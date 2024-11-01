 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.11.2024
15:12  Какие еще вопросы, кроме выборов президента, вынесены на голосование в США
15:07  Обратная сторона липовой медали – как регламентированы вопросы наград в Казахстане
15:02  Новым тренером лучшей казахстанской теннисистки Е.Рыбакиной станет прославленный хорват Горан Иванишевич
14:48  Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)
13:18  Претензии США на мировое лидерство - это надолго. Курс Вашингтона на сдерживание Китая не изменится,- Яна Лексютина
13:15  Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана, - П.В.Густерин
12:22  Ушла из жизни казахстанская предпринимательница и кондитер Дана Канапина

12:21  Заблуждения о смерти доллара, - Андрей Школьников
12:20  Докажи, что нога не отрастет: казахстанцам упростят процесс получения инвалидности
12:18  Казахстанская АЭС будет корейской? Зачем министр энергетики ездил в Сеул
12:14  Экс-президент Боливии Э.Моралес объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты
12:13  Deep state Казахстана: казахская надстройка на иностранном фундаменте
12:06  Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропертровску
11:40  ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области
11:20  Список депутатов избранного ЗакСобрания Парламента Узбекистана 5 созыва
11:17  Американские богачи приготовились бежать из страны
11:15  В СНГ надеются, что Грузия вернется в организацию, а Молдавия и Украина не уйдут из нее полностью
11:10  К 70-ти летию Алжирского восстания. Почему Франция провалила СВО в Африке в 1950-е
10:08  УзбВыборы. Все министры, избранные депутатами по партийным спискам, отказались от депутатских мандатов
10:02  Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС - Изз ад-Дин Кассаба
09:24  Исламский терроризм в Мали и Нигере – в интересах Франции, - В.Ключинский
08:17  Враждебный жест. Кто не хочет брать в БРИКС "смелый и революционный народ", - Л.Савин
07:12  Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния", - Къ
06:10  Страна утренней важности. КНДР обещает неизменно поддерживать Россию, - Лусине Баласян
01:18  Хокимша узбекского Баяута Дилфуза Уралова оскорбила фермера за невыполнение "плана" по хлопку
01:03  Кадровые перестановки в Казахстане: много шума от внутренних дел, - Дарья Матяшова
00:58  Джо Байден подбросил мусора в огонь, - Къ
00:55  Стамбул стал ареной мини-переворота. Эрдоган сводит счеты с "оппозиционным" муниципалитетом, - И.Субботин
00:42  FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало
00:36  ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе - агентство Maan
00:35  И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин
00:20  Перед бурей. О возможной финансовой стратегии БРИКС и не только , - "Завтра"
00:08  "Падение Белого дома" или "Убийство президента": выборы 5 ноября выиграет Голливуд, - СП
00:06  В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
00:04  США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин
Пятница, 01.11.2024
19:10  В архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял остров Месяцева площадью 53 га
18:58  "Я уничтожил "Северный поток", я разлучу Россию и Китай". Трамп дал интервью Карлсону
18:37  Как выглядят уничтоженные наводнением регионы Испании
18:19  Курская дуга, 31 октября: В Толстом Луге в окружение попали офицеры армии США, - СП
15:22  Кураховка – наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался, - Р.Маркуш
13:24  Где кончается Израиль? - Валентин Катасонов
13:20  Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов
13:16  О чем Александр Лукашенко говорил на конференции по евразийской безопасности в Минске
13:12  Русская армия достигла ошеломительных результатов к осенней распутице
13:08  С Путиным, но не против Запада. Почему некоторые страны БРИКС хотят продолжать игру на обе стороны, - Лукаш Кованда
13:03  А.Морозкина: Без доллара? Расчеты в национальных валютах стран БРИКС: теперь и потом
11:17  69-летний президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, Оступившись на трапе самолета в Дубае
10:42  Шовинизм мнений: США усиливают давление на российские СМИ
10:40  Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае
10:37  Ариэль Петровичс: санкции привели к процветанию России и укрепили позиции Путина внутри страны
10:36  Питер Кениг: Давайте посмотрим на саммит БРИКС в Казани без иллюзий и прикрас
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
УзбВыборы. Все министры, избранные депутатами по партийным спискам, отказались от депутатских мандатов
10:08 02.11.2024

Ни один вице-премьер, министр или глава госоргана, избранный депутатом по партийным спискам, не сложил с себя текущие обязанности, чтобы стать депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Все вице-премьеры, министры и руководители государственных органов Узбекистана, избранные депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса на воскресных выборах, отказались от депутатских мандатов. Это следует из окончательного списка депутатов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. "Газета.uz" изучила список.

Выборы депутатов впервые проходили по мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системе. 75 депутатов избирались от одномандатных округов (голосование за конкретного кандидата), еще 75 - от единого избирательного округа по партийным спискам (голосование за партию).

В пропорциональной системе партии составляют списки, и в Законодательную палату проходят кандидаты в зависимости от того, какие места занимают партии. Все партии включили в свои списки членов правительства или других госслужащих:

УзЛиДеП:

заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев - (занял 2-е место по голосам);
министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова - (3-е место);
первый заместитель советника президента по вопросам общественно-политического развития Рахим Хакимов - (4-е место);
председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов - (6-е место);
директор Агентства молодежи Алишер Саъдуллаев - (7-е место).
Экологическая партия:

министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов - (4-е место).
Социал-демократическая партия "Адолат":

министр юстиции Акбар Ташкулов - (4-е место);
директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов - (6-е место).
Демократическая партия "Миллий тикланиш":

председатель Ассоциации махаллей Кахрамон Куранбаев - (4-е место);
министр культуры Озодбек Назарбеков - (6-е место).
Народно-демократическая партия:

заместитель премьер-министра Зулайхо Махкамова - (3-е место);
министр цифровых технологий Шерзод Шерматов - (4-е место).
Согласно статье 96−1 Избирательного кодекса, лица, избранные депутатами Законодательной палаты, обязаны в течение пяти дней после получения сообщения об этом в письменной форме сообщить в Центральную избирательную комиссию о сложении с себя обязанностей, не совместимых со статусом депутата Законодательной палаты.

По статье 74−2 Избирательного кодекса, если кандидат отказывается от депутатского мандата, ЦИК направляет уведомление следующему по порядковому номеру кандидату из списка партии.

Все указанные министры, вице-премьеры, глава Торгово-промышленной палаты и руководители агентств отказались от депутатских мандатов. Стать парламентарием из этого списка согласился лишь первый заместитель советника президента по вопросам общественно-политического развития Рахим Хакимов, который ранее был депутатом третьего созыва (2015−2019 годы).

"Газета.uz" посчитала, что из 150 депутатов Законодательной палаты нового, пятого созыва 63 были переизбраны (42%, на выборах 2019 года - 27%). Депутатами нижней палаты парламента также стали несколько членов Сената предыдущего созыва.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730531280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  