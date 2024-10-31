Как выглядят уничтоженные наводнением регионы Испании

18:37 01.11.2024

В Испании число погибших в результате наводнений достигло 158 человек, и поисковые операции продолжаются. Произошедшее уже назвали одним из самых разрушительных стихийных бедствий в Европе в последние годы, передает Tengrinews.kz.



Катастрофа обрушилась на страну 29 октября. Лишь в некоторых районах провинции Валенсия за восемь часов выпала годовая норма осадков.



Более 1200 военных, полицейских и пожарных задействованы в разборе завалов и спасательных работах. В стране объявлен траур с 31 октября по 2 ноября.



Отмечается, что сильные ливни и наводнения нанесли огромный ущерб: уничтожены тысячи автомобилей, перекрыты дороги и районы, изолированные из-за воды, грязи и оползней.



Правительство мобилизовало более 1200 человек из министерства обороны, военно-экстренной службы и вооруженных сил Испании для проведения спасательных операций и расчистки затопленных районов, в основном в Валенсии и Кастилии-Ла-Манче.



Многие муниципалитеты остались без питьевой воды, а около 75 тысяч человек в провинции Валенсия - без электричества.



