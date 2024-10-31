 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как выглядят уничтоженные наводнением регионы ИспанииКак выглядят уничтоженные наводнением регионы Испании
18:37 01.11.2024

В Испании число погибших в результате наводнений достигло 158 человек, и поисковые операции продолжаются. Произошедшее уже назвали одним из самых разрушительных стихийных бедствий в Европе в последние годы, передает Tengrinews.kz.

Катастрофа обрушилась на страну 29 октября. Лишь в некоторых районах провинции Валенсия за восемь часов выпала годовая норма осадков.

Более 1200 военных, полицейских и пожарных задействованы в разборе завалов и спасательных работах. В стране объявлен траур с 31 октября по 2 ноября.

Отмечается, что сильные ливни и наводнения нанесли огромный ущерб: уничтожены тысячи автомобилей, перекрыты дороги и районы, изолированные из-за воды, грязи и оползней.

Правительство мобилизовало более 1200 человек из министерства обороны, военно-экстренной службы и вооруженных сил Испании для проведения спасательных операций и расчистки затопленных районов, в основном в Валенсии и Кастилии-Ла-Манче.

Многие муниципалитеты остались без питьевой воды, а около 75 тысяч человек в провинции Валенсия - без электричества.



Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон объявил о выделении 250 миллионов евро (132 миллиарда тенге - прим.) для преодоления последствий наводнений. Он подчеркнул, что средства будут направлены на "быструю и прямую" помощь жителям: на ремонт пострадавших домов, приобретение мебели и другие нужды.

Отметим, что весной 2024 года казахстанцы пережили крупнейшее за последние 80 лет стихийное бедствие: весенний паводок залил целые регионы, разрушил тысячи домов и убил сотни голов скота. Более 34 тысячам казахстанских семей выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП - 362 900 тенге на общую сумму 12,6 миллиарда тенге. 21 тысяче пострадавших семей выплатили по 150 МРП (553 800 тенге) для покупки предметов первой необходимости на общую сумму почти 10 миллиардов тенге.

Для устранения последствий катастрофы в Казахстане привлекли 260 миллиардов тенге спонсорских средств, а также 137 миллиардов тенге из государственного бюджета. Были построены порядка 2700 новых домов, и для нуждающихся приобретено еще около 6000 жилых объектов.

Всего для решения последствий паводков в Казахстане привлекли 260 миллиардов тенге спонсорских средств, 137 миллиардов тенге из местных и республиканского бюджетов (суммарно более 397 миллиардов тенге).

Кроме того, государство профинансировало строительство около 2700 новых домов, а для нуждающихся закупили около 6000 жилых объектов.

Источник - Tengrinews.kz
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