Курская дуга, 31 октября: В Толстом Луге в окружение попали офицеры армии США, - СП

18:19 01.11.2024

Если ВСУ не удастся деблокировать важных американцев, спецназовцы ГУР их уничтожат

Александр Ситников



Разгром вражеской группировки, вклинившейся на территорию Курской области, продолжается. Об этом говорится в сводке от 31 октября нашего Минобороны.



"Северяне" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й ОМБр, 17-й ОТБр, 82-й и 95-й ОДШБр, 36-й ОБрМП, 103-й, 112-й и 129-й ОБрТРо ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.



Конкретики, как водится, немного, но, по данным "Северного ветра", ВС РФ значительно продвинулись на юге Суджанского района.



Судя по всему, речь идет о Плехове, в которое наши войска периодически заходят, устраивая так называемые качели. Врага в селе нет, он сидит западнее - за речкой Псел и в окрестных посадках. Причем ВСУшники очень нервно реагируют на появление русских штурмовиков и открывают шквальный огонь, а наши отвечают ФАБами и ТОСами.



По данным "Северного ветра", армия Зеленского не гнушается самыми мерзкими методами ведения боевых действий

Тем не менее "противник из-за потерь, низкого МПС и большого числа отказников контратак не предпринимал. В ходе наступательных действий уничтожено до 20 оккупантов, БМП и 120-мм миномет", - информирует ТГ-канал СВ.



Что касается Новоивановки, вокруг которой развернулись нешуточные споры военных экспертов (на предмет, чей населенный пункт), то даже американский Институт изучения войны (ISW), со ссылкой на опубликованные 29 октября кадры с геолокацией, признал наш контроль по меньшей мере над центром поселка.



Таким образом, 47-я ОМБр "Магура" так и не смогла пробить "коридор" в Толстый Луг и на северо-запад в направлении села Кремяное. Пiдроздiли, окруженные в Большом Ольговском лесу, с нетерпением ждут прорыва, но их часики тикают, как из-за истощения БК, так и надвигающейся непогоды.



Есть мнение, что командование "Пiвнiч" не жалеет ни "хероев", ни натовскую технику, чтобы спасти каких-то очень важных оккупантов, возможно, американских офицеров рангом не ниже полковников. В пользу этой версии говорит тот факт, что 47-ю ОМБр, только восстановленную после битья в Авдеевке, перебросили с Покровского направления под Суджу, несмотря на возражения штабистов укровермахта.



Кстати, некоторые самостийные обзорщики напомнили: с таким же упорством ВСУ пытались вывести в 2022 году из Мариуполя высокопоставленных натовцев, посылая окруженцам вертолет за вертолетом. Когда операция "экстрадишн" провалилась, полковников США тихонько пристрелили в подвалах "Азовстали" и сожгли. Думается, в Вашингтоне уже приняли такое же решение, если не получится деблокировать соотечественников. И, по всей видимости, ничего у "львов" Зеленского не получится.



В Сети появились кадры бандеровского БТР, который на всех парах мчится по трассе Свердликово - Зеленый Шлях, чтобы эвакуировать экипажи танка ВСУ и шведской БМП CV90, уничтоженных морпехами ТОФ. Как шутят наши бойцы, видимо, "третьим хотел стать", и это у него получилось - налетел на мину и эпично взорвался.



Потихоньку рассеивается "туман войны" над Дарьино. С очень большой долей вероятности можно считать, что село находится в "серой зоне" и периодически безуспешно штурмуется оккупантами. Миколы и тарасики горько жалуются на русские бомбы, которые уничтожили гарнизон ВСУ, поэтому максимум, что они могут себе позволить - засветиться на окраинах, показывая, "что львы Зеленского еще тут", после чего смыться в ближайшие рощи.



20-летний Эйюп Горкем Йылмаз из Трабзона уцелел в Запорожье, но снова ищет свою пулю. И точно найдет

Любопытной новостью поделился военкор Котенок. По предварительной информации, оккупанты выбиты из Мартыновки. Сведения требуют перепроверки, однако Генштаб ВСУ не выступил с опровержением, что показательно.



Говорун неназванной бандеровской бригады сообщил самостийному агентству Armyinform (заблокированному в нашей стране), что российские войска перешли на использование мотоциклов, квадроциклов и вездеходов с наступлением дождливой погоды. ВСУ пытались возобновить наступление в Глушковском районе, но, судя по всему, получили хороших люлей.



Как пишет "Военная хроника", утром 31 октября было отражено 4 атаки со стороны села Новый Путь, "противник оборону не прорвал".



А еще "ВХ" информирует, что морпехи 810-й бригады продвигаются на Суджу, а подавленный враг уже неделю не предпринимает контратак. Похоже, зачищены села Мартыновка и Пушкарное, наши также зашли с юго-востока в деревню Кругленькое, расположенную к западу от Малой Локни. Через нее снабжалась группировка укровермахта, окруженная в районе Погребков. Таким образом, в Курском приграничье нарисовался третий достаточно крупный "котел".



Параллельно уничтожению противника в Суджанском и Глушковском районах вражеская "ципсота" разгоняет нарратив, что северокорейцы якобы призваны заменить "Ахмат" на территории Курской области. Причем даже некоторые наши ТГ купились на этот бред.



Как пояснил военный эксперт Роман Алехин, "все молодцы и работают хорошо, но, на мой взгляд, самые эффективные сегодня на Курской земле - это "Ахмат" и 155 бригада морпехов Тихоокеанского флота.



И главное: если бы не личное решение Апты Алаудинова завести в Суджанский район "Ахмат" и не такое же личное решение комдива 18 дивизии завести батальон в Малую Локню, противник был бы намного ближе к Курчатову. Именно эти подразделения задержали противника там, где он планировал основное движение в самый главный момент".