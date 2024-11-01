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Хокимша узбекского Баяута Дилфуза Уралова оскорбила фермера за невыполнение "плана" по хлопку
01:18 02.11.2024

Хоким Баяутского района Сырдарьи Дилфуза Уралова оскорбила и ударила фермера, который не выполнил "план" по хлопку. На появившемся аудио слышно также, как она приказывает связать и взять под стражу фермера. Комиссия по этике хокимияте области внесла представление хокиму о дисциплинарном взыскании.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 21:22 Политика
Хоким Баяутского района Сырдарьинской области Дильфуза Уралова оскорбила фермеров. Аудиозапись ее голоса опубликовал Kun.uz.

25 октября Дилфуза Уралова провела собрание с фермерами, которое, как говорится в сообщении, в основном прошло в формате оскорблений в их адрес. На собрании по имени перечислили фермеров, не выполнивших "план" по сбору хлопка в районе, и подвергли их критике за недостаточный сбор урожая.

"Нельзя проявить мужество и посеять пшеницу, чтобы поле выглядело, как луг? Зачем взял землю? Не можешь справиться, бросай. Если есть 100 гектаров, ты же должен знать, хватит тебе сил на 20, на 10 или на 50 гектаров, бессовестный", - цитирует слова хокима издание.

Дилфуза Уралова оскорбила председателя фермерского хозяйства "Абдумандат ота фарзандлари" Шухрата Ходжиева. В ответ фермер попросил ее проявить уважение, но хоким не остановилась и приказала ОВД заключить его под стражу.

Сотрудник, зачитывавший список, сообщил, что хозяйство "Абдумандат ота фарзандлари" имеет 40 гектаров хлопковых полей и обязано собрать 109 тонн урожая, из которых сдано 80 тонн. После этого между хокимом и фермером завязался следующий разговор:

- Опа (сестра - ред.), второй сбор готов, почти 30 гектаров.

- Поганец, мне самой пойти и заставить собирать? Почему ты этого не делаешь? А? Почему?! Проще выслушивать упреки? Почему не заставишь собрать?..

- Сделаем.

- Почему до сих пор не сдал?

- До этого времени не было.

- Как это не было времени?!

- Сестра, времени не было, я пшеницу сеял.

Затем хоким применила физическую силу к фермеру и оскорбила его словами: "Будь проклят твой отец, осел". Фермер попросил не оскорблять его покойного отца: "Знаешь когда умер мой отец? Не трогай моего отца", - сказал фермер. Хоким ответила: "Буду трогать, сто раз трону, бессовестный. Подлец, почему не сделал, как положено?"

После конфликта фермера вывели из комнаты, где проходило собрание. Дилфуза Уралова поручила своему сотруднику сообщить в ОВД, чтобы фермеру связали руки и ноги и заключили под стражу.

Хокимият Сырдарьинской области прокомментировал ситуацию. В заявлении говорится, подлинность аудиозаписи и обстоятельств произошедшего проверены, комиссия по этике областного хокимията провела критическое обсуждение инцидента.

"Комиссия квалифицировала эти действия как нарушение этических норм и правил поведения государственного служащего. Хоким района дала разъяснения по ситуации и выразила сожаление о случившемся. Она сообщила, что побеседовала с фермером, и неприятный инцидент полностью исчерпан. Хокиму области внесено представление о применении к Дилфузе Ураловой соответствующих мер дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении.

Действия Дилфузы Ураловой противоречат не только правилам этики госслужащих, но и законам Узбекистана. Согласно закону "О фермерском хозяйстве" вмешательство государственных и иных органов и организаций, а также их должностных лиц в хозяйственную деятельность фермерских хозяйств не допускается.

Дилфуза Уралова была назначена хокимом Баяутского района в феврале 2020 года. С 2015 по 2017 год она была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. До назначения хокимом работала заместителем хокима Сырдарьинской области по делам женщин.

Оскорбления чиновников
Оскорбление хокимами и другими руководителями фермеров и представителей других сфер, а также своих подчиненных - частое явление в Узбекистане. Вот лишь несколько случаев.

В январе 2019 года хоким Алатского района Бухарской области нанес фермеру Шерали Саломову побои и заставил его перевести 25 млн сумов на счет другого фермерского хозяйства. Хоким при этом заявил, что сделал это "не в своих интересах".

В сентябре 2019 года на тот момент хоким Ферганской области, сенатор Шухрат Ганиев оскорбительно и с угрозами высказался о ношении мужчинами бород и женщинами платков. Его действия были рассмотрены Комиссией Сената по регламенту и этике. Ему было объявлено строгое предупреждение и дан испытательный срок три месяца. В декабре того же года появилась запись с угрозами Шухрата Ганиева в адрес человека, который сообщил в интернете об акции протеста в Кувинском районе. Генпрокуратура тогда заявила, что хоким нарушил правила этики госслужащего.

В марте 2020 года хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Бахтиер Ражабов оскорбил председателей махаллей.

В октябре 2020 года хоким Бустанского района Андижанской области Садбархон Мамитова оскорбила фермеров за невыполнение "плана" по сдаче сои и угрожала отобрать земли. Она получила предупреждение

В ноябре 2022 года хокиму Ангрена Ташкентской области Алишер Раимов получил выговор за оскорбление бизнесмена.

В сентябре текущего года хоким Кошрабатского района Самаркандской области Дилшод Шакарбоев оскорбил своих заместителей по вопросам строительства и бедности, используя нецензурные выражения. Ему был вынесен выговор (второй).

Источник - Газета.uz
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