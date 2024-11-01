Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС - Изз ад-Дин Кассаба

10:02 02.11.2024

В результате авиаудара ЦАХАЛ по югу сектора Газа убит член политбюро группировки ХАМАС. Об этом 1 ноября 2024 года заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Изз ад-Дин Кассаб был ликвидирован в районе города Хан-Юнис в результате точечного авиаудара.



"Кассаб отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАС с другими группировками в секторе Газа, а также обладал полномочиями руководить террористическими атаками против Израиля", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.



По данным ливанского министерства здравоохранения, за последние сутки в результате израильских авиаударов на северо-востоке страны погибли 30 человек.



В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля.



Андрей Дюсупов