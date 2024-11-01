Перед бурей. О возможной финансовой стратегии БРИКС и не только , - "Завтра"

00:20 02.11.2024 Перед бурей.

о возможной финансовой стратегии БРИКС и не только

Редакция Завтра



1.11.24



БРИКС - это клуб стран, которые представляют постглобалистскую политическую и экономическую повестку. Доминирование глобального Запада обусловлено прежде всего сильной финансовой структурой и мощной мировой резервной валютой, которой является доллар США. Любая попытка выстроить новую систему, создать отличную от долларовой финансовую архитектуру неизбежно будет сталкиваться с большими сложностями. Их надо оперативно преодолевать.



Пока все процессы происходят крайне медленно. Десять лет назад после двух лет обсуждений был создан Новый банк развития БРИКС, который прекратил финансирование российских проектов после введения западных санкций. В 2023 году Йоханнесбургская декларация поставила амбициозную задачу по обеспечению возможностей расчетов в национальных валютах, а также использованию платежных инструментов и платформ. В этом году был подготовлен ряд предложений и инициатив в рамках Трансграничной платежной инициативы БРИКС (BCBPI). Но за год не было ничего операционализировано, конкретных действий не последовало. Вопросы о новой товарно-сырьевой финансовой инфраструктуре тоже остаются в категориях возможностей, включая создание зерновой биржи, платформ БРИКС по драгоценным металлам и алмазам, углеродным рынкам.



И наконец, вопросы о будущем совместном валютном пространстве. О золоте как квазивалютном инструменте, который может использоваться во взаимных расчетах. К сожалению, наработки по данной тематике, даже на уровне инициатив, не были озвучены. Предлагаем вниманию читателей перевод финансового подкаста "Соар Файненшиалли". В беседе принимает участие промышленный эксперт Саймон Хант, специализирующийся на товарно-сырьевых рынках. Ведет интервью финансовый журналист Кай Хоффман.



- Саймон, мы понимаем, что встреча БРИКС в Казани очень значима, но ожидания ведь оказались завышенными, так же как в прошлом году перспективы новых изменений на валютных рынках БРИКС в преддверии августовской встречи в Йоханнесбурге?



- Ожидания рынков в преддверии саммита в Казани были довольно высокими, особенно это касается такого ключевого вопроса, как обсуждение валют. Вопрос о валюте должен стоять на повестке дня. Я думаю, следует наметить путь, по которому пойдут страны БРИКС, - активы в основе новой валюты будут состоять на 40% из золота и 60% - из валют стран - членов БРИКС, но и те, в свою очередь, будут привязаны к золоту. Таким образом, золото вернется в денежную систему БРИКС. Конечно, на саммитах подобные обсуждения преждевременны, скорее, обсуждается пока вектор, траектория движения к новой валюте. Ведь все, что выдвигает БРИКС, должно иметь единогласное одобрение всех стран-членов. Вероятно, есть некоторые трудности с отдельными странами-членами, которые необходимо уладить. Поэтому я предполагаю, то, о чем говорится, - это путь к новой валюте, но пока не объявление о появлении новой валюты.



- Вероятно, вы намекаете на Индию? Возможно, Индии нужно немного успокоиться и не блокировать инициативы БРИКС? Мне кажется, что Китай и Индия немного конфликтуют с точки зрения философии.



- Позвольте мне ответить на этот вопрос по-другому. Я думаю, что Индия сейчас на 100% с БРИКС. В политике она пытается использовать историческое "мы соединяем оба мира" и старается сохранить свои позиции в отношениях с Америкой. Удастся ли им это - другой вопрос. Конечно, США используют все свои уловки, чтобы не допустить отдаления Индии. Так что есть много технических проблем, которые, как я слышал, еще нужно решить, прежде чем фактически страны БРИКС смогут сказать: завтра мы запустим нашу новую валюту. Но путь должен быть четко обозначен.



- Только что я проверил статистику: доля китайского юаня в глобальных платежах достигла рекордного уровня в июле 2024 года. 4,8% мировых финансов или платежей осуществляются в юанях. И эта доля растет. В 2010 году она составляла 0,6%, так что она выросла почти в 8 раз. Конечно, может быть, 4,8% еще слишком мало, чтобы быть значимым уровнем. Или это уже четкий сигнал, что тенденция положительная?



- Я думаю, все зависит от того, как вы это определяете. За пределами SWIFT (Межбанковская система передачи информации и совершения платежей. - Ред.) это 70–80%. И опять же, SWIFT - это часть системы контроля США. Поэтому, как только БРИКС начнет действовать, эта система окажется под серьезным давлением. Но вы задали вопрос о Китае. Да, это большой стимул - увеличение доли платежей в китайской валюте. Каково будет влияние на экономику Китая? Очень незначительное в этом году. Мои друзья говорят, что в следующем году рост ВВП Китая составит всего лишь 0,5% (долгое время, с начала 2000-х годов экономика Китая росла двухзначными темпами. - Ред.). Я считаю, что главная цель программы стимулирования Китая - принятие упреждающих мер, поскольку руководство страны понимает, что где-то должна начаться война, которая окажет огромное влияние на экономику Китая. Таким образом, руководство принимает меры, чтобы действовать в соответствии с таким сценарием развития событий.



- Китай очень тесно связан с Ираном. И если Иран будет втянут в масштабный конфликт на Ближнем Востоке (а я не слышал, чтобы вы упоминали Китай в этом контексте), изменится ли роль КНР? Кажется, Китай стал немного более пассивным.



- Это традиционный путь Китая. Его дипломатия пассивна. Он не хочет развязывать войну. Но если на Иран нападут, Китай его поддержит. Если будет официальная, горячая война НАТО против России, Китай поддержит Россию.



- Раз уж мы затронули тему Китая, конфликт на Тайване немного ослабел. Видите ли вы, что происходит на самом деле? Это все еще на повестке дня? На что нам следует обратить внимание?



- Очевидно, что трудности, с которыми столкнется Китай при вторжении на Тайвань, огромны, и не в последнюю очередь это касается морского рельефа вокруг Тайваня, который чрезвычайно затрудняет любое вторжение. Если бы Китай собирался что-то предпринять, это была бы экономическая блокада. Если вы прекратите поставки товаров на Тайвань, то вскоре он встанет на колени. Но я думаю, на данный момент, как вы сказали, Тайвань находится на втором плане.



- С какими рисками и вызовами сейчас сталкивается Китай? Огромные средства направляются на развитие инфраструктуры, на внутренний рынок. Достаточно ли этого? Каково ваше мнение на этот счет? Например, достаточно ли Китай стимулирует экономику?



- Смотря что понимать под достаточным. Что они хотят сделать? По сути, они просто хотят стабилизировать экономику на текущем уровне, а не стимулировать ее. Из статистических данных видно, что с середины года бизнес очень резко сократился. Это подтверждают мои друзья на местах. То, что делается - это стабилизация, а не стимулирование.



- Вы упомянули о стимулировании экономики, в данном контексте нам нужно обсудить экономику США. Как повлияет на ситуацию снижение ставки американского ЦБ (ФРС. - Ред.)? Возможно, более актуальным является то, что в Штатах начались забастовки (имеется в виду забастовка докеров на восточном побережье. - Ред.)? Это вызывает панику в социальных сетях. Люди задаются вопросом, нужно ли им снова запасаться товарами. Как вы на это смотрите? Как это вписывается в общую картину?



- Давайте порассуждаем. Почему ФРС снизила ставки на 50 базисных пунктов (0,5%. - Ред.)? Что они видят в спадах кредитного пика, о котором мы не знаем? Я думаю, Центральный банк знает, что надвигаются некоторые проблемы, способные все разрушить. Поэтому они решили смягчить кредитно-денежную политику. Другой момент, конечно, заключается в том, что уровень занятости начинает резко падать. Цифры, которые выдает Федеральное бюро статистики труда США, почти сказочные, поскольку они в значительной степени исходят из их модели рождения-смерти, которая является гипотезой о том, что на самом деле делают компании. В то время как генеральные директора корпораций очень четко знают правила игры и увольняют персонал. Сокращение расходов является главной целью топ-менеджмента, поэтому я думаю, что все розничные продажи указаны в номинальном выражении (без учета инфляции. - Ред.). Затем, если вы посмотрите на ВВП (валовой внутренний продукт) и ВВД (валовый внутренний доход), они должны давать один и тот же результат. Но с первого квартала 2023 года по второй квартал 2024-го ВВП вырос на 2,7%, а ВВД на 0,7% - это лучший показатель состояния экономики. Когда вы смотрите на то, что происходит с занятостью, реальными розничными продажами и частными инвестициями, показатель ВВД является более точным. Но конечно, он никогда не принимается во внимание ни политиками, ни экономистами.



Мне кажется, что американская экономика находится если еще не в рецессии, то на грани и уже будет в рецессии к концу текущего года. К чему это приведет на финансовых рынках? К повышенной волатильности для рынков акций и рынков металлов. Сейчас они поддерживаются избыточной ликвидностью, которую предоставляет ФРС, но, думаю, стимулирующие меры не смогут удержать финансовую систему в стабильном состоянии.



- Саймон, как-то вы сказали, что рынок облигаций - корень всех зол. И я периодически это повторяю, потому что рынок американского государственного долга - это огромный монстр. Я даже не знаю, какой у него общий объем. Американский рынок облигаций просто гигантский. Но вот вопрос, который, возможно, свяжет все это воедино. Могут ли страны БРИКС пошатнуть этот рынок? Если, скажем, Китай объявит, что продает все принадлежащие ему государственные облигации США.



- Маловероятно, я не думаю, что Китай выступит с каким-либо заявлением подобного рода. Это может произойти только в том случае, если на Китай будет совершена физическая военная атака. Рынок облигаций будет следовать за профилем инфляции. Так что в краткосрочной перспективе индекс потребительских цен США (индикатор инфляции в США. - Ред.) и мировая инфляция будут падать, но это на короткое время. К середине следующего года индекс потребительских цен и мировая инфляция начнут расти. И вот тогда рынок облигаций развернется. Итак, мы вполне можем предположить, что десятилетние казначейские облигации США принесут 3% к концу года, а в начале следующего все развернется, рынок опустится на новое дно. Что касается инфляции, поскольку мы наблюдаем повторение того, что испытали в конце 1970-х и начале 1980-х годов, можно предположить, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США достигнет двузначных величин, и доходность десятилетних казначейских облигаций США также станет двузначной. Как это повлияет на глобальную систему, которая имеет высокий уровень задолженности?



- Участники рынка обсуждают, что председатель ФРС Джером Пауэлл снизил процентные ставки, чтобы США могли фактически покрыть свои государственные долговые обязательства и затем выпускать новые долги с более низкой стоимостью. Как вы сказали, сейчас доходность десятилетних облигаций составляет 3,75%, и им нужно рефинансировать долг. Я думаю, что 2025 год станет важным с финансовой точки зрения, так как США предстоит рефинансировать множество непогашенных векселей и облигаций.



- Рыночные колебания очень цикличны. Все вращается в рамках цикла, мы сейчас возвращаемся к циклу инфляционному. Уверен, что мир вступает в опасный период нового витка инфляции, и людям следует позаботиться о достаточном количестве запасов продовольствия под рукой. А способ выжить - убедиться, что часть ваших активов находится в золоте, физическом золоте, а не в ETF (портфель акций, облигаций и биржевых товаров. - Ред.).



- Как бы вы охарактеризовали глобальную геополитическую ситуацию? Какие у вас прогнозы на 2025 год?



- Совершенно очевидно, что Украина и НАТО проигрывают войну на Украине. Все больше внимания уделяется нападению на саму Россию. Активные действия НАТО непосредственно на территории России начались где-то во второй половине 2023 года, что привело к встрече, которую НАТО организовала в одной из стран Балтии летом 2024 года. На этой встрече было объявлено, что правительствам стран альянса следует ожидать войны НАТО против России. Итак, в последние недели мы наблюдаем целую серию нападений Украины на Россию: во-первых, в Курскую область. Во-вторых, постоянные атаки на российскую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы, а также атаки беспилотников на города по всей России. Одной из последних стала ракетная атака на военный склад в Торопце. Ходят слухи, что она была произведена из одной прибалтийской страны, где проходили учения НАТО, и кроме того, британской ракетой. Так что стоит задуматься, собирается ли Путин наносить ответный удар или же будет продолжать принимать удары, которые наносит ему НАТО? Я думаю, вероятность начала большой войны очень высока. В этом контексте планы БРИКС по созданию некой альтернативной странам Запада системы лишь подливают масла в огонь, потому что это риск для гегемонии США.



Следующая часть сценария войны, на которую нам следует обратить особое внимание, - это мой регион, Ближний Восток, поскольку я живу в Дубае. Убийство Хасана Насраллы, лидера "Хезболлы", стало настоящим переломным моментом не только для региона, но и для всего мира. Насралла воспринимался в мусульманском и мировом сообществе как символ перемен. Он также был духовным и военным лидером "Хезболлы". После этого убийства, при котором погибло большое количество командиров "Хезболлы", в Сирии и некоторых западных столицах царило ликование: "Хезболла" потерпела поражение! Теперь мы можем установить в Бейруте марионеточное правительство! Теперь мы можем вернуть утраченные земли и вернуть 60 000–80 000 израильтян, которых пришлось переселить с северных границ. Но с этим широко распространенным мнением есть несколько проблем. Первая заключается в том, что "Хезболла" разработала структуру командования таким образом, что в случае гибели командиров их замена уже подготовлена. Поэтому сейчас "Хезболла" обсуждает, как произошли убийства лидеров и каковы будут ответные действия. Сейчас важно понять, как отреагирует Иран. Люди не понимают, что тесные отношения между Ираном и Ливаном уходят корнями в XVI век. Отношения между Тегераном и "Хезболлой" - это не односторонние, а двусторонние отношения. В Тегеране новый президент пытался предложить Западу оливковую ветвь перемирия, а Запад в ответ сказал: "Мы гарантируем, что в Газе будет прекращен огонь, и так далее, и тому подобное". Теперь новый президент признал, цитирую: "Мне солгали". Соответственно, все надежды, что Иран не будет принимать ответные меры на убийство лидера ХАМАС, теперь похоронены.



Поскольку разговоры между двумя лидерами происходят регулярно, я считаю, что полномасштабная война между Израилем и Ливаном уже началась. Не стоит недооценивать способность "Хезболлы" запускать крылатые и баллистические ракеты, способные поразить любую точку Израиля. Не стоит игнорировать и риск, что в подходящий момент на помощь "Хезболле" придет Иран. Вероятно, Израиль перенесет войну против "Хезболлы" в Сирию, что автоматически включит в этот конфликт Иран и Россию. Когда все это может произойти?



Я подозреваю, что столкновение между НАТО и Россией обострится до конца года. Я подозреваю, что в Ливане все будет поставлено на паузу, которая продлится до марта-апреля следующего года в условиях продолжающегося противостояния между Израилем и "Хезболлой". Но к середине следующего года мы, скорее всего, увидим, как разворачивается крупный ближневосточный конфликт.



- У меня есть два уточняющих вопроса по геополитике. Первый: может ли Россия вообще позволить себе войну на два фронта в данный момент? И второй, я знаю, что это, вероятно, будет сложно: какую роль во всем этом играют выборы в США?



- Два очень хороших вопроса. Может ли Россия позволить себе войну на два фронта? Я переверну этот вопрос. Может ли НАТО позволить себе войну на два фронта? Обратите внимание, Путин только что призвал контрактников, так что, когда они все будут призваны, у России будет солидная действующая армия. Сколько военнослужащих в Америке? Кажется, меньше 500 000 - точнее, 452 689 человек. Теперь второй аргумент: Иран может позаботиться о себе сам, без участия России. Подготовка к нападению на Иран длится уже 20 лет. Ракетные установки глубоко заложены в горах по всей стране. При первой же атаке они заминируют Ормузский пролив. Так что они хорошо подготовились.



Россия, безусловно, поддержит Иран постоянными поставками вооружения, оборудования, всех необходимых товаров. Россия отправляет самолетами, кораблями очень сложное электронное оборудование и, возможно, другие виды вооружения, такие как ракеты, в Иран. При этом Россия останется воевать только на своем, европейском, фронте. У Кремля есть свои войска в Сирии. Возможно, им будет направлено подкрепление. Но опять же, я думаю, вполне вероятно, что "Хезболла" полностью готова и сможет позаботиться о себе. Не забывайте также, что сирийские и иракские войска и военизированные формирования численностью около 40 000 человек находятся вблизи израильских границ, ожидая разрешения от "Хезболлы" на вторжение. Так что, отвечая на ваш вопрос, Россия при таком раскладе может позволить себе войну на два фронта.



Второй вопрос, вероятно, более важный: как это связано с американскими выборами? Первое, на что следует обратить внимание, - силы, стоящие за троном Белого дома, не хотят видеть там Трампа. Для них он - чужак и попытается разрушить все то, что сильные мира сего создавали на протяжении стольких лет. Это, по сути, раздробление России, контроль над экономикой Китая и использование Израиля в качестве плацдарма на Ближнем Востоке. Так что, если Трамп вдруг будет избран, все эти парни потеряют свои места. В итоге они сделают все возможное, чтобы не допустить Трампа в Белый дом. Означает ли это войну? Возможно. Означает ли это очередное покушение на Трампа? Возможно. Но, судя по тому, что я узнал от своих друзей, кто бы ни оказался в Белом доме в январе, по всей стране начнутся серьезные гражданские беспорядки, потому что проигравшая партия не примет победившую. И это снова возвращает нас к монетарной и фискальной политике: куда движутся рынки?



- Похоже, что прямо сейчас в США нет президента. Это не только мое наблюдение, поскольку многие не слышали ничего от действующего президента уже почти пару месяцев. Практически с тех пор, как сказал, что не собирается переизбираться, он исчез. Так функционируют ли США сейчас?



- А функционировали ли США, когда Байден время от времени появлялся? Ответ очень прост. Кто бы ни был президентом-демократом, по сути, силы влияния, денежные мешки контролируют его власть, за троном диктуют ему, что делать. Я имею в виду, что Камала Харрис - просто марионетка теневой власти. Вот почему, если Трамп придет, он будет аутсайдером, а не частью игры. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730496000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев

- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом

- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества

- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане

- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO

- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана

- Рабочий график гпавы государства

- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы

- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику

