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Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов
13:20 01.11.2024

Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов
Политолог рассказал об ожиданиях

В воскресенье граждане Молдавии будут выбирать президента. Во втором туре выборов встретятся действующий лидер Майя Санду и экс-генпрокурор страны, которого также называют пророссийским кандидатом, Александр Стояногло. О протестной активности и шансах кандидатов на победу "МК" рассказал политолог Дмитрий Кисеев.

Основной акцент своей предвыборной кампании Майя Санду сделала на евроинтеграции. На этом поприще она действительно добилась больших успехов. За 4 года ее правления страна не только получила статус кандидата, но и перешла на этап начала переговоров о вступлении в ЕС. С другой стороны, на выборах в 2020-м она победила благодаря другим обещаниям.



"Я буду бороться против тех, кто нас обкрадывает и доводит до нищеты. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне. Я буду решать проблемы граждан, уважать вашу культуру, язык и традиции", - говорила Санду. Однако заметных изменений не только не произошло, но где-то стало только хуже. Выросли тарифы на электроэнергию и газ, жизнь в стране стала дороже.

Экс-генпрокурор Александр Стояногло строит свою кампанию на обещаниях развития многовекторной политики. Он намерен сотрудничать не только с Евросоюзом, но и с Россией, и с Китаем. В числе приоритетов он называет то, "что выгодно большинству молдавского общества".

"Мы должны быть теми, кто предлагает конструктивные решения. Особенно для наших собственных граждан. Если повестка дня будет достаточно интересна большинству молдаван и возникнет необходимость во встрече двух лидеров, я встречусь с президентом России", - заявил он. Только прагматичное выстраивание отношений со всеми странами гарантирует процветание республики.

О том, чья позиция может быть убедительнее, и об особенностях кампании "МК" рассказал политолог Дмитрий Кисеев:

- Кампания проходит достаточно истерично со стороны госпожи Санду. Она пытается вызывать у населения страх и панику. Говорит о том, что если она не переизберется, то буквально будут приостановлены все процессы, связанные с ЕС, включая безвизовый режим. Если победит господин Стояногло, то все отношения с западным миром разрушатся. Все это рассказывается очень эмоционально.

Но, мне кажется, что на людей это уже не действует. Многие поняли, что эти "пугалки" носят исключительно электоральный характер.

- Есть ли риск протестов в стране?

- Ситуация напряженная. Озлобление общества достигло серьезных высот. Граждане видят результат работы правящей партии и президента. И им будет непросто согласиться с результатами. Ситуация может повернуться, если результат изменится в последние несколько часов, как это было на референдуме. В этом случае, боюсь, могут быть проблемы. Тогда оппозиция может вывести людей на улицы, такого исключать нельзя.

- У кого выше шансы на победу?

- Я оцениваю шансы Стояногло выше, опять же в силу антирейтинга Санду. Кроме того, Стояногло поддержат те, кто голосовал за других оппозиционных кандидатов.

Но нужно понимать, что весь административный ресурс в руках власти. И мы слышим, что проводят активные действия по мобилизации диаспор.

Поэтому, конечно, еще ничего не предопределено. Для победы оппозиции также важно мобилизовать население внутри страны. А сделать это очень сложно, поскольку очень многие у нас на выборы не ходят. Поэтому как это все разрешится, узнаем 3 ноября.

Елизавета Лужбина

Источник - МК
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