Где кончается Израиль? - Валентин Катасонов

13:24 01.11.2024 Где кончается Израиль?

Что думают в Турции о всех ближневосточных конфликтах



Валентин Катасонов



Только что я вернулся из Турции. Там наиболее горячо обсуждаемая в СМИ тема - война между Израилем и его соседями. Настроения в Турции - пропалестинские и антиизраильские. Таковыми они были почти всегда. Но после 7 октября прошлого года градус таких настроений резко вырос. Тон этим настроениям задает президент Турции Реджеп Эрдоган. Его заявления по нынешней войне являются, наверное, самыми резкими среди всех государственных руководителей, даже тех, которые возглавляют государства на Ближнем Востоке.



Как мне говорили турки, для того чтобы хорошо понимать, что такое Израиль, нужно жить на Ближнем Востоке. Европейцы, американцы, да и русские весьма смутно это понимают. Их понимание, по мнению турок, базируется на учебниках и СМИ, которые врут или сильно искажают историю и реалии того, что принято называть "еврейским вопросом". Между прочим, искаженное представление по данному вопросу характерно не только для обывателя, но также зачастую и серьезных политических деятелей.



В качестве примера назову далеко незаурядного американского президента Франклина Рузвельта. В своей статье "Список убитых американских президентов: в него забыли внести 32-го президента" я писал об убийстве указанного президента (вопреки общепринятому мнению, что он якобы просто умер).



Причин убийства было несколько. Кажется, последней каплей, переполнившей чашу ненависти к Рузвельту его врагов, стала встреча 32-го президента США с саудовским королем Ибн Саудом. Эта встреча состоялась на обратном пути американского президента с Ялтинской конференции домой, около берегов Египта на американском военном судне. На этой встрече, как об этом вспоминает присутствовавший на ней ближайший сподвижник и советник Рузвельта Г. Гопкинс, американский президент больше слушал своего собеседника, чем говорил. Тогда Рузвельт, по словам Гопкинса, узнал о ситуации на Ближнем Востоке и о так называемом "еврейском вопросе" больше, чем за всю свою предшествующую жизнь. Со слов Гопкинса Ибн Сауд сказал следующее: "Уже две тысячи лет, как нам давно известно все то, чему вам пришлось научиться с помощью двух мировых войн".



Те образованные турки, с которыми мне привелось общаться, имеют свой взгляд на мировую историю, включая историю ХХ века с ее двумя мировыми войнами.



Конечно, и религиозные иудеи ждали "мессию", который обеспечит им рай на Земле (христиане понимают, что таким "миссией" будет антихрист, и это будет концом земной истории). Сионисты же ждать и терпеть не были расположены. Сионизм институализировался в 1897 году, когда в Базеле под предводительством Теодора Герцля был проведен первый сионистский конгресс. На нем было принято решение о создании постоянно действующей Всемирной сионистской организации.



После смерти в 1904 году Герцля лидером мирового сионизма стал Хаим Вейцман (1874−1952; уроженец Российской империи, деревня Мотоль в Белоруссии). На протяжении нескольких десятилетий Вейцман "обрабатывал" государственных деятелей разных стран (Бальфура, Ллойд-Джорджа, Черчилля, Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта, Гарри Трумана и др.). Без натяжки можно утверждать, что именно благодаря усилиям Вейцмана в конце концов государство Израиль было создано в мае 1948 года. А Хаим Вейцман стал первым президентом Израиля. Вейцман был более последовательным сионистом, чем Теодор Герцль. Последний готов был учредить еврейское государство на территории Уганды. А Вейцман стоял на том, что это изначально должна быть "земля обетованная", Палестина, то место, где некогда существовало Израильское царство, возглавлявшееся легендарными царями Давидом и Соломоном.



В результате Первой мировой войны по решениям Парижской мирной конференции была ликвидирована Османская империя, на территории которой на протяжении четырех веков находилась Палестина. Последняя по решению Лиги наций была передана в 1922 году под мандат (временное управление) Великобритании. Лондон был призван Вейцманом создать в Палестине "режим наибольшего благоприятствования" для евреев всех стран мира. Но результаты его усилий были более чем скромные. Евреи предпочитали оставаться в своих насиженных местах в Европе, Америке, других частях света.



Потребовалась еще одна мировая война. Гитлер должен был гнать евреев из насиженной Европы в "землю обетованную". После войны сионисты утроили свои усилия по превращению подмандатной Палестины в полноценное государство Израиль. Мол, только там евреи получат покой и безопасность. Ведущие политики Запада прекрасно понимали далеко идущие замыслы сионистов. Как могли они пытались уклониться от поддержки идеи создания еврейского государства. Таких политиков ломали об колено. Все это достаточно подробно описано в книге известного английского журналиста Дугласа Рида (1895−1976) "Спор о Сионе".



Он начал писать ее в 1949 году - сразу же после рождения странного государства Израиль. Книга была завершена в 1956 году. А была впервые издана лишь в 1977 году, т.е. уже после смерти автора. Подзаголовок книги: "2500 лет еврейского вопроса". Первая половина книги - история евреев со времен Авраама и Моисея до середины XIX века (она заканчивается главой об английском премьер-министре Бенджамине Дизраэли, который будучи евреем по крови, хорошо понимал еврейский вопрос и предупреждал и евреев, и европейцев об угрозе возникновения сионизма).



Вторая половина книги - история сионизма, создания государства Израиль, описание первых негативных последствий такого решения, предсказания гораздо более серьезных последствий в будущем. Во-первых, для самих евреев. Во-вторых, для всего региона Ближнего Востока. В-третьих, для всего человечества. В своей книге Дуглас Рид многократно повторял одну и ту же мысль: создание государства Израиль закончится для человечества плачевно - третьей мировой войной.



Итак, Дуглас Рид подробно описывает, как после второй мировой войны ломали об колено таких, казалось бы, послушных мировому сионизму политиков, как Черчилль, Рузвельт, Эйзенхауэр, Джордж Маршалл (инициатор "Плана Маршалла"), Джеймс Форрестол (министр обороны США) и др.



В качестве примера опять приведу упомянутую выше встречу Рузвельта и саудовского короля в феврале 1945 года. Ибн Сауд просил американского президента не поддерживать идею создания государства Израиль, ибо это может дестабилизировать ситуацию не только в регионе Ближнего Востока, но и во всем мире. Под конец беседы Рузвельт взял на себя устное обязательство: "В качестве главы американского правительства, я не предприму никаких действий, которые могли бы оказаться враждебными по отношению к арабскому народу" (со слов Гопкинса). 5 апреля того же года уже из Вашингтона он подтвердил сказанное в письме к Ибн Сауду. Дуглас Рид и ряд других авторов считают, что это спровоцировало сионистов на принятие окончательного решения о "ликвидации" американского президента.



Кажется, я очень увлекся историей вопроса (хотя без нее нельзя до конца понять события сегодняшнего дня в Израиле и вокруг Израиля). Вернусь в сегодняшнюю Турцию. Там поведение своего южного соседа Израиля без каких-либо оговорок называют "экспансионизмом", "еврейским империализмом", "политикой аннексий", "перманентной агрессией" и т. п. В Турции образованные и политически грамотные граждане хорошо знают, что Тель-Авив (и стоящие за ним сионисты Америки, Великобритании и других стран Запада) заряжены идеей "Великого Израиля".



Об этих амбициях сионизма писал еще Теодор Герцль: "Территория Еврейского государства простирается от Нила до Евфрата". "Земля обетованная простирается от Нила до Евфрата и включает в себя часть Сирии и Ливии" - заявил 9 июля 1947 года на заседании Комитета ООН Рабби Фишман. Но может быть это уже в прошлом? - Нет, об этом время от времени заявляют и нынешние чиновники и политики Израиля. Например, нынешний министр финансов еврейского государства Бецалель Смотрич.



Франко-германская студия Arte Reportage недавно выпустила документальный фильм под названием "В Израиле: министры хаоса". В нем мы видим упомянутого министра, который заявляет: "Я хочу еврейское государство… которое действует в соответствии с ценностями еврейского народа… Написано, что будущее Иерусалима - расширяться до Дамаска". Закадровый голос дает комментарий: "У Бецалеля Смотрича радикальное видение земли обетованной, и оно включает в себя все палестинские земли, а также территории в Иордании, Сирии, Ливане, Ираке, Египте и даже в Саудовской Аравии".



Вы скажете, что это частное мнение министра, которое не отражает официальную позицию Тель-Авива. Не соглашусь. Зайдите в интернет и любопытства ради посмотрите на одежду израильских солдат. На рукавах их формы мы видим нашивку - символическую карту Великого Израиля. Эта карта охватывает территории, включающие части Турции, Саудовской Аравии, Египта, а также Ирана и стран Персидского залива. На рукаве израильского солдата - весь Ближний Восток. Это в несколько раз больше той территории, которую занимало Израильское царство в свои лучшие времена (т.е. времена царя Давида и Соломона).



В сферу "Великого Израиля" попадает и Турция. Так считает президент Реджеп Эрдоган. И говорит об этом громогласно. Политику нынешнего Израиля он сравнивает с политикой Третьего Рейха, а нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху называет "новым Адольфом Гитлером".



Израиль Эрдоган называет не только "преступным", но также "не вполне государством", "недо-государством", "неполноценным государством". По той причине, что Израиль не имеет четко определенных границ, что является атрибутом любого цивилизованного, соответствующим нормам международного права государства. Я недавно с удивлением узнал, что в Израиле есть группа юристов, которые доказывают, что фиксированные границы являются обязательным условием государства и международного права. Что касается ООН, то в этой организации, приложившей руку к созданию Израиля, не замечают того, что еврейское государство не имеет внятных границ. Примечательно, что Израиль недавно объявил генерального секретаря ООН Гутерриша "персоной нон грата" (за сочувствие к убитым и изгнанным из Газы палестинцам). Эту ситуацию можно назвать словами: "хвост крутит собакой".



Выступая на прошлой неделе на Конференции будущего Палестины в Анкаре, президент Турции назвал катастрофой день основания Израиля. "Израильская политика оккупации, разрушений и казней продолжается без перерыва уже 76 лет", - подчеркнул Эрдоган. По мнению президента Израиль не заслуживает статуса государства, учитывая события 1948 года, когда были разрушены 675 деревень и городов, а около миллиона палестинцев лишились своих домов. Турецкая пресса называет Израиль "разбойничьим лагерем", из которого сионисты регулярно организую набеги на соседние государства. Турция - на очереди.



Выступая в Великом национальном собрании, Эрдоган заявил, что "после операций в секторе Газа и Ливане целью Израиля станет Турция". Турецкий лидер подчеркнул: "Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии „Земли обетованной"".



Несколько дней назад Эрдоган заявил турецким журналистам, что разведка его страны держит под контролем "все прошлые и вероятные будущие шаги Израиля против Турции". По его словам, "израильскую агрессию нельзя игнорировать".



Далее он продолжил: "В настоящее время с помощью нашей разведки мы, естественно, держим под контролем все без исключения шаги, которые Израиль предпринял ранее или может сделать в отношении Турции в дальнейшем. Он целится не только в стабильность Палестины и Ливана, но пытается распространить пожар на весь регион. Мы обо всем этом знаем и не сидим без дела. И, конечно, наше правительство прилагает усилия по выявлению и устранению всевозможных рисков, угрожающих нашему обществу".



22 октября президент Турции прилетел в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани. У него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Полагаю, что главной темой разговора может стать даже не БРИКС, а ситуация вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Очевидно, что Эрдогана второй вопрос волнует намного больше, чем первый. Источник - СвободнаяПресса

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