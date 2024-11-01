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|Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС - Изз ад-Дин Кассаба
10:02 02.11.2024
В результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа убит член политбюро группировки ХАМАС. Об этом 1 ноября 2024 года заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что Изз ад-Дин Кассаб был ликвидирован в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиаудара.
"Кассаб отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАС с другими группировками в секторе Газа, а также обладал полномочиями руководить террористическими атаками против Израиля", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.
По данным ливанского министерства здравоохранения, за последние сутки в результате израильских авиаударов на северо-востоке страны погибли 30 человек.
В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля.
Андрей Дюсупов