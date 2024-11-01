 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.11.2024
01:18  Хокимша узбекского Баяута Дилфуза Уралова оскорбила фермера за невыполнение "плана" по хлопку
01:03  Кадровые перестановки в Казахстане: много шума от внутренних дел, - Дарья Матяшова
00:58  Джо Байден подбросил мусора в огонь, - Къ
00:55  Стамбул стал ареной мини-переворота. Эрдоган сводит счеты с "оппозиционным" муниципалитетом, - И.Субботин
00:42  FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало
00:36  ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе - агентство Maan
00:35  И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин

00:20  Перед бурей. О возможной финансовой стратегии БРИКС и не только , - "Завтра"
00:08  "Падение Белого дома" или "Убийство президента": выборы 5 ноября выиграет Голливуд, - СП
00:06  В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
00:04  США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин
Пятница, 01.11.2024
19:10  В архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял остров Месяцева площадью 53 га
18:58  "Я уничтожил "Северный поток", я разлучу Россию и Китай". Трамп дал интервью Карлсону
18:37  Как выглядят уничтоженные наводнением регионы Испании
18:19  Курская дуга, 31 октября: В Толстом Луге в окружение попали офицеры армии США, - СП
15:22  Кураховка – наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался, - Р.Маркуш
13:24  Где кончается Израиль? - Валентин Катасонов
13:20  Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов
13:16  О чем Александр Лукашенко говорил на конференции по евразийской безопасности в Минске
13:12  Русская армия достигла ошеломительных результатов к осенней распутице
13:08  С Путиным, но не против Запада. Почему некоторые страны БРИКС хотят продолжать игру на обе стороны, - Лукаш Кованда
13:03  А.Морозкина: Без доллара? Расчеты в национальных валютах стран БРИКС: теперь и потом
11:17  69-летний президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, Оступившись на трапе самолета в Дубае
10:42  Шовинизм мнений: США усиливают давление на российские СМИ
10:40  Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае
10:37  Ариэль Петровичс: санкции привели к процветанию России и укрепили позиции Путина внутри страны
10:36  Питер Кениг: Давайте посмотрим на саммит БРИКС в Казани без иллюзий и прикрас
10:33  Их подружила Казань. Индия и Китай отводят войска от границы, - С.Строкань
10:31  БРИКС подмял под себя Содружество: Британия испытала позор. Это конец
10:29  ВС РФ начали наступление на села вдоль Кураховского водохранилища
10:25  Половина россиян не видят результатов демографической госполитики
09:41  Израильские археологи нашли и изучают поселение Хурват-Хушам возрастом 5000 лет. Особо интересен храм раннего бронзового века
09:33  Создается Навоийский государственный университет
09:31  УзбЦИК зарегистрировал новоизбранных депутатов Олий Мажлиса
09:23  Труп рос-блогерши Кристины Рэй выловили из канализации в Сочи
09:19  Стамбул стал ареной мини-переворота, - Игорь Субботин
09:12  Зерна много – денег нет: рекордный урожай стал проблемой для казахстанских фермеров, - Алина Пак
08:59  Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву. За неготовность к зиме
08:54  Отвечать за слова. Технология антимайдана: грузинский вариант, - А.Белов
08:53  США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин
08:51  Глобализм наоборот. Пришло время диктатуры производителей, - Илья Титов
08:35  И все-таки выборы в США имеют значение для всего мира, - Геннадий Петров
01:33  Санжыра на стене. Президент Кыргызстана утвердил создание в стране генеалогических музеев
01:26  Дети киргизской элиты пошли в политику, - Виктория Панфилова
00:57  В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба
00:47  Рассечение группировки ВСУ и новые горизонты: что дает российской армии взятие Кругляковки, - Александр Коц
00:37  Язык мой – враг твой. Почему русский язык до Киева доведет, - Сергей Тютюнник
00:36  Афганские и узбекистанские власти создали комиссию по спорному каналу Кош-Тепа
00:33  У каждого свои курды. Битва Асада и Эрдогана на сирийском плацдарме, - Станислав Тарасов
00:31  Глобализм наоборот. Пришло время диктатуры производителей, - Илья Титов
00:29  Почти три тысячи чиновников отправили в отставку в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин
00:35 02.11.2024

доселе азартный набор звуков облачился в концептуальный доспех
Иван Охлобыстин

1.11.24

Очень пришлась по душе, как сторонникам, так и противникам моя скромная речь о национальной идее, как необходимого компонента национальной культуры, произнесенная в Храме Христа Спасителя. Вероятно этому очень способствовал гул трибун "гойда!" по финалу.

Эта милая черносотенная молодежь, эти очаровательные активисты "Союза Михаила Архангела"! Их были сотни! Образованные, спортивного телосложения, без вредных привычек и с пленительной тягой к физическому действию.

Эх, сам был молодым! На татами выходил под Вагнера! На первом свидании пылко цитировал "Заратустру".

А критика! Какая восхитительная критика! Не поленились враги на иностранные языки перевести, чтобы пугать европейцев "кровавой тьмой, ползущей с Востока". Даже Невзоров* прошелся. Аблохастиным меня дразнит старый паршивец. Неззоров - по Шнурову.

Детский сад, прости Господи! Девчульки-завидульки.

Странно, однако, что все цитируют лишь центральную часть произведения, ну да ладно. Значит - тронула больше остального.

И доселе азартный набор звуков облачился в концептуальный доспех: "И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Эту миссию во времена Ивана Третьего на нас возложил сам Господь, вместе с византийским гербом и величием Третьего Рима - империи любви и справедливости, хранителя веры православной. Оттого и зовут нас народом-богоносцем." Коротко - гойда!

PS. Одна печаль и недоработка - так и не сумел познакомиться с представителем "Русской общины", но подписался на ее канал в Телеграме и скачал приложение в Гугл-сторе. Даже заявку подал. Пятый день жду результатов рассмотрения. Понимаю - биография у меня - не очень.

*лицо, признанное иностранным агентом

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730496900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  