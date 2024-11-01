И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин

00:35 02.11.2024

доселе азартный набор звуков облачился в концептуальный доспех

Иван Охлобыстин



1.11.24



Очень пришлась по душе, как сторонникам, так и противникам моя скромная речь о национальной идее, как необходимого компонента национальной культуры, произнесенная в Храме Христа Спасителя. Вероятно этому очень способствовал гул трибун "гойда!" по финалу.



Эта милая черносотенная молодежь, эти очаровательные активисты "Союза Михаила Архангела"! Их были сотни! Образованные, спортивного телосложения, без вредных привычек и с пленительной тягой к физическому действию.



Эх, сам был молодым! На татами выходил под Вагнера! На первом свидании пылко цитировал "Заратустру".



А критика! Какая восхитительная критика! Не поленились враги на иностранные языки перевести, чтобы пугать европейцев "кровавой тьмой, ползущей с Востока". Даже Невзоров* прошелся. Аблохастиным меня дразнит старый паршивец. Неззоров - по Шнурову.



Детский сад, прости Господи! Девчульки-завидульки.



Странно, однако, что все цитируют лишь центральную часть произведения, ну да ладно. Значит - тронула больше остального.



И доселе азартный набор звуков облачился в концептуальный доспех: "И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Эту миссию во времена Ивана Третьего на нас возложил сам Господь, вместе с византийским гербом и величием Третьего Рима - империи любви и справедливости, хранителя веры православной. Оттого и зовут нас народом-богоносцем." Коротко - гойда!



PS. Одна печаль и недоработка - так и не сумел познакомиться с представителем "Русской общины", но подписался на ее канал в Телеграме и скачал приложение в Гугл-сторе. Даже заявку подал. Пятый день жду результатов рассмотрения. Понимаю - биография у меня - не очень.



*лицо, признанное иностранным агентом