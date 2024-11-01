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|Список депутатов избранного ЗакСобрания Парламента Узбекистана 5 созыва
11:20 02.11.2024
Из 150 депутатов Законодательной палаты 64 переизбраны. Список
Из 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса пятого созыва 64 были переизбраны (42,7% против 27% на предыдущих выборах). Членами нижней палаты парламента также стали члены Сената предыдущего созыва. "Газета.uz" публикует полный список.
Центральная избирательная комиссия Узбекистана 31 октября зарегистрировала 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, избранных на выборах 27 октября. 75 депутатов были избраны от одномандатных округов, еще 75 - от единого избирательного округа по партийным спискам. Выборы впервые проводились по мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системе.
Как сообщалось ранее, по единому округу (голосование за партию) в нижнюю палату парламента прошли: от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана - 26 депутатов; от Демократической партии "Миллий тикланиш" - 14; от Народно-демократической партии - 13; от Социал-демократической партии "Адолат" - 12; от Экологической партии - 10.
По одномандатным округам (голосование за кандидата) в Законодательную палату избраны: от УзЛиДеП - 38 депутатов, от "Миллий тикланиш" - 15; от "Адолат" - 9, от НДПУ - 7, от Экопартии - 6 депутатов.
Таким образом, из 150 депутатов: УзЛиДеП представляют 64 депутата (42,7%); "Миллий тикланиш" - 29 (19,3%); "Адолат" - 21 (14%); НДПУ - 20 (13,3%); Экопартию - 16 (10,7%).
В ЦИК сообщили, что состав нижней палаты обновлен почти на 60%. 38% депутатов - женщины, что является самым высоким показателем в истории Узбекистана. Более подробная статистика по выборам.
"Газета.uz" подсчитала, что из предыдущего созыва переизбраны 64 депутата (42,7%). При этом в последнее время в Законодательной палате работали 132 депутата из 150, поскольку некоторые из них досрочно сложили мандат (Дониер Ганиев, Расул Кушербаев и другие).
Для сравнения: на предыдущих выборах 2019−2020 годов были вновь переизбраны 40 из 150 депутатов (27%).
Список депутатов, избранных по одномандатным округам (голосование за партию)
№. ФИО / Год рождения
Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП)
1. Хаитов Актам Ахмадович / 1974
2. Хакимов Рахим Расулжонович / 1983
3. Файзиева Дилором Хуснитдиновна / 1962
4. Аслонова Эмма Сергеевна / 1973
5. Назиркулов Атхам Ахаткулович / 1966
6. Саломова Наргиза Турдимуродовна / 1986
7. Шарафутдинов Шухрат Хурсанович / 1965
8. Жумаев Жасур Алимбоевич / 1984
9. Авездурдиева Гулдана Халдурдиевна / 1972
10. Яркулов Хусан Мухтарович / 1978
11. Убайдуллаева Севара Абдуллаевна / 1975
12. Артиков Бахтиержон Махкамович / 1981
13. Мамадалиев Одилжон Тоирович / 1979
14. Райханова Галия Елеубаевна / 1982
15. Кабулов Улугбек Бахтиержон угли / 1992
16. Ахмедова Мукаддасхон Турсуновна / 1981
17. Хайитов Хушвакт Сапарбаевич / 1983
18. Юсупова Хилола Каримжановна / 1972
19. Курбанов Фирдавс Кобилжонович / 1984
20. Смесова Екатерина Александровна / 1977
21. Мусурмонов Отабек Собиржон угли / 1992
22. Якубходжаев Умид Анварходжаевич / 1988
23. Жураева Гулчехрахон Мухаммаджоновна / 1975
24. Хусанов Диер Шералиевич / 1987
25. Мамадиерова Юлдузой Каршиевна / 1967
26. Исмаилов Адхамбек Бахрамович / 1995
Демократическая партия "Миллий тикланиш"
1. Кадиров Алишер Келдиевич / 1975
2. Саидов Акмаль Холматович / 1958
3. Рахмонова Умида Эркиновна / 1990
4. Файзиева Васила Солиховна / 1974
5. Азизова Дилноза Захитхоновна / 1986
6. Абдуллаев Илхом Зоирович / 1965
7. Жолдасова Шахноза Батировна / 1993
8. Джумамуратов Руслан Танатарович / 1978
9. Атоджонов Джумонозор Азодович / 1976
10. Истамов Махмуд Шухратович / 1979
11. Джумаева Сайера Орзиевна / 1973
12. Арипов Даврон Рахимович / 1974
13. Мамажонов Жахонгир Дехконович / 1977
14. Маматхонов Баходиржон Мулажон угли / 1986
Экологическая партия Узбекистана
1. Хамзаев Абдушукур Худойкулович / 1973
2. Алиханов Борий Батирович / 1961
3. Литвинова Ольга Ивановна / 1967
4. Иноятова Ноиба Толиповна / 1984
5. Рахимов Ойбек Раимович / 1981
6. Абдуллаев Жавлон Муроджонович / 1982
7. Тожибаева Гулчехра Садриддиновна / 1981
8. Пулатов Бахтиер Алимович / 1985
9. Камалова Дилдора Гайратовна / 1986
10. Шодиев Ботирали Данабоевич / 1973
Народно-демократическая партия Узбекистана
1. Иноятов Улугбек Илясович / 1962
2. Исмоилов Нуриддин Муйдинханович / 1959
3. Мамаджанова Дилбархон Рахматовна / 1967
4. Иминов Одилжон Каримович / 1963
5. Ачилов Жамол Алишерович / 1982
6. Шадиева Зухра Турсуновна / 1973
7. Турсунов Имомназар Эгамбердиевич / 1964
8. Акрамова Зулайхо Абдуразаковна / 1970
9. Шерматов Улугбек Убайдуллаевич / 1978
10. Нурматов Анваржон Абдулхамидович / 1987
11. Токарева Ирина Александровна / 1966
12. Имамова Сайера Якуббаевна / 1970
13. Ахмедов Шокиржон Абдухалилович / 1980
Социал-демократическая партия "Адолат"
1. Махмудова Робахон Анваровна / 1958
2. Умаров Нариман Маджитович / 1952
3. Борисова Елена Михайловна / 1955
4. Салимова Манзура Алимовна / 1962
5. Курбанбаев Максуд Комилович / 1973
6. Компольщик Елена Александровна / 1966
7. Джанибекова Нодира Абдусаломовна / 1973
8. Исмаилов Дилмурод Махмудович / 1980
9. Абдувохидова Гулнорахон Абдуганиевна / 1971
10. Тухтамуродов Бехзод Тоир угли / 1996
11. Якубов Шухрат Умматалиевич / 1981
12. Рашидова Нодира Илхамовна / 1973
Список депутатов, избранных по единому округу (голосование за кандидата)
№. ФИО / Год рождения / Партия
Каракалпакстан
1. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна / 1977 / Экологическая партия
2. Мамутов Равшан Аминаддинович / 1973 / УзЛиДеП
3. Халмуратова Гулжан Пиржановна / 1969 / УзЛиДеП
4. Алдамуратов Бахытбай Умирзакович / 1970 / УзЛиДеП
Андижанская область
5. Азимов Сайдулло Неъматиллаевич / 1985 / УзЛиДеП
6. Адхамжонова Мавлудахон Хамзаевна / 1974 / "Адолат"
7. Отахонова Одинахон Иномовна / 1974 / УзЛиДеП
8. Акбаров Азизбек Абдусаттарович / 1986 / Экологическая партия
9. Юсупов Наврузбек Мукимжонович / 1982 / Экологическая партия
10. Маниязов Бахтияр Камилович / 1972 / "Миллий тикланиш"
11. Юлдашев Ойбек Баходир угли / 1990 / УзЛиДеП
Бухарская область
12. Баратова Мадина Хасановна / 1986 / УзЛиДеП
13. Жабборов Нуриддин Мухиддинович / 1979 / УзЛиДеП
14. Ширинов Джахонгир Джаббарович / 1982 / "Миллий тикланиш"
15. Мухаммедов Махсуд Муродович / 1964 / "Миллий тикланиш"
Джизакская область
16. Мухторова Назира Абдусаттаровна / 1966 / "Миллий тикланиш"
17. Сиддиков Рискул Эргашбоевич / 1976 / УзЛиДеП
18. Уразалиева Мукаддас Уктамовна / 1974 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
Навоийская область
19. Аминова Азиза Марксовна / 1972 / УзЛиДеП
20. Наризова Иба Кушжановна / 1961 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
21. Тожиев Козимжон Уктамович / 1984 / "Миллий тикланиш"
Наманганская область
22. Султонов Нуриддин Абдухамидович / 1982 / УзЛиДеП
23. Темиров Анвархон Абдулазизхонович / 1989 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
24. Гаппоров Хайрилло Лутпиллаевич / 1971 / Экологическая партия
25. Худайбердиев Зафар Рахимович / 1968 / УзЛиДеП
26. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич / 1988 / УзЛиДеП
27. Рахманов Маруфжон Махмуджонович / 1982 / УзЛиДеП
Самаркандская область
28. Рахманова Зебинисо Пулатовна / 1969 / УзЛиДеП
29. Пардаев Азамат Кенжабоевич / 1973 / "Миллий тикланиш"
30. Эшмурзаев Бекмирза Хошимович / 1989 / "Миллий тикланиш"
31. Шадманов Адхам Хурсанбаевич / 1965 / УзЛиДеП
32. Шодиев Жасурбек Мамарайимович / 1984 / УзЛиДеП
33. Тухташев Шерзод Азимович / 1979 / "Миллий тикланиш"
34. Аслонов Абдулло Убайдуллоевич / 1984 / УзЛиДеП
35. Холмухамедов Мухсинжон Муродуллаевич / 1981 / УзЛиДеП
Сырдарьинская область
36. Кулматов Шерзод Дустмуратович / 1981 / "Миллий тикланиш"
37. Олимова Гавхар Дусбековна / 1961 / УзЛиДеП
Сурхандарьинская область
38. Мавлонов Зухриддин Эркинович / 1984 / "Адолат"
39. Астанакулова Раъно Хурсановна / 1965 / УзЛиДеП
40. Раджабова Шоира Нурматовна / 1973 / УзЛиДеП
41. Эшбоев Абдулхаким Тулаганович / 1967 / "Миллий тикланиш"
42. Шарипов Фирдавс Холназарович / 1983 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
43. Самиева Гузал Мухитдиновна / 1977 / "Миллий тикланиш"
Ташкентская область
44. Пак Виктор Николаевич / 1958 / УзЛиДеП
45. Касимова Кизилгул Эрматовна / 1963 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
46. Буриев Абдуманноп Абдурахматович / 1986 / УзЛиДеП
47. Ходжаева Мохира Мирзахмадовна / 1966 / Экологическая партия
48. Халбаева Дилрабо Джурабековна / 1979 / "Адолат"
49. Миргазиева Зухра Тураевна / 1978 / "Миллий тикланиш"
50. Тожиев Одилжон Фотихжон угли / 1984 / "Миллий тикланиш"
Ферганская область
51. Ходжаева Мавлудахон Исламовна / 1962 / УзЛиДеП
52. Валиев Мухаммад Шералиевич / 1986 / "Адолат"
53. Ибрагимова Мавлуда Кахрамоновна / 1967 / УзЛиДеП
54. Зохидов Зокиржон Тухтасинович / 1962 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
55. Шукуров Рахматилло Мирзатиллаевич / 1975 / УзЛиДеП
56. Тилаволдиев Нодир Хокимович / 1979 / "Миллий тикланиш"
57. Юнусов Зиедбек Алишерович / 1988 / "Адолат"
58. Мирзаалиев Икболжон Мирзакаримович / 1967 / УзЛиДеП
Хорезмская область
59. Бердиева Барно Саитназаровна / 1974 / УзЛиДеП
60. Сабиров Руслан Жуманазарович / 1989 / УзЛиДеП
61. Палванов Тахир Марксович / 1975 / "Адолат"
62. Отамуратов Ойбек Бахтиерович / 1980 / Экологическая партия
Кашкадарьинская область
63. Бекмуродов Бобур Мансурович / 1985 / УзЛиДеП
64. Назаров Шарофиддин Хакимович / 1960 / Народно-демократическая партия (НДПУ)
65. Худоярова Гулшана Бердиназаровна / 1972 / УзЛиДеП
66. Зайниев Фарход Нуритдинович / 1981 / "Миллий тикланиш"
67. Хайитов Эркин Шаймардонович / 1978 / "Адолат"
68. Екубов Туйчи Абдурахмонович / 1981 / УзЛиДеП
69. Холмахаматова Шахноза Бахтиер кизи / 1990 / УзЛиДеП
Ташкент
70. Агзамова Гульрух Анваровна / 1968 / "Адолат"
71. Ахмедов Дурбек Кудратиллаевич / 1963 / УзЛиДеП
72. Абдуллаева Ойдин Утамурадовна / 1976 / "Адолат"
73. Захидов Эркин Агзамович / 1955 / УзЛиДеП
74. Жумаев Нодир Хосиятович / 1976 / УзЛиДеП
75. Фазилов Равшан Абдулхаевич / 1961 / УзЛиДеП
В списке также указаны члены Сената (Нариман Умаров, Робахон Махмудова, Одилжон Иминов и другие) предыдущего созыва, а также депутат третьего созыва Законодательной палаты (Рахим Хакимов).