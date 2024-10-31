Русская армия достигла ошеломительных результатов к осенней распутице

13:12 01.11.2024

Михаил Пшеничников



СВО



Конец октября русская армия встречает уже овладев целым рядом городов, крупных сел и более мелких населенных пунктов. Основные достижения наших солдат произошли на центральном секторе фронта, среди специалистов и просто неравнодушных он делится на три оперативных направления – Покровское, Кураховское и Южно-Донецкое. Но, чтобы понять масштаб успеха русской армии, стоит отмотать время чуть назад и пройти вместе с войсками путь, который редакция Readovka начнет от первого сентября.



