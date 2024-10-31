Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов

13:20 01.11.2024

Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов

Политолог рассказал об ожиданиях



В воскресенье граждане Молдавии будут выбирать президента. Во втором туре выборов встретятся действующий лидер Майя Санду и экс-генпрокурор страны, которого также называют пророссийским кандидатом, Александр Стояногло. О протестной активности и шансах кандидатов на победу "МК" рассказал политолог Дмитрий Кисеев.



Основной акцент своей предвыборной кампании Майя Санду сделала на евроинтеграции. На этом поприще она действительно добилась больших успехов. За 4 года ее правления страна не только получила статус кандидата, но и перешла на этап начала переговоров о вступлении в ЕС. С другой стороны, на выборах в 2020-м она победила благодаря другим обещаниям.



