|О чем Александр Лукашенко говорил на конференции по евразийской безопасности в Минске
13:16 01.11.2024
"Если не объединимся, будет беда"
В четверг, 31 октября, в Минске прошла II Международная конференция по евразийской безопасности, инициированная Белоруссией. По словам организаторов, форум призван вывести участников на "откровенные и инклюзивные дискуссии о перспективах евразийской безопасности" и дать им возможность высказать "беспристрастные оценки международных событий". С подробностями из Минска - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.
"Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к деградации безопасности во всех сферах",- заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая II Международную конференцию по евразийской безопасности в Минске.
"Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию,- продолжил белорусский лидер.- Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса".
У белорусского лидера, впрочем, был заготовлен рецепт выхода из этого кризиса. По мнению господина Лукашенко, достаточно выполнить четыре условия.
Во-первых, вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии, что привело бы, по словам белорусского президента, к реальной разрядке и созданию условий для диалога. Во-вторых, исключить практику применения незаконных санкций без решений Совбеза ООН и создать действенный механизм гарантий, не допускающий санкционного давления. В-третьих, разработать новый договорно-правовой механизм по контролю за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного компонента (например, искусственным интеллектом). И наконец, в-четвертых, принять международный правовой акт о ненападении в киберпространстве.
Как следовало из речи Александра Лукашенко, для обсуждения этих и других инициатив в Минск и были приглашены дипломаты и эксперты из более чем 45 стран мира. При этом с первых минут своей речи президент дал понять, что в Белоруссии на конференцию возлагают значительные надежды. Настолько значительные, что ей буквально прочат роль объединительного инструмента, который мог бы спасти мир от "фатального цивилизационного разлома".
"Если не объединимся в этом плане, не выработаем и не осуществим эти меры, будет беда",- предупредил господин Лукашенко.
Это уже вторая конференция по безопасности в рамках белорусской инициативы. Первая прошла в Минске в конце октября 2023 года. Тогда в мероприятии приняли участие около 120 делегатов из 30 стран и организаций. В этом году, как сообщил накануне мероприятия пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, в Минске ожидали около 600 делегатов из 45 стран. Сколько из них в итоге добралось до места проведения, правда, не уточнялось.
Как заверяют в белорусском МИДе, цель конференции - "откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними".
Правда, инклюзивность оказалась небесспорной. Отвечая на вопрос "Ъ" о том, была ли приглашена к участию в дискуссиях Украина, о которой так много говорили участники конференции, Анатолий Глаз заявил, что приглашение Киеву не направляли. Как отметил потом, отвечая на вопрос "Ъ", глава МИД РФ Сергей Лавров, приглашение не было направлено, "потому что всем понятно: украинский режим совершенно в другой плоскости сейчас развивается и ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет".
Что касается упомянутой белорусским МИДом откровенности, то с этим все было в порядке. Так, в своих высказываниях (прежде всего в адрес Запада) был предельно откровенен Александр Лукашенко.
За время выступления, которое длилось 50 минут, белорусский лидер успел возложить на западные страны ответственность за миграционный кризис в Европе, за "разрушение" ряда государств на Ближнем Востоке, эксплуатацию Африки, эскалацию на Украине.
Украинскому конфликту он посвятил значительную часть своего выступления. Причем, говоря о нем, господин Лукашенко в итоге смягчил тон в отношении западных стран и заявил, что в вопросе мира на Украине "все упирается в одного человека (президента Владимира Зеленского.- "Ъ")". У белорусского лидера даже нашлось, чем оправдать действия западных коллег. "Понятно, что Запад хочет сохранить лицо,- пояснил он.- Они так уйти не могут, они пообещали Володе Зеленскому определенные коврижки в виде оружия, боеприпасов - лицо хотят сохранить". И добавил: "А там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, гибнут его люди".
В конце концов Александр Лукашенко и вовсе заявил: "Запад понял, что надо договариваться по Украине".
"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен",- разоткровенничался он перед собравшимися. А затем пояснил: "Грубо говоря, возможна ничья".
В заключение своих рассуждений об отношениях России, Украины и западных стран Александр Лукашенко призвал стороны как можно скорее начать решать вопрос за столом переговоров, место за которым, по мнению президента республики, должно найтись и для Минска. Для него это "вопрос гарантий безопасности", заверил президент.
Комментируя затем это выступление, Сергей Лавров заявил: "Вничью - это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, и к стамбульской договоренности (проходившим в 2022 году переговорам об урегулировании украинского кризиса.- "Ъ"). Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе".
После этого Сергей Лавров напомнил о том, что, по мнению Москвы, спровоцировало эскалацию конфликта.
"Причины нам хорошо известны, Александр Григорьевич (Лукашенко.- "Ъ") сегодня упоминал действия, которые киевский режим предпринимал по истреблению русского языка во всех сферах жизни. Запрещена, как вы знаете, каноническая Украинская православная церковь. Ни одно из государств, которые выдвигают те или иные инициативы по украинскому кризису, не упоминает об этом вообще. Когда в начале 2023 года председатель Китая Си Цзиньпин выдвинул свою глобальную инициативу в области безопасности, он там очень четко сформулировал отдельный пункт, который гласит, что в любом конфликте необходимо концентрироваться на устранении его первопричин. Вот истребление всего русского, русской культуры в самом широком смысле слова, и истребление канонической православной религии - грубейшее нарушение Устава ООН - наряду с втягиванием Украины в НАТО и являются первопричинами того, что мы сейчас наблюдаем на Украине",- отметил Сергей Лавров. И резюмировал: "И в этом, я считаю, самая главная проблема многочисленных идей, которые сейчас распространяются в контексте поиска путей урегулирования украинского кризиса".
Кроме того, выступая перед журналистами, российский министр обратил внимание на слова своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который в своем выступлении на конференции заявил: крупные державы не разговаривают друг с другом, в чем и заключается главная проблема современного мира.
"Хотел бы уточнить,- заметил Сергей Лавров.- Дело не в том, что все большие страны решили друг с другом не разговаривать. Проблема вся в том, что одна большая страна, одна крупная держава не хочет разговаривать, а хочет диктовать. Вот, наверное, коротко о сути происходящего".