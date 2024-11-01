Кадровые перестановки в Казахстане: много шума от внутренних дел, - Дарья Матяшова

01:03 02.11.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: МНОГО ШУМА ОТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В прошедшем месяце наиболее интенсивные ротации затронули казахстанские МВД и КНБ. Для одних правоохранителей это означало дальнейший карьерный рост, для других – ответственность за провалы коллег. Подробнее – в материале ia-centr.ru.



Кадровые перестановки в МВД: Талгар и не Талгар



В начале октября пост первого заместителя министра внутренних дел оставил Марат Кожаев, который работал на этом месте пять лет – с 2019 года. До этого силовик возглавлял полицию в столице страны и в Павлодарской области, а в 2012–2024 годах был председателем Следственного комитета.



Карьеру Кожаева в высших эшелонах казахстанской власти нельзя назвать окончательно завершенной: указом президента бывший замминистра был назначен депутатом верхней палаты парламента страны.



Это стало возможным после прекращения полномочий Ляззат Калтаевой – создательницы Ассоциации женщин с инвалидностью "Ширак", председательницы Совета по инклюзии и первой в истории Казахстана женщины-сенатора с ограниченными возможностями здоровья. В феврале 2025 года Калтаевой должно исполниться 60 лет.

Место Кожаева в МВД занял Бауржан Аленов. В 2022–2024 годах он служил на посту начальника департамента полиции Алма-Атинской области, а в 2021–2022 годах возглавлял департамент оперативной службы своего ведомства.



Обновление заместителей министра внутренних дел продолжилось в середине месяца, когда свою должность оставил Айдос Рысбаев. На своем посту он пробыл менее года – с ноября 2023-го по 18 октября текущего года. В обязанности Рысбаева входило противодействие организованной преступности. Ранее силовик служил в ведомстве на различных должностях, связанных с расследованием и криминальной полицией, причем почти на всех – в Астане.



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На посту вице-министра Рысбаеву неоднократно приходилось объясняться перед СМИ по поводу резонансных судебных процессов, которые пришлись на его срок.

Так, в мае этого года силовик пообещал провести служебную проверку после того, как Куандык Бишимбаев не явился на судебные прения в положенный срок из-за неполадок в караульной службе. Еще более серьезные вопросы к заместителю главы МВД возникли у медиа в начале октября, когда в Талгаре был убит шестнадцатилетний Шерзат Болат: отдельные журналисты сравнивали произошедшее с "возвращением к лихим девяностым".



По следам трагедии: отставки в Алма-Атинской области



После убийства в Талгаре свои должности потеряли чиновники и правоохранители более низких уровней. За "существенные упущения в работе по надзору за законностью в уголовном процессе" были отправлены в отставку прокурор Алма-Атинской области Ескендир Бекманов и его заместитель Саян Бакиров. При этом Бакиров проработал в структурах областной прокуратуры в общей сложности 16 лет – с 2004-го по 2018-й и с 2022-го по 2024 год. Перерывы были связаны со службой в Генеральной прокуратуре и в Атырауской области.



Почти одновременно с правоохранителями свой пост оставил аким Талгара Бахыт Куришбеков, который возглавил город после выборов в 2022 году. До этого он был заместителем акима и исполнительным секретарем районного филиала партии "Аманат".

Вслед за Куришбековым были отправлены в отставку его заместитель Матан Сагындык и руководитель аппарата Аслан Касымбаев.



В Алма-Атинской области лишились должностей сразу шесть силовиков местного уровня:



- первый заместитель начальника департамента полиции Серик Шалхаров;



- начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;



- начальник управления по противодействию экстремизму Улан Байтаков;



- начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;



- начальник управления по борьбе с организованной преступностью Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.



На место Кунтунова был назначен полковник Мейрам Абикеев, ранее служивший в Северо-Казахстанской области заместителем начальника местного департамента полиции. Шалхарова сменил Багдат Ашимов.



Не кончается наш бой: кадровое обновление в КНБ



Перестановки в силовых ведомствах затронули и Комитет национальной безопасности. В конце октября пост зампредседателя КНБ получил Канатай Далманов, чья карьера тесно связана с охраной государственной границы.



В 2019–2024 гг. он был заместителем директора Пограничной службы, а в более ранние годы возглавлял заставу Зайсанского пограничного отряда, который несет службу близ Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Краткое время – с 2023 по 2024 год – Далматов также занимал пост начальника Главного разведывательного управления. Параллельно в 2023 году он получил звание генерал-майора.



Местами вице-главы: изменения в социально-экономическом блоке и МЧС



В ведомствах, ответственных за повседневную жизнь граждан, также произошли кадровые перестановки. Так, вице-министром по чрезвычайным ситуациям стал Кеген Турсынбаев. Как и Далманов, он некоторое время служил в Пограничной службе КНБ Казахстана. Вместе с тем карьерный профиль Турсынбаева более широк: в разные периоды он также занимал должности в президентской охране и республиканской гвардии. В начале 2024 года силовик получил высокий пост в МВД: с апреля он возглавлял Комитет по гражданской обороне и воинским частям.



На более низком уровне имели место ротации в Министерстве здравоохранения. Главой столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля стала Айгул Шагалтаева, ранее занимавшая должность заместительницы руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров в Астане. Шагалтаева пришла на место Сархат Бейсеновой, которая в прошлом месяце получила повышение: ее назначили главным санитарным врачом Казахстана.



В Министерство транспорта перешел Жанибек Тайжанов, с 2022 года руководивший АО "Пассажирские перевозки" в структуре "Казахстанских железных дорог" ("Қазақстан темір жолы"). До этого он служил заместителем председателя Комитета транспорта в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В 2023 году ведомство подверглось реорганизации: его разделили на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.



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Ситуацию с интенсивными перестановками в Министерстве внутренних дел прокомментировал политолог Эдуард Полетаев:



"Отставки в МВД, скорее всего, представляют собой реакцию на экстренную ситуацию в конкретном месте, вызвавшую удивление общества и спровоцировавшую широкий резонанс.



Подобное происходит не в первый раз и демонстрирует реакцию на требование граждан Казахстана что-то сделать.

Нельзя сказать, что вся ответственность за произошедшее лежит на отправленном в отставку заместителе министра внутренних дел. Во-первых, он находился на этой должности чуть меньше года. Во-вторых, местные служащие ведомства сами отреагировали на происшествие не самым оперативным образом.



В целом МВД Казахстана восприняло идею "слышащего" государства, что выражается в его открытых коммуникациях с общественностью по поводу различных резонансных расследований.

Тем не менее служащие ведомства могут оказывать влияние на систему как политические акторы главным образом через выполнение своих задач поддержания и продвижения в стране закона и порядка. Дело в том, что закон "О политических партиях" не позволяет правоохранителям, военнослужащим и судьям быть членами политических объединений и выступать в их поддержку".