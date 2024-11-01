В СНГ надеются, что Грузия вернется в организацию, а Молдавия и Украина не уйдут из нее полностью

11:15 02.11.2024 Чувство соединения: СНГ открыто для возвращения Грузии

Как еще может измениться состав содружества с учетом позиции властей Молдавии и Украины



Иван Дубровин

Анастасия Костина



В Содружестве Независимых Государств надеются, что Грузия вернется в организацию, а Молдавия и Украина не уйдут из нее полностью, заявил "Известиям" ее генеральный секретарь Сергей Лебедев. При этом эксперты сомневаются в том, что возврат Грузии в СНГ возможен в ближайшем будущем, учитывая разорванные дипломатические отношения с Россией на фоне признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Что касается курса Молдавии, то здесь многое будет зависеть от грядущего второго тура президентских выборов. Наконец, Украина, которая де-юре остается членом содружества, вряд ли покинет организацию, учитывая сложность этой процедуры и возможные экономические издержки.



Вернется ли Грузия в СНГ



Содружество Независимых Государств поддерживает возвращение вышедших из него участников, а также надеется, что страны, которые взяли курс на разрыв с СНГ, включая Украину, все же останутся в организации, заявил "Известиям" ее генеральный секретарь Сергей Лебедев.



- Главы государств СНГ неоднократно говорили, что двери для возвращения в содружество открыты не только для бывших членов, но и для других стран. Поэтому совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Молдавия, Украина и Грузия вернутся к взаимодействию в рамках содружества. Я двумя руками поддерживаю эту идею, - отметил он.



По его словам, остальные главы государств, правительств, а также народы хотели бы "добрососедствовать и с Молдовой, и с Украиной, и с Грузией".



- Все зависит от решений руководящих элит этих государств. Мы будем надеяться. Надо верить в лучшее, - добавил Сергей Лебедев.



Напомним, что решение выйти из СНГ было принято бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в августе 2008 года на фоне конфликта в Южной Осетии и признания Россией независимости последней наряду с Абхазией. Официально выход страны из СНГ состоялся в августе 2009 года. При этом на данный момент Россия остается вторым после Турции торговым партнером Грузии. Несмотря на незначительное сокращение в первом квартале 2024 года, товарооборот между двумя странами составил $620 млн. Среди других стран СНГ Грузия сохраняет значительный товарооборот с Азербайджаном (более $298 млн) и Киргизией (более $237 млн).



Но возврат Грузии в СНГ невозможен, пока не восстановлены дипломатические отношения с Россией, объяснил "Известиям" бывший глава аппарата президента Грузии политолог Петре Мамрадзе.



- Существует красная линия из-за того, что нарушена территориальная целостность Грузии, после того как вслед за военно-политической кровавой авантюрой Саакашвили в 2008 году Россия признала независимость двух республик. Москва не может и не собирается отзывать это решение в ближайшем историческом будущем. И поэтому дипломатические отношения не могут быть восстановлены. Именно Грузия должна обратиться к России, но ни одно правительство Грузии не пойдет на такой шаг. А в остальном отношения между Москвой и Тбилиси развиваются очень хорошо, - отметил он.



Несмотря на то что политические отношения между двумя странами заморожены, экономическое сотрудничество развивается семимильными шагами, подтвердил "Известиям" заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов.



- Зачем официальному Тбилиси что-то менять в этой сфере отношений со странами СНГ? Здесь доминирует достаточно прагматичный подход, который приносит огромные поступления в казну. В любом случае пока неизвестно, какой внешнеполитический курс изберет Грузия после объявления нового состава правительства. Скорее всего, он поменяется, но не сильно, и официальный внешнеполитический курс может тоже немного измениться. Но на данный момент никаких изменений в российско-грузинских отношениях ожидать не приходится, - полагает эксперт.



Правящая партия "Грузинская мечта", победившая на парламентских выборах 26 октября (набрала 52,99% голосов), неоднократно заявляла во время предвыборной кампании о стремлении к примирению с Абхазией и Южной Осетией ради восстановления целостности государства, а также критиковала бывшие власти страны за развязывание войны в 2008 году. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в июне, что РФ готова идти по пути российско-грузинской нормализации и поддержит любые начинания Тбилиси в этом направлении.



Перспективы членства Молдавии



Если говорить о Молдавии, то она до сих пор состоит в СНГ, несмотря на то что ее власти уже разорвали десяток соглашений в рамках содружества. В декабре 2023 года председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что к концу 2024 года Молдавия покинет СНГ. Однако для этого действующему президенту Майе Санду надо переизбраться на второй срок, что, учитывая результаты первого тура выборов, прошедшего 21 октября, будет сделать непросто. Санду набрала 42,45% голосов, а ее соперник Александр Стояногло -25,98%. Последний при этом выступает за сохранение отношений Молдавии с Россией и со всем СНГ. Второй тур выборов состоится 3 ноября.



В беседе с "Известиями" генсек СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что Молдавия не выйдет из СНГ, несмотря "на громкие голоса, раздающиеся в пользу выхода или разрыва связей с содружеством".



- У нас слишком сильны экономические связи. Молдове выгодно оставаться в содружестве. Но и народ, что очень важно, выступает за сохранение связей со странами СНГ, в первую очередь с Россией, Белоруссией. Последний референдум показал, что многие выступают за построение отношений с Европейским союзом, но никто не хочет разрыва связей с СНГ. И мы тоже говорим: почему, развивая связи с ЕС, нужно обязательно прекращать сотрудничество со странами содружества? Можно делать и то и другое. Я еще раз повторю: мы надеемся, что разум молдавского руководства возобладает и они сохранят это сотрудничество, - отметил он.



Напомним, что на конституционном референдуме о вступлении страны в Евросоюз голоса в процентном отношении разделились почти поровну: 50,46% жителей страны высказались за присоединение к ЕС, 49,54% - против. В МИД РФ к результатам отнеслись скептически, заявив о фальсификации, власти же ЕС результаты признали. При этом все последние годы Кишинев проводит целенаправленную политику дистанцирования от РФ. Несмотря на то что квоты ЕС не могут покрыть большую часть производимой в республике продукции и Россия остается главным рынком сбыта для молдавских производителей, власти Молдавии активно поддерживают вводимые Брюсселем антироссийские санкции.



Аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну не исключила дальнейшего ухудшения отношений между РФ и Молдавией в случае победы Санду.



- Молдавскую продукцию не готовы принимать на европейских рынках. И в этом смысле рынок СНГ остается единственной надеждой для молдавских производителей. Конечно же, не хочется думать, что страна будет введена в экономическую катастрофу, и надеюсь, власти будут относиться с наибольшим вниманием и пониманием к сотрудничеству с восточными партнерами. При этом нельзя исключать и того, что страна попадет в полную зависимость от европейского рынка и определенные резкие шаги в сторону объединения могут быть сделаны. Хотя, опять же, если мы посмотрим на те соглашения, из которых Молдавия выходила за последнее время, они прежде всего касались не экономики, а других сфер сотрудничества, - уточнила она.



Что касается Стояногло, то, по мнению эксперта, он в случае победы будет проводить политику равноудаленных отношений и с Европейским союзом, и с Российской Федерацией, и с СНГ.



Почему Украина не покинула СНГ



Юридически в составе Содружества Независимых Государств остается и Украина, несмотря на то что Киев денонсировал ряд соглашений в рамках организации.



Решение остановить председательство Украины в СНГ было принято еще в 2014 году, а в 2018-м на тот момент украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Киева в уставных органах содружества. К концу 2022 года Украина расторгла 20% из 301 международного договора, заключенного по линии содружества. В том числе соглашения "О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах" от 1994-го, а также "Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне" от 2011 года.



Стоит отметить, что у Украины в СНГ изначально был особый статус. Будучи наряду с Россией и Белоруссией государством - основателем организации, Украина тем не менее не ратифицировала и не подписала ее устав. И все же статус страны-учредителя позволяет считать Украину частью СНГ. В нынешней ситуации с учетом количества различных соглашений полностью выйти из СНГ довольно трудно, объяснил "Известиям" научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский.



"Разрыв всех этих соглашений сильно ударил бы по Украине в экономическом плане. По крайней мере, до начала обострения украино-российского конфликта процесс выхода из всех этих соглашений предполагал и многолетний труд, и необходимость минимизировать экономические издержки", - заключил эксперт. Источник - Известия

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