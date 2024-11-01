Американские богачи приготовились бежать из страны

11:17 02.11.2024

Ищут вторые паспорта и резиденции вне США: Американские богачи собрались бежать из страны



Состоятельные граждане Соединенных Штатов намерены уехать из страны после президентских выборов. Сейчас они активно ищут вторые паспорта и резиденции вне США.



Эксперты в эмиграционной отрасли говорят, что богатые американцы собираются оставить США на неопределенный срок.



Многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит, - объяснили журналисты телеканала NBC News, сославшись на данные адвокатов.



Юристы и консультанты говорят о рекордно высоком спросе на свои услуги. Клиенты с высоким уровнем дохода ищут вторые паспорта, а также резиденции вне США. Специалисты отмечают: состоятельные американцы готовы взять зарубежную недвижимость в аренду на длительный срок.



Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас, - признался Доминик Волек, глава группы Henley&Partners, специализирующаяся на консультировании по вопросам международной миграции.



По словам Волека, каждый пятый клиент группы - обеспеченный гражданин США. По сравнению с прошлым годом как минимум на 30% стало больше американцев, которые желали бы переехать за границу после выборов.



В США президентские выборы пройдут 5 ноября. Борьба развернулась между Камалой Харрис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской партии. Во многих штатах уже идет досрочное голосование.