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"Падение Белого дома" или "Убийство президента": выборы 5 ноября выиграет Голливуд, - СП
00:08 02.11.2024

Победитель уже известен. "Сюрпризы" будут пресекаться максимально жестко
Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Константин Блохин
Оставшиеся до президентских выборов в США дни уже можно пересчитать по пальцам одной руки, и ситуация в стране раскаляется бешеными темпами не по дням, а по часам, все больше смахивая на паноптикум.

Маститые издания сенсационно отказываются от поддержки обоих кандидатов. Телевизионные каналы спешно трут "проблемные места" в уже опубликованных видеоинтервью Камалы Харрис, после чего Дональд Трамп подает на них многомиллионный иск в суд. Чисто номинально действующий президент Джо Байден называет сторонников Трампа "мусором", но потом это заявление так же усердно подтирается его пресс-службой. Тем временем Трамп демонстративно рассекает по улицам на мусоровозе.

Гражданам усиленно намекают, что в 2020-м настоящую победу на выборах одержал Дональд Трамп, а результаты Байдена были подтасованы. Одновременно то в одном, то в другом избирательном округе обнаруживают десятки тысяч уже заполненных в пользу конкретного кандидата в президенты поддельных бюллетеней. Параллельно выясняется, что сотни паролей машин для электронного учета голосования в 63-х из 64-ти округов штата Колорадо слиты в Сеть сторонниками демпартии.

Вся американская полиция переводится на усиленный режим работы, а жители начинают покидать крупные города, опасаясь массовых погромов. Чего еще ждать Америке в ближайшие дни?

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- Очевидно, что сейчас обе стороны в США ведут борьбу за рейтинги, и чем более скандально и по-хамски это делается, тем выше они будут, - поделился своими наблюдениями с "СП" ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

- Однако это все наглядно показывает, что культурный уровень рядовых американце сильно упал, раз политтехнологи обеих партий всерьез рассчитывают, что такие скандалы позволят их кандидатам набрать голоса.

Но и культурный уровень американских политических элит также сильно деградировал. По одной простой причине: конкретно президент США ничего самостоятельно не решает, это всего лишь вывеска, под которой есть Конгресс, Пентагон, ЦРУ, Госдепартамент, советник по безопасности и так далее.

"СП": Так-таки и ничего от личности президента США не зависит? А как же харизма и прочие нюансы? Трамп вообще миллиардер.

- Когда любой кандидат в президенты США идет на выборы, он заручается финансовой поддержкой спонсоров. Считается, что чем больше этих "денежных мешков" будет, тем увереннее кандидат станет президентом. Когда он усаживается в Овальный кабинет, ему приходится "отрабатывать" деньги "доноров".

Поэтому президент США самостоятельно разве что "козлом отпущения" становится, когда что-то идет не так, а во всем остальном он только проводник решений тех влиятельных сил, что стоят за ним. Да, Трамп объективно самый самостоятельный среди всех, кто когда-либо занимал пост президента США. Но что такое его состояние по сравнению с состоянием одного только его друга Илона Макса?

А если принять во внимание тот факт, что все "финансовые доноры" обеих партий США находятся под общим управлением крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, основанной Ларри Финком, ситуация с американскими выборами вообще предстает в совершенно ином свете. Получается, что все эти дебаты и прочее фактически - номинальная борьба правой руки с левой. Тело-то контролируется совершенно другим разумом, который в итоге и будет разруливать итоги "схватки". Так что финансовым элитам в США не нужны политики-личности с независимым мнением, требуются просто хорошие, легкоуправляемые и полностью лояльные менеджеры. А все остальное - для отвода глаз.

"СП": Хорошо, от личности президента США ничего не зависит, американские финансовые элиты культурно деградировали, граждане тоже. Выходит, всю политику США теперь будут определять сплошь дегенераты?

- А вот и нет. Деградировали те, кто в Америке на виду. А те, кто на самом деле "рулят" страной, настоящий deep state, "глубинное государство", все эти Ларри Финки, Клаусы Швабы со своими просто астрономическими состояниями отнюдь не деградировали, они в этом плане могут дать фору кому угодно.

Поэтому в том, к чему привлечено внимание граждан, дальше будет, как говорится, чем чуднее - тем моднее, так удобнее манипулировать массами и политиками.

"СП": И Трампом, соответственно?

- И Трампом. Вспомните, ведь сначала-то он грозился "осушить вашингтонское болото". Теперь же он так не говорит. Потому что, как мне кажется, сценарий этих выборов уже давно готов, и победитель известен. Как раз Трамп, я думаю, и победит, после чего начнет встраиваться в эту систему. Хотя он и так уже в нее, в общем-то, встроен - у него прекрасные отношения и с израильским лобби, и с военно-промышленным комплексом, и с бизнесом. Это уже достаточно давно "командный игрок".

"СП": Получается все, что происходит сейчас в США: шумные скандалы, взаимные обвинения, судебные иски - заранее прописанный сценарий?

- А что рядовому обывателю более всего интересно? Скандалы. Президент Байден назвал сторонников Трампа "мусором", Трамп в ответ сел за руль мусоровоза. Харрис в баре пивка попила, Трамп гамбургеры пожарил. Все это спектакль для зрителей, ничего более.

Вот Барак Обама, например, критиковал американских неоконов и Буша-младшего, но в итоге проводил политику неоконов на посту президента. Трамп во время первой своей каденции тоже критиковал Буша-младшего и неоконов, но при этом в его администрации прекрасно себя чувствовали и Халилзад, и Болтон, и Абрамс, и остальные "крестоносцы" неоконсерваторов.

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"СП": Выходит, то, что мы сейчас наблюдем в США - все эти отъезды жителей из городов в опасении погромов, перевод полиции на усиленные режимы и так далее - пик "предвыборного буйства", а дальше все успокоится? И не будет никаких диких форс-мажоров вроде "штурмов Белого дома", как в прошлый раз, и уж тем более никакой "второй гражданской войны" или "удачного покушения на Трампа"?

- Я полагаю, что не увидим. В самих Штатах, например, сейчас активно принимают ставки на победу Трампа, которому, скорее всего, и "позволят" выиграть предвыборную гонку. После этого никаких кардинальных изменений в политике США не произойдет, разве только некоторые акценты будут смещены. Все будет, как в прошлое "пришествие Трампа" - он как уселся в Белом доме, так сразу же и возобновил прежнюю политику США, которую потом стал проводить Байден.

Думаю, никаких форс-мажоров ждать не стоит. Демонстрации, скорее всего, кое-где и будут, однако масштаб их будет мелок и незначителен. Как только начнутся какие-то волнения, грозящие привести к серьезным последствиям, они будут моментально и максимально жестко пресекаться. Потому что американский deep state прекрасно понимает - с развалом США они разом потеряют все. Что демократы, что республиканцы, тут же утратят свое влияние, все капиталы, гегемонию и так далее. Поэтому "гражданские войны" и прочие "штурмы Белого дома" с "убийствами президента" будут воплощены разве что на голливудских съемочных площадках, но никак не в реальности.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730495280


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