с известной структурой не наблюдается (с 1,1 процента в 2016 г. до 2,3 процента в 2023 г.). Скорее можно говорить о росте интереса к золоту со стороны центральных банков ведущих стран и стремлении к снижению рисков, связанных с валютными активами в целом.



Возможные направления повышения роли национальных валют



Дальнейшее увеличение роли национальных валют стран БРИКС возможно с использованием уже созданных или согласованных механизмов. Так, Стратегия Нового банка развития на 2022‒2026 гг. предусматривает увеличение объема операций в национальных валютах, включая займы и кредиты. Финансирование, предоставляемое банком в национальных валютах, планируется увеличить до 30 процентов к 2026 году[15]. По состоянию на февраль 2024 г. доля заимствований банка в национальных валютах (юань и южноафриканский рэнд) составила 32,3 процента, доля выданных кредитов в национальных валютах – 20,3 процента (17 процентов в юанях, 3 процента – в рэндах, 0,3 процента – в индийских рупиях)[16]. Заимствования в южноафриканских рэндах начались только в прошлом году: в августе 2023 г. НБР выпустил облигации в южноафриканских рэндах общим объемом 1,5 млрд рэндов, дополнительный выпуск состоялся в декабре 2023 г. общим объемом 1,3 млрд рэндов. Эмиссия ценных бумаг в национальных валютах новых стран – членов БРИКС, безусловно, будет способствовать расширению использования национальных валют, диверсификации корзины используемых валют и снижению валютного риска для банка в целом.



Региональные банки развития, членами которых являются государства БРИКС, также используют различные валюты для финансирования своих операций. Однако только Евразийский банк развития выпускает большую часть облигаций не в долларах (табл. 2). Одновременно большинство международных финансовых организаций, включая Евразийский банк развития, подчеркивают использование валют стран-членов в своих операциях, хотя из таблицы ниже видно, что большая их часть осуществляется в долларах. Страны БРИКС как члены таких организаций, имеющие своих представителей в совете директоров, могут влиять на финансовую политику банков и стимулировать внедрение национальных валют, что способно оказывать положительных эффект на их собственные экономики путем повышения ликвидности национальных валют, и, следовательно, расширять возможности использования национальных валют в международной торговле без существенного увеличения транзакционных издержек.



Межбанковский механизм сотрудничества стран БРИКС, созданный в 2010 г. и состоящий из банков развития стран пятерки, также мог бы содействовать расширению расчетов в национальных валютах. Например, путем финансирования различных проектов в национальных валютах. Фонд суверенных облигаций в национальных валютах, создание которого было согласовано на саммите в г. Сямень в 2017 г., также способствовал бы повышению ликвидности рынков национальных валют стран БРИКС через повышение спроса на ценные бумаги в национальных валютах[18].



Еще одно направление – определение цен сырьевых товаров в национальных валютах стран БРИКС. Традиционно цены на нефть и другие ключевые сырьевые товары номинируются в долларах, однако расширение БРИКС позволяет контролировать большую долю сырьевых рынков и, соответственно, дает возможность изменить существующий порядок. Страны расширенного БРИКС обладают почти 45 процентами мировых запасов нефти, 79 процентами добычи алюминия и 77 процентами добычи палладия[19]. Китай и Россия уже предпринимают действия по номинации и осуществлению сделок с сырьевыми товарами в национальных валютах – рублях и юанях. Дальнейшие шаги со стороны других государств объединения будут способствовать развитию рынков национальных валют стран БРИКС.



Отдельные исследователи рассматривают возможность создания новой расчетной единицы БРИКС в средне- или долгосрочной перспективе, предполагая несколько этапов ее введения в оборот, начиная с использования в отдельных государственных транзакциях и операционной деятельности НБР и Пула условных валютных резервов[20]. Таким образом, страны БРИКС высказывают заинтересованность в расширении оборота национальных валют и имеют все механизмы для стимулирования данного процесса.



Автор: Александра Морозкина, кандидат экономических наук, заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ



Полный текст

https://globalaffairs.ru/articles/bez-dollara-morozkina/ Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730455380





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