FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало

00:42 02.11.2024

Financial Times

Великобритания

31 октября 2024



Китайские санкции ударили по американскому производителю беспилотников, снабжающему Украину



Пекин заблокировал продажи аккумуляторов американской компании, производящей беспилотники для Украины, пишет FT. Китайские санкции напугали чиновников в США: они боятся, что это только предвестник надвигающейся беды.

Деметрий Севастопуло (Demetri Sevastopulo), Кэтрин Хилл (Kathrin Hille), Райан Макморроу (Ryan McMorrow)

Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и один из подрядчиков ВСУ, столкнулся с кризисом поставок после того, как Пекин ввел санкции, запретив китайским группам продавать ему ключевые узлы.

После решения Пекина, который заблокировал продажи аккумуляторов и тем самым лишил компанию единственного поставщика, Skydio спешит найти альтернативные источники, сообщили осведомленные лица.



Производитель беспилотников уже обратился за помощью к администрации Байдена. Генеральный директор Адам Брай на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками Белого дома.



Американские должностные лица встревожены тем, что Китай нарушает цепочки поставок США и срывает поставку Украине беспилотников для сбора разведданных.

"Это момент истины для всей индустрии беспилотников, - написал Брай в записке для клиентов, попавшей в распоряжение "Файнэншл таймс". - Если прежде еще могли быть сомнения, то эти действия ясно показывают, что китайское правительство не гнушается превращать цепочки поставок в оружие для продвижения собственных интересов в ущерб нашим".



"Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усугубить мировую зависимость от китайских поставщиков", - добавил он.

Кризис Skydio подчеркивает потенциальные риски для зависимых от Китая американских компаний и развернулся на фоне зреющей в деловых кругах тревоги, что Пекин, воспользовавшись законами о безопасности, начнет задерживать местных сотрудников и проводить рейды против корпораций.



Китайские санкции, введенные 11 октября, затронули несколько американских групп, включая частную компанию Skydio. Это ответ на решение Вашингтона одобрить продажу ударных беспилотников Тайваню. Skydio недавно выиграла контракт с пожарной службой Тайваня.

Пекин ввел санкции, не дожидаясь, когда Skydio найдет альтернативных поставщиков.



Один осведомленный источник сказал, что китайские власти явились к поставщикам Skydio, включая Dongguan Poweramp - дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для беспилотников, - и потребовали разорвать связи.

В среду Skydio сообщила клиентам, что из-за действий Китая отныне нормирует количество батарей, поставляемых вместе с беспилотниками, добавив, что не рассчитывает обзавестись новыми поставщиками до весны.



Skydio ведет переговоры с компаниями в Азии, в том числе на Тайване. Один осведомленный источник сообщил, что американские чиновники связались с азиатскими союзниками и обсудили варианты помощи компании. Skydio также связалась по этому вопросу с вице-президентом Тайваня Сьяу Бикхим.



Компания со штаб-квартирой в Сан-Матео продает свою продукцию корпоративным и государственным клиентам, включая армию США. Она заявила, что отправила на Украину более 1 000 беспилотников для сбора разведданных в помощь целеуказанию.

Skydio заявила, что ее последняя модель X10 первой из американских беспилотников выдержала испытания средствами радиоэлектронной борьбы на Украине. Их трудно подавить, поэтому Киев запросил их тысячи.



Ранее Конгресс США приступил к рассмотрению законопроекта, который запретит американцам запускать беспилотники производства китайской компании DJI из Шэньчжэня, одного из лидеров мировой индустрии коммерческих дронов.

"Мы подозреваем, что Skydio стала целью Пекина, поскольку считается конкурентом DJI, - сказал один американский чиновник. - Если в этом и есть нечто хорошее, так это что мы сможем воспользоваться этим эпизодом, чтобы ускорить нашу работу по диверсификации цепочек поставок и дальнейшего размежевания с Китаем".



Американские чиновники выразили надежду, что кризис Skydio напомнит частному сектору об опасности концентрации цепочек поставок в Китае.

В прошлом Китай уже ограничивал поставки редкоземельных металлов в попытке надавить на другие страны, а недавно пригрозил Японии остановить поставки ключевых минералов, если Токио примет навязанные Вашингтоном меры экспортного контроля.

В последние годы Пекин ввел санкции против ряда американских оборонных компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Anduril Industries, которые делают в том числе отправленные на Тайвань ударные беспилотники.



"Сегодня санкции Китая нацелены на производителей обороны и беспилотников, завтра же, по мере ухудшения отношений с США, они почти наверняка распространятся на другие отрасли, - сказал Крейг Синглтон из Фонда защиты демократий. - Батареи и редкоземельные металлы - это лишь предвестник надвигающейся беды, своего рода канарейка в угольной шахте".



Белый дом, Госдепартамент и TDK от комментариев отказались.