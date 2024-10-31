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В архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял остров Месяцева площадью 53 га
19:10 01.11.2024

В архипелаге Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева площадью 53 га

Москва, 1 ноября 2024 - ИА Регнум. Остров Месяцева площадью 53 га, который находился в составе архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, исчез. Об этом сообщило Русское географическое общество.

На сайте организации отмечается, что остров растаял в результате глобального потепления. Как рассказал доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко, под руководством которого было с помощью спутниковых снимков сделано это открытие, в результате этого события придется исправлять навигационные карты.

Уточняется, что в 2015 году остров можно было наблюдать на картах, однако к августу 2024 года его площадь уменьшилась с 53 га до трех га, а через месяц он полностью исчез. Как предполагают исследователи, еще одним фактором исчезновения острова стала эрозия береговой линии, которую вызвало повышение уровня моря.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября агентство Bloomberg со ссылкой на организацию World Weather Attribution (WWA) написало, что причиной недавнего мощного наводнения в Испании стало глобальное потепление. Отмечалось, что анализ экспертов показал, что осадки в Испании были примерно на 12% сильнее, а их вероятность - в два раза больше, чем в доиндустриальном климате.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что из-за глобального потепления погода в Санкт-Петербурге может кардинально измениться. По его словам, при таком развитии событий в Северной столице климат будет холоднее, чем в Гренландии.

Источник - REGNUM
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