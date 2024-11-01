В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев

00:06 02.11.2024

Программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась. По данным немецких СМИ, центры занятости Германии за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс. Такие данные приводит Федеральное аудиторское ведомство.



Уточняется, что в настоящий момент около 720 тысяч украинцев получают социальные пособия, в том числе около 500 тысяч трудоспособных. Согласно отчету, ежемесячные расходы на это составляют около 539 млн евро.



При этом в ноябре 2022 года, спустя девять месяцев после начала российской спецоперации на Украине, траты на пособия украинским беженцам составляли 445 млн евро. Таким образом, число получателей пособий продолжает расти, сообщает РИА "Новости".



Как сообщалось ранее, в Германии призвали лишить украинских беженцев выплат, чтобы помочь Киеву с мобилизацией.