УзбВыборы. Все министры, избранные депутатами по партийным спискам, отказались от депутатских мандатов

10:08 02.11.2024

Ни один вице-премьер, министр или глава госоргана, избранный депутатом по партийным спискам, не сложил с себя текущие обязанности, чтобы стать депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.



Все вице-премьеры, министры и руководители государственных органов Узбекистана, избранные депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса на воскресных выборах, отказались от депутатских мандатов. Это следует из окончательного списка депутатов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. "Газета.uz" изучила список.



Выборы депутатов впервые проходили по мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системе. 75 депутатов избирались от одномандатных округов (голосование за конкретного кандидата), еще 75 - от единого избирательного округа по партийным спискам (голосование за партию).



В пропорциональной системе партии составляют списки, и в Законодательную палату проходят кандидаты в зависимости от того, какие места занимают партии. Все партии включили в свои списки членов правительства или других госслужащих:



УзЛиДеП:



заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев - (занял 2-е место по голосам);

министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова - (3-е место);

первый заместитель советника президента по вопросам общественно-политического развития Рахим Хакимов - (4-е место);

председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов - (6-е место);

директор Агентства молодежи Алишер Саъдуллаев - (7-е место).

Экологическая партия:



министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов - (4-е место).

Социал-демократическая партия "Адолат":



министр юстиции Акбар Ташкулов - (4-е место);

директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов - (6-е место).

Демократическая партия "Миллий тикланиш":



председатель Ассоциации махаллей Кахрамон Куранбаев - (4-е место);

министр культуры Озодбек Назарбеков - (6-е место).

Народно-демократическая партия:



заместитель премьер-министра Зулайхо Махкамова - (3-е место);

министр цифровых технологий Шерзод Шерматов - (4-е место).

Согласно статье 96−1 Избирательного кодекса, лица, избранные депутатами Законодательной палаты, обязаны в течение пяти дней после получения сообщения об этом в письменной форме сообщить в Центральную избирательную комиссию о сложении с себя обязанностей, не совместимых со статусом депутата Законодательной палаты.



По статье 74−2 Избирательного кодекса, если кандидат отказывается от депутатского мандата, ЦИК направляет уведомление следующему по порядковому номеру кандидату из списка партии.



Все указанные министры, вице-премьеры, глава Торгово-промышленной палаты и руководители агентств отказались от депутатских мандатов. Стать парламентарием из этого списка согласился лишь первый заместитель советника президента по вопросам общественно-политического развития Рахим Хакимов, который ранее был депутатом третьего созыва (2015−2019 годы).



"Газета.uz" посчитала, что из 150 депутатов Законодательной палаты нового, пятого созыва 63 были переизбраны (42%, на выборах 2019 года - 27%). Депутатами нижней палаты парламента также стали несколько членов Сената предыдущего созыва.