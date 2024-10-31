 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.11.2024
01:18  Хокимша узбекского Баяута Дилфуза Уралова оскорбила фермера за невыполнение "плана" по хлопку
01:03  Кадровые перестановки в Казахстане: много шума от внутренних дел, - Дарья Матяшова
00:58  Джо Байден подбросил мусора в огонь, - Къ
00:55  Стамбул стал ареной мини-переворота. Эрдоган сводит счеты с "оппозиционным" муниципалитетом, - И.Субботин
00:42  FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало
00:36  ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе - агентство Maan
00:35  И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин

00:20  Перед бурей. О возможной финансовой стратегии БРИКС и не только , - "Завтра"
00:08  "Падение Белого дома" или "Убийство президента": выборы 5 ноября выиграет Голливуд, - СП
00:06  В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
00:04  США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин
Пятница, 01.11.2024
19:10  В архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял остров Месяцева площадью 53 га
18:58  "Я уничтожил "Северный поток", я разлучу Россию и Китай". Трамп дал интервью Карлсону
18:37  Как выглядят уничтоженные наводнением регионы Испании
18:19  Курская дуга, 31 октября: В Толстом Луге в окружение попали офицеры армии США, - СП
15:22  Кураховка – наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался, - Р.Маркуш
13:24  Где кончается Израиль? - Валентин Катасонов
13:20  Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов
13:16  О чем Александр Лукашенко говорил на конференции по евразийской безопасности в Минске
13:12  Русская армия достигла ошеломительных результатов к осенней распутице
13:08  С Путиным, но не против Запада. Почему некоторые страны БРИКС хотят продолжать игру на обе стороны, - Лукаш Кованда
13:03  А.Морозкина: Без доллара? Расчеты в национальных валютах стран БРИКС: теперь и потом
11:17  69-летний президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, Оступившись на трапе самолета в Дубае
10:42  Шовинизм мнений: США усиливают давление на российские СМИ
10:40  Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае
10:37  Ариэль Петровичс: санкции привели к процветанию России и укрепили позиции Путина внутри страны
10:36  Питер Кениг: Давайте посмотрим на саммит БРИКС в Казани без иллюзий и прикрас
10:33  Их подружила Казань. Индия и Китай отводят войска от границы, - С.Строкань
10:31  БРИКС подмял под себя Содружество: Британия испытала позор. Это конец
10:29  ВС РФ начали наступление на села вдоль Кураховского водохранилища
10:25  Половина россиян не видят результатов демографической госполитики
09:41  Израильские археологи нашли и изучают поселение Хурват-Хушам возрастом 5000 лет. Особо интересен храм раннего бронзового века
09:33  Создается Навоийский государственный университет
09:31  УзбЦИК зарегистрировал новоизбранных депутатов Олий Мажлиса
09:23  Труп рос-блогерши Кристины Рэй выловили из канализации в Сочи
09:19  Стамбул стал ареной мини-переворота, - Игорь Субботин
09:12  Зерна много – денег нет: рекордный урожай стал проблемой для казахстанских фермеров, - Алина Пак
08:59  Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву. За неготовность к зиме
08:54  Отвечать за слова. Технология антимайдана: грузинский вариант, - А.Белов
08:53  США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин
08:51  Глобализм наоборот. Пришло время диктатуры производителей, - Илья Титов
08:35  И все-таки выборы в США имеют значение для всего мира, - Геннадий Петров
01:33  Санжыра на стене. Президент Кыргызстана утвердил создание в стране генеалогических музеев
01:26  Дети киргизской элиты пошли в политику, - Виктория Панфилова
00:57  В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба
00:47  Рассечение группировки ВСУ и новые горизонты: что дает российской армии взятие Кругляковки, - Александр Коц
00:37  Язык мой – враг твой. Почему русский язык до Киева доведет, - Сергей Тютюнник
00:36  Афганские и узбекистанские власти создали комиссию по спорному каналу Кош-Тепа
00:33  У каждого свои курды. Битва Асада и Эрдогана на сирийском плацдарме, - Станислав Тарасов
00:31  Глобализм наоборот. Пришло время диктатуры производителей, - Илья Титов
00:29  Почти три тысячи чиновников отправили в отставку в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало
00:42 02.11.2024

Financial Times
Великобритания
31 октября 2024

Китайские санкции ударили по американскому производителю беспилотников, снабжающему Украину

Пекин заблокировал продажи аккумуляторов американской компании, производящей беспилотники для Украины, пишет FT. Китайские санкции напугали чиновников в США: они боятся, что это только предвестник надвигающейся беды.
Деметрий Севастопуло (Demetri Sevastopulo), Кэтрин Хилл (Kathrin Hille), Райан Макморроу (Ryan McMorrow)
Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и один из подрядчиков ВСУ, столкнулся с кризисом поставок после того, как Пекин ввел санкции, запретив китайским группам продавать ему ключевые узлы.
После решения Пекина, который заблокировал продажи аккумуляторов и тем самым лишил компанию единственного поставщика, Skydio спешит найти альтернативные источники, сообщили осведомленные лица.

Производитель беспилотников уже обратился за помощью к администрации Байдена. Генеральный директор Адам Брай на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Американские должностные лица встревожены тем, что Китай нарушает цепочки поставок США и срывает поставку Украине беспилотников для сбора разведданных.
"Это момент истины для всей индустрии беспилотников, - написал Брай в записке для клиентов, попавшей в распоряжение "Файнэншл таймс". - Если прежде еще могли быть сомнения, то эти действия ясно показывают, что китайское правительство не гнушается превращать цепочки поставок в оружие для продвижения собственных интересов в ущерб нашим".

"Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усугубить мировую зависимость от китайских поставщиков", - добавил он.
Кризис Skydio подчеркивает потенциальные риски для зависимых от Китая американских компаний и развернулся на фоне зреющей в деловых кругах тревоги, что Пекин, воспользовавшись законами о безопасности, начнет задерживать местных сотрудников и проводить рейды против корпораций.

Китайские санкции, введенные 11 октября, затронули несколько американских групп, включая частную компанию Skydio. Это ответ на решение Вашингтона одобрить продажу ударных беспилотников Тайваню. Skydio недавно выиграла контракт с пожарной службой Тайваня.
Пекин ввел санкции, не дожидаясь, когда Skydio найдет альтернативных поставщиков.

Один осведомленный источник сказал, что китайские власти явились к поставщикам Skydio, включая Dongguan Poweramp - дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для беспилотников, - и потребовали разорвать связи.
В среду Skydio сообщила клиентам, что из-за действий Китая отныне нормирует количество батарей, поставляемых вместе с беспилотниками, добавив, что не рассчитывает обзавестись новыми поставщиками до весны.

Skydio ведет переговоры с компаниями в Азии, в том числе на Тайване. Один осведомленный источник сообщил, что американские чиновники связались с азиатскими союзниками и обсудили варианты помощи компании. Skydio также связалась по этому вопросу с вице-президентом Тайваня Сьяу Бикхим.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Матео продает свою продукцию корпоративным и государственным клиентам, включая армию США. Она заявила, что отправила на Украину более 1 000 беспилотников для сбора разведданных в помощь целеуказанию.
Skydio заявила, что ее последняя модель X10 первой из американских беспилотников выдержала испытания средствами радиоэлектронной борьбы на Украине. Их трудно подавить, поэтому Киев запросил их тысячи.

Ранее Конгресс США приступил к рассмотрению законопроекта, который запретит американцам запускать беспилотники производства китайской компании DJI из Шэньчжэня, одного из лидеров мировой индустрии коммерческих дронов.
"Мы подозреваем, что Skydio стала целью Пекина, поскольку считается конкурентом DJI, - сказал один американский чиновник. - Если в этом и есть нечто хорошее, так это что мы сможем воспользоваться этим эпизодом, чтобы ускорить нашу работу по диверсификации цепочек поставок и дальнейшего размежевания с Китаем".

Американские чиновники выразили надежду, что кризис Skydio напомнит частному сектору об опасности концентрации цепочек поставок в Китае.
В прошлом Китай уже ограничивал поставки редкоземельных металлов в попытке надавить на другие страны, а недавно пригрозил Японии остановить поставки ключевых минералов, если Токио примет навязанные Вашингтоном меры экспортного контроля.
В последние годы Пекин ввел санкции против ряда американских оборонных компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Anduril Industries, которые делают в том числе отправленные на Тайвань ударные беспилотники.

"Сегодня санкции Китая нацелены на производителей обороны и беспилотников, завтра же, по мере ухудшения отношений с США, они почти наверняка распространятся на другие отрасли, - сказал Крейг Синглтон из Фонда защиты демократий. - Батареи и редкоземельные металлы - это лишь предвестник надвигающейся беды, своего рода канарейка в угольной шахте".

Белый дом, Госдепартамент и TDK от комментариев отказались.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730497320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  