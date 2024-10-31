Кураховка – наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался, - Р.Маркуш

15:22 01.11.2024

1 ноября 24

Кураховка - наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался

Намечается очередной "котел", в котором бандеровцев точно будут гасить

Радомир Маркуш



Флаги России вывешены на Кураховской ЦОФ и крыше школы № 23, тем самым подтверждая полный контроль над Кураховкой, которая освобождена бойцами доблестной 114-й бригады ВС РФ. Наши, тем не менее, остановились, чтобы передохнуть, и пошли вперед. Инсайдер из бандеровского Генштаба на условиях конфиденциальности сообщил, что российская армия продолжила стремительное наступление и взяла всю Волченку, Кременную Балку и достигла окраин Вознесенки, а также выбила захисников из половины Новоселидовки.



Генерал ВСУ Дмитрий Марченко с горечью признал, что "фронт на Донбассе посыпался после Селидово… скоро придет черед Покровска". Он, в частности, сказал, что "нет боеприпасов, нет вооружения. Нет и людей, нет пополнений, а также разбалансировано управление". Нет? А в Курском приграничье "львов" Зеленского предостаточно…



992-й день СВО. Выведен из строя мост через Днестровский лиман, предотвращена попытка боевиков прорваться через границу РФ

Однако о легкой прогулке речь не идет. "Наши части, продолжая развивать наступление на запад от Кураховки и пытаясь на плечах отступающей группировки противника занять как можно большую территорию, атаковали с двух сторон Ильинку. Противник здесь оказывает пока упорное сопротивление. Тем не менее движение вперед есть", - пишет Юрий Подоляка.



Судя по всему, враг пытается выстроить оборону по линии Новодмитровка-Солнцевка-Старые Терны, но, как говорится, "география" здесь не благоволит "хероям". Офицер ВСУ рассказал местечковому паблику "Слухи Покровска, Селидово, Курахово", что прорыв на этом направлении обернется окружением с севера.



Таким образом, с потерей "выступа" на северном берегу Кураховского водохранилища вплоть до обозначенного рубежа смирились и Банковая, и Сырский. По словам главкома, его больше всего напрягает прорыв россиян в Шахтерское, поскольку пройдены самые сложные линии обороны.



Командование группировки "Таврия" хорохорится: дескать, "кацап остановлен на окраине села" несмотря на то, что миколы с мест рассказывают о драпе далеко на север. На самом деле, поселок - наш. Об этом сообщил телеграм-канал @voin_dv, не замеченный ранее в "порожняке": "Уже ставшая традиционной для морпехов 40 гвардейской бригады демонстрация родной тельняшки в качестве флага в центре Шахтерского. Слаженными действиями морпехи 40 гвардейской, мотострелки 37 гвардейской, танкисты 5 гвардейской и другие подразделения 36 армии отбросили противника вглубь более чем на 7 километров, практически полностью освободили Шахтерское, Новоукраинку и Ясную Поляну, тем самым создавая плацдарм для дальнейшего наступления вглубь оккупированного ВСУ Южного Донбасса".



Что касается Курахова (не путать с Кураховкой), то, по данным "Военной хроники", наши штурмовики зашли уже на территорию города и действуют между Запорожским проспектом и улицей Железнодорожная. Правда, другие источники говорят, что эта новость опережает события.



В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) в оперативке от 1 ноября пишет, что ВСУ силами потрепанных подразделений 79-й ОДШБр предприняли отчаянную попытку прорваться к Победе и даже, судя по опубликованным 31 октября кадрам с геолокацией, вернули себе кое-какие позиции в лесистой местности к юго-западу от населенного пункта. Но всю "малину обгадил" австралийский эксперт Том Купер с "кучей знакомств в Киеве".



Он с плеча рубанул, что миколы, увлекаемые якобы отступающими русскими, пропустили момент прорыва группировки "Восток" к Шахтерскому. По большому счету, ценность локального наступления "хероев" равна нулю хотя бы потому, что не отбит ни один населенный пункт, а "сидеть в голой степи в ноябре - так себе удовольствие".



Посвятив много букв сомнительной "перемоге" ВСУ в районе Победы, эксперты ISW все-таки признали, что российская бронетанковая штурмовая группа заняла позиции на окраине Курахова, а также продвинулась к западу от Победы на фоне "покатушек" захисников южнее населенного пункта. В целом, "институтки" рассматривают Селидово-Кураховское направление как единый театр боевых действий вокруг тамошнего водохранилища.



Наши не только обходят Курахово с севера и давят с востока, но и наступают на город широким фронтом с юга. К тому же этот факт констатируют ведущие говоруны незалежной. В частности, бандеровский мейнстримщик Богдан Мирошников сообщил 1 ноября о боях в районе Максимовки и Трудового, то есть вблизи Успеновки, от которой прямая дорога ведет к южному берегу Кураховского водохранилища.



"География местности там сложная - несколько рек и больших балок, а между ними - пустоты. Раньше это было бы значительным препятствием. А сейчас - нет. [Россияне] будут пытаться дойти до Константинополя (есть такое село в 13 км от Курахово). Если им это удастся - это железобетонно заблокирует Курахово".



Укровояки, которые держат оборону в Угледарском "кармане", прекрасно понимают, в каком непотребном месте оказались. Админ 79-й ОДШБр - той самой, которая сдуру ломанулась в сторону Победы, пишет: "Неприятная ситуация. Если русня возьмет Курахово, то парни могут оказаться в котле". Причем ему конкретно не по себе: мол, они "попили много русской кровушки в Марьинке", поэтому кацап "гасить будет всех, как это сделал с "черными запорожцами".