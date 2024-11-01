Джо Байден подбросил мусора в огонь, - Къ

00:58 02.11.2024

Президент США, не желая того, помог Дональду Трампу извлечь выгоду из скандала

Под занавес предвыборной гонки в США разразился новый скандал, связанный с неосторожными высказываниями ведущих политиков. Под огнем критики оказался американский президент Джо Байден, который (по версии республиканцев) назвал "мусором" всех сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа. В Белом доме утверждают, что президента совсем не так поняли. Но так или иначе господин Байден невольно помог республиканцу, над которым до этого нависла угроза потери голосов ключевого электората - латиноамериканцев. В то время как Дональд Трамп победоносно выбрался из непростой ситуации, сев в кабину мусоровоза, кандидатке в президенты от Демпартии Камале Харрис пришлось расчищать завалы из-за слов своего нынешнего шефа.



Скандал начался с неполиткорректной шутки юмориста Тони Хинчклиффа, произнесенной на многотысячном воскресном ралли экс-президента Дональда Трампа в Нью-Йорке. Выступая на разогреве перед появлением кандидата, комик неудачно съязвил, что Пуэрто-Рико - это "плавучий остров мусора".



Шутка вызвала волну негодования со стороны демократов, включая конгрессвумен пуэрториканского происхождения Александрию Окасио-Кортес.



В тот вечер, когда комик озвучил свой неуместный пассаж, она беседовала в прямом эфире с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолзом. Оба очень бурно отреагировали на шутку. Клип с их комментариями был затем опубликован на странице кандидатки в президенты Камалы Харрис.



Их кандидаты: Трамп и Харрис



Выступление задело немало знаменитостей. Например, артисты пуэрториканского происхождения Bad Bunny и Дженнифер Лопес в связи с этим даже поддержали госпожу Харрис на выборах.



Тони Хинчклифф затем написал в соцсети X: "У этих людей нет чувства юмора. Дико, что кандидат в вице-президенты выделил время из своего "плотного графика", чтобы проанализировать шутку, вырванную из контекста так, чтобы она выглядела расистской. Я люблю Пуэрто-Рико и отдыхаю там".



Между тем сам Дональд Трамп на предвыборном митинге во вторник поспешил откреститься от скандальных слов комика.



Он заверил, что Тони Хинчклифф не имеет никакого отношения к партии и, "вероятно, ему не следовало быть" на том митинге. Штаб Дональда Трампа заверил, что шутка комика не имеет ничего общего со взглядами экс-президента, у которого "прекрасные отношения" с пуэрториканцами.



Однако скандал продолжал набирать обороты. В сторону Дональда Трампа даже посыпались обвинения в нацизме. Многие комментаторы, включая экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, напомнили, что в 1939 году на том же самом месте в Нью-Йорке, где прошел митинг трампистов, состоялась крупнейшая манифестация нацистов.



Предвыборный штаб Камалы Харрис воспользовался скандалом и выпустил новую политическую рекламу для испаноговорящих, призванную привлечь их на сторону демократки. Ролик завершался словами на испанском: "Мы не мусор, мы нечто большее. 5 ноября Трамп поймет, что мусор для одних - сокровище для других".



Для кампании Дональда Трампа произошедшее на тот момент казалось эпическим провалом.



Дело в том, что для любого кандидата в президенты голоса латиноамериканцев - на вес золота. Особенно в таком критически важном для победы штате, как Пенсильвания. По данным Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, там проживает более полумиллиона латиноамериканцев, имеющих право голоса. Оба избирательных штаба активно агитировали в этом штате.



До начала скандала, согласно опросу, проведенному среди латиноамериканцев 14–18 октября USA Today/Suffolk University, экс-президент опережал конкурентку на 11 процентных пунктов с 49% голосов. Но произошедшее могло заставить многих избирателей передумать.



Помочь демократам закрепить успех решил Джо Байден. Президент во вторник принял участие в телеконференции с либеральной группой Voto Latino.



И там, комментируя скандал на митинге Дональда Трампа, глава Белого дома назвал (по мнению абсолютного большинства посмотревших запись) сторонников Дональда Трампа "мусором".



На телеканале CBS News услышали комментарий главы Белого дома следующим образом: "Единственный мусор, плавающий там, который я вижу,- это его (Дональда Трампа.- "Ъ") сторонники… Демонизация латиноамериканцев с его стороны бессовестна".



По данным агентства AP, стенографисты Белого дома записали фразу именно так. Но затем в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, в слове "supporters" появился апостроф ("supporter`s"), что изменило суть сказанного. "Единственный мусор, плавающий там, который я вижу, принадлежит его стороннику",- следовало из такой версии (подразумевался комик Хинчклифф и его риторика). Как утверждает AP, изменение было внесено после того, как пресс-служба Белого дома "посовещалась с президентом". "Президент назвал "мусором" оскорбительную риторику на митинге",- заверил также заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.



Комментарий Джо Байдена оказался совсем некстати для Камалы Харрис, у которой как раз в этот день в Вашингтоне было ключевое предвыборное мероприятие.



Там она обратилась к публике с "финальными аргументами" против Дональда Трампа. Однако пока еще действующий шеф госпожи Харрис спутал кандидатке все карты. Впервые за всю кампанию вице-президенту пришлось отстраняться от сказанного Джо Байденом. "Я решительно против любой критики в адрес людей, основанной на том, за кого они голосуют",- заявила вице-президент журналистам.



Тем временем, как сообщил телеканал Fox News, республиканцы решили вынести на рассмотрение Конгресса резолюцию с осуждением Джо Байдена. Также законодатели приступили к расследованию потенциального нарушения администрацией Президентского акта, запрещающего вносить изменения в расшифровки прямой речи первого лица государства.



Сенатор-республиканец Марко Рубио потребовал от президента извинений.



А Дональд Трамп заявил, что "мусор - это хуже, чем ничтожества" (в 2016 году примерно так сторонников республиканца назвала его тогдашняя конкурентка Хиллари Клинтон). "Говорить такие вещи - просто ужасно",- подытожил господин Трамп 29 октября на митинге в Пенсильвании.



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А в среду республиканец продолжил развивать тему в другом колеблющемся штате - Висконсине. Облачившись в оранжевую спецовку, он залез на переднее сиденье мусоровоза, на боку которого красовалось "Трамп. Сделаем Америку снова великой". Общаясь с журналистами из окна машины, республиканец спросил: "Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена". Весь тот день Дональд Трамп, общаясь с избирателями, не расставался с униформой мусорщика.



Свой вклад внес и сын президента Дональд Трамп-младший: он отпраздновал Хеллоуин в самодельном костюме из мусорного мешка. Рядовые сторонники республиканца тоже выкладывали в соцсетях подобные фотографии себя и своих домашних питомцев.



Издание The Hill пишет, что из-за комментариев президента демократы, похоже, потеряли импульс в гонке за Белый дом.



Слова Джо Байдена отвлекли избирателей от выступления Камалы Харрис, которая, вместо того чтобы бороться с конкурентом, вынуждена заниматься кризис-менеджментом. В Демпартии, как отмечает The Hill, обеспокоены тем, что скандал может негативно отразиться на настроениях избирателей в решающие дни, когда досрочное голосование уже в самом разгаре.



Екатерина Мур, Вашингтон