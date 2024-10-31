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С Путиным, но не против Запада. Почему некоторые страны БРИКС хотят продолжать игру на обе стороны, - Лукаш Кованда
13:08 01.11.2024

Lidovky
Чехия

С Путиным, но не против Запада. Почему некоторые страны БРИКС хотят продолжать игру на обе стороны
Lidovky: не все страны БРИКС готовы из-за России на столкновение с Западом

Саммит БРИКС в Казани стал большой победой России, признает автор статьи в Lidovky. Но некоторые страны не хотят идти на столкновение с Западом, особенно в сфере финансов. БРИКС, как заявляют в Москве, не стремится к такой конфронтации, но готов реформировать мировую финансовую систему.

Лукаш Кованда

Трехдневный саммит группы БРИКС, который прошел на прошлой неделе в Казани, дал президенту Владимиру Путину возможность принимать у себя самое большое количество иностранных гостей с начала спецоперации на Украине. С точки зрения пропаганды Путин большего и не мог пожелать, ведь к нему буквально на поклон приехал даже глава Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. В мероприятии принял участие китайский президент Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди. Однако другие путинские желания саммит скорее не воплотил.

Россия добивалась, чтобы участники форума согласились хотя бы на начальные шаги для частичного обхождения западной финансовой системы и доллара. Однако, кроме Ирана, идею мало кто поддержал.

Другие государства БРИКС не страдают от санкций Запада, и поэтому у них почти нет причин отказываться от устоявшейся западной финансовой системы и соглашаться на "дедолларизацию". Ряд стран БРИКС также хочет поддерживать с Западом хорошие отношения и продолжать играть на обе стороны. Для таких лавирующих стран это весьма выгодная позиция третьего, который смеется, когда двое дерутся.

Группа БРИКС объединяет страны, которые зачастую относят к развивающимся. Акроним БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) впервые использовал 23 года назад Джим О’Нил, экономист инвестиционного банка Goldman Sachs. Тогда, в 2001 году, речь шла о неформальном обозначении стран, которые объединяет как ранняя фаза развития рыночной экономики, так и мощная динамика роста и перспектива еще большего роста, благодаря которому к 2050 году они могут занять доминирующее место в мировой экономике.

Их связывает эдакий вызов, который они бросают традиционным рыночным экономикам Запада, и отнести его можно не только к экономической области, но и, как оказалось впоследствии, к собственно геополитической области. С 2009 года и первого саммита в Екатеринбурге группа БРИКС собирается уже и формально, причем добавленная Sозначает Южно-Африканскую Республику.

Клуб, в котором нет США

Особенно с момента начала российской спецоперации на Украине в 2022 году некоторые, в том числе российские пропагандисты, пытаются преподнести группу как геополитический противовес Западу или даже как союзника России. На самом деле интересы членов группы БРИКС сильно расходятся. Как отмечает сам духовный отец ее названия, упомянутый О’Нил, неясно, чем другим является группа, кроме как всего лишь клубом стран без США.

Расхождения в интересах стран БРИКС были заметны и на саммите в Казани. Россия ожидала большей поддержки ее идеи снизить зависимость стран-членов от доллара и западной финансовой системы. Кремль хочет, чтобы при международных расчетах вместо доллара использовалась, например, китайская валюта юань. Однако сам Китай весьма сдержанно относится к разговорам о "дедолларизации".

А ведь экономическим лидером БРИКС является именно Китай, а за ним с отрывом идут другие страны, включая Индию. Без Китая БРИКС не имел бы никакого веса в мировой экономике, и уж тем более и речи не могло бы идти о каких-то возможных вызовах западным экономическим объединениям.

Но если Россия спокойно бы приняла китайскую валюту в качестве замены доллару, то для Индии подобное вряд ли удобоваримо. Это доказывает раскол в БРИКС. Но на этом доказательства не заканчиваются. Ведь, например, Объединенные Арабские Эмираты, еще один участник саммита, вообще не воспринимают группу как противовес или соперника Запада, поскольку хотят поддерживать с Западом, в том числе с США, хорошие отношения.

Единственной константой, таким образом, остается неоспоримый рост глобального экономического значения стран БРИКС. На его девять первоначальных членов (на саммите группа расширилась) приходится 26% мирового ВВП. Для сравнения "Большая семерка", группа из семи крупнейших (западных) экономик, представляет 44% мирового ВВП. Однако еще в 2001 году доля стран БРИКС достигала всего десяти процентов, а "Большой семерки" - более 60%.

К 2029 году страны БРИКС еще больше сократят разрыв с "Большой семеркой", и разделять их будут примерно десять процентов (у "Большой семерки" - 40%, а у БРИКС - 30%). В начале прошлого десятилетия страны БРИКС настолько увеличили свою долю в мировой экономике, что обошли Европейский Союз, чья доля в мировой экономике с тех пор сократилась до 20%.

Но, несмотря на укрепление экономической мощи БРИКС, главный враг Запада - сам Запад.Возможная победа Дональда Трампа на американских президентских выборах может стать ночным кошмаром для европейской экономики, как предупреждает агентство Bloomberg. Или черным лебедем - добавлю от себя. Наряду с коронавирусом и энергетическим кризисом.

Нидерландский банк ABN Amro прогнозирует, что если Дональд Трамп введет десятипроцентную универсальную пошлину, то объем европейского импорта в США сократится на треть. Специалисты банка считают, что это окажет на экономику еврозоны такое же негативное воздействие, как упомянутый энергетический кризис последних лет. А ведь вероятность победы Дональда Трампа быстро растет. По данным платформы прогнозов PredictIt, на прошлой неделе эта вероятность превысила 60%.

Столь высокой в последний раз она была в июле текущего года, еще до отказа Джо Байдена от президентской гонки и через пару дней после неудачного покушения на Трампа. В середине августа, когда временное упоение Америки Камалой Харрис достигло пика, эта вероятность сократилась до 40%.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730455680


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