|Русская армия достигла ошеломительных результатов к осенней распутице
13:12 01.11.2024
Михаил Пшеничников
СВО
Конец октября русская армия встречает уже овладев целым рядом городов, крупных сел и более мелких населенных пунктов. Основные достижения наших солдат произошли на центральном секторе фронта, среди специалистов и просто неравнодушных он делится на три оперативных направления – Покровское, Кураховское и Южно-Донецкое. Но, чтобы понять масштаб успеха русской армии, стоит отмотать время чуть назад и пройти вместе с войсками путь, который редакция Readovka начнет от первого сентября.
Первые дни осени ознаменовались достижениями ВС РФ в виде быстрого овладения городом Новогродовкой, за которым последовали лавинообразные процессы в обороне неприятеля южнее. Русские начали дальнейшее наступление на юг, сминая оборонительную полосу ВСУ, которая долго и упорно возводилась в ожидании фронтальной атаки с востока. Однако изменения в оперативной конъюнктуре сделали все усилия Украины по возведению фортификаций сизифовым трудом. К 18 сентября ВС РФ полностью овладели городом Украинском и далее продолжили двигаться на юг и запад, расширяя площадь контроля для последующих действий против гарнизонов городов Селидово и Горняк, которые с ходу не поддались и были усилены Киевом всем, чем только можно.
Дальнейшие планомерные действия на флангах оборонительного района украинского гарнизона Селидово сделали оборону противника в городе бессмысленной – все артерии снабжения были перебиты к 20 октября. А уже 23 октября ВС РФ прорвали оборону ВСУ с юга и сумели с ходу овладеть кварталами многоэтажных зданий. Силы гарнизона бежали. На следующие сутки стало ясно, что как таковой обороны Селидово больше нет, потому что бегство противника из города приобрело массовый характер, и к 27 октября части ВС РФ полностью овладели брошенным украинскими войсками населенным пунктом.
Чуть южнее после освобождения русскими войсками Украинска неприятель уже не пребывал в надеждах удержать русских на дистанции от Кураховской сельско-городской агломерации. Бессилие киевского режима и фактический провал концепции "крепостей" вынудили противника начать немедленный вывод своих войск из так называемого "невельского выступа", который находился между Карловским водохранилищем и рекой Лозовой. Однако оборонительная полоса ВСУ севернее и восточнее Курахово давала мнимую видимость того, что до наступления распутицы им удастся сдержать ВС РФ. Но этого не случилось, и к 13 октября оборона украинской армии в селе Цукурино была смыта, что открыло возможность русским войскам расширить географию действий против Горняка. Далее ударом по позициям ВСУ западнее города удалось растянуть силы противника и вынудить его вести невыгодные для себя бои в районе Измайловки и Новоселидовки. Невозможность ВСУ реагировать на угрозу сразу на нескольких участках привела к тому, что в Горняке 25 октября повторилась ситуация, почти аналогичная Селидово – часть гарнизона бросила позиции, что и предрешило судьбу города. К 27 октября неприятель оставил Горняк. Уже на следующие сутки ВСУ начали вывод своих сил из Кураховки, так как далее держать там силы автоматически означало их гибель без каких-либо шансов успешно обороняться – они попросту оказались заперты в излучине реки Волчьей. За два месяца ВС РФ также сумели добиться прогресса и западнее Красногоровки: села Максимильяновка, Острое и Островское были взяты относительно быстро, а 31 октября русские встречают, формально находясь уже в административных границах Курахово, заняв часть частного сектора к востоку от основных кварталов города.
В плане общего успеха ВС РФ на центральном секторе фронта нельзя пройти мимо Южно-Донецкого направления. Главным призом русских войск стал город-крепость Угледар. Весь сентябрь наши подразделения вели подготовительные мероприятия, необходимые для штурма этого укрепленного города. 10 сентября район шахты "Южнодонбасская 1" был брошен ВСУ, что и стало прямой предпосылкой к дальнейшим прямым действиям российской армии напрямую против Угледара. 20 сентября русские штурмовые группы перешли реку Кашлагач и приступили к зажиманию Угледара в тиски, делая снабжение гарнизона невозможным. К 27 сентября город был уже обложен с трех сторон и у ВСУ остался лишь узкий коридор на выход в северо-западном направлении. Однако уже 1 октября агония неприятеля в городе закончилась. Оборона Угледара рассыпалась при попытке покинуть огневой мешок, итогом бесславного маневра стало фактическое уничтожение 72-й ОМБр ВСУ. Далее начался процесс выбивания мелких опорных пунктов противника в направлении Богоявленки, который продлился более трех недель. Но терпение принесло свои плоды. 26 октября русские штурмовики перешли в решительное наступление на села Новоукраинка и Шахтерское. К 29 октября оборона ВСУ на Южно-Донецком направлении фактически была прорвана. Тогда освободили село Ясная Поляна и Богоявленку.
Высочайшая наступательная активность ВС РФ именно в эти два осенних месяца вызвана тем, что уже к началу ноября в тех краях наступит распутица и маневры вне сети асфальтированных дорог станут затруднительными. Это не значит, что русские войска свернут действия по продвижению, просто их масштаб и характер изменится. В связи с этим ключевых результатов нужно было достигнуть до наступления таких погодных условий, и русская армия с задачей справилась.