О чем Александр Лукашенко говорил на конференции по евразийской безопасности в Минске

13:16 01.11.2024

"Если не объединимся, будет беда"



В четверг, 31 октября, в Минске прошла II Международная конференция по евразийской безопасности, инициированная Белоруссией. По словам организаторов, форум призван вывести участников на "откровенные и инклюзивные дискуссии о перспективах евразийской безопасности" и дать им возможность высказать "беспристрастные оценки международных событий". С подробностями из Минска - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.



