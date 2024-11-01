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|Американские богачи приготовились бежать из страны
11:17 02.11.2024
Ищут вторые паспорта и резиденции вне США: Американские богачи собрались бежать из страны
Состоятельные граждане Соединенных Штатов намерены уехать из страны после президентских выборов. Сейчас они активно ищут вторые паспорта и резиденции вне США.
Эксперты в эмиграционной отрасли говорят, что богатые американцы собираются оставить США на неопределенный срок.
Многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит, - объяснили журналисты телеканала NBC News, сославшись на данные адвокатов.
Юристы и консультанты говорят о рекордно высоком спросе на свои услуги. Клиенты с высоким уровнем дохода ищут вторые паспорта, а также резиденции вне США. Специалисты отмечают: состоятельные американцы готовы взять зарубежную недвижимость в аренду на длительный срок.
Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас, - признался Доминик Волек, глава группы Henley&Partners, специализирующаяся на консультировании по вопросам международной миграции.
По словам Волека, каждый пятый клиент группы - обеспеченный гражданин США. По сравнению с прошлым годом как минимум на 30% стало больше американцев, которые желали бы переехать за границу после выборов.
В США президентские выборы пройдут 5 ноября. Борьба развернулась между Камалой Харрис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской партии. Во многих штатах уже идет досрочное голосование.