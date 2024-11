"Я уничтожил "Северный поток", я разлучу Россию и Китай". Трамп дал интервью Карлсону

18:58 01.11.2024

Трамп в интервью Карлсону пообещал разъединить РФ и Китай при победе на выборах



Анастасия Новикова



Кандидат в президенты США Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал больными людей, которые называют политика "другом России". Экс-президент напомнил, что именно при нем Вашингтон заблокировал строительство газопровода "Северный поток - 2". Также Трамп пообещал в случае своей победы на выборах "разъединить Россию и Китай", которые объединились из-за политики нынешнего президента Байдена, и назначить Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего на "влиятельные должности" в своей президентской администрации.



Больные люди



Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в четырехчасовом интервью журналисту Такеру Карлсону отреагировал на заявления тех, кто считает его "другом России".



"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - выразил мнение политик.



Экс-президент (занимал этот пост в период с 2017 по 2021 год) подчеркнул, что именно при нем США заблокировали строительство "крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу" "Северный поток - 2", запуск которого был "самой важной задачей России".



"Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток - 2", - похвастался Трамп, отметив, что кроме него "никто не мог этого сделать".



Трамп при своем президентстве вводил санкции против этого газопровода. Например, в конце 2019 года он подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства Nord Stream 2. В сентябре 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" произошли взрывы. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях и отказался прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию.



Также кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах он попытается "разъединить" Россию и Китай.



По мнению политика, Россия и Китай объединились из-за политики действующего президента США Джо Байдена.



"Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - сказал республиканец.



Президент России Владимир Путин 23 октября на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани назвал отношения Москвы и Пекина образцовыми для современного мира. По его словам, за минувшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В марте 2023 года китайский лидер посетил Москву с официальным визитом.



Должности для Маска и Кеннеди-младшего



В интервью Карлсон спросил Трампа, назначит ли он предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на "влиятельные должности" в своей президентской администрации в случае победы на выборах.



"Да, это будет так", - ответил Трамп, не уточнив, на какие именно должности могут претендовать Маск и Кеннеди-младший.



1 ноября Трамп во время предвыборного митинга в Хендерсоне в Неваде пообещал бывшему независимому кандидату на выборах главы государства Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае своей победы.



"Я сказал Бобби: хочу, чтобы ты позаботился о здоровье, посмотрел на еду, на продовольственные запасы и все такое", - рассказал Трамп.



Независимый кандидат



70-летний Роберт Кеннеди-младший участвовал в нынешней предвыборной гонке как независимый кандидат. В конце августа он вышел из нее, писал The New York Times.



В начале июля издание Vanity Fair опубликовало материал, в котором сообщалось о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего к Элизе Куни - няне, работавшей в его семье в 1998 году. Кандидат в президенты США назвал эту статью "кучей мусора". В том же месяце он извинился перед Куни, но отметил, что ничего не помнит о подобном инциденте.



8 мая издание The New York Times написало, что в мозге Кеннеди-младшего обнаружили мертвого червя. По данным издания, Кеннеди страдал из-за проблем с памятью и обратился к врачам. В 2012 году врачи обнаружили в мозге политика черное пятно и решили, что у Кеннеди опухоль. Но один из врачей в больнице Нью-Йорка сказал, что в голове у Кеннеди червь. Он отметил, что паразит проник в мозг, съел его часть и умер.



Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди (был у власти с 20 января 1961 по 22 ноября 1963 года). Активно участвует в антипрививочном движении. В том числе он настаивал, что вакцинация приводит к умственным отклонениям у детей.



Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.