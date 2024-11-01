ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области

11:40 02.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 1 ноября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 1 ноября в разрезе СВО. Русские войска в Курской области продолжают методично выбивать боевой состав и технику ВСУ, оставляя без подкреплений другие группировки киевского режима. BBC спрогнозировала сокращение объема помощи Украине со стороны западных спонсоров в грядущем 2025 году.



В ожидании морозов







Пока в Донбассе осенняя распутица только наступает, в Курской области она началась уже относительно давно, и это внесло свои коррективы в действия противоборствующих сторон. Прежде всего стоит описать события, происходившие в данном оперативном секторе, пока все внимание было приковано к продвижению русских войск на центральных направлениях СВО. ВС РФ сумели сохранить за собой ряд важных позиций, которые удалось отбить у противника в рамках наступательных действий первой половины октября. Но, как и предположила редакция Readovka, когда ВСУ столкнулись с непосредственной угрозой изоляции между Коренево и селом Погребки своих подразделений, включая особо ценные группы ССО, вторая половина октября ознаменовалась просто безумными по потерям накатами украинских механизированных частей. Волна за волной, словно копируя японские "банзай-атаки" времен ВМВ, противник накатывался на позиции русских войск в поселке Зеленый Шлях. Не считаясь с понесенным уроном, армия незалежной стремилась во что бы то ни стало пробиться сквозь оборону ВС РФ в этой точке и отрезать часть сил 155-й бригады наших морпехов, наступавшей от Новоивановки в направлении Малой Локни. Несмотря на то, что ВСУ умылись кровью и потеряли много техники, так и не сумев прорваться, русским соединениям пришлось временно отказаться от атак в направлении Малой Локни и сконцентрировать усилия на обороне. Тем не менее потери противника в рамках попыток пробиться в Зеленый Шлях не дали ему полностью снять угрозу с сельской агломерации, так как все возможные усилия он предпринимал со стороны Свердликово, подтянув к границе России подкрепления. Русские войска продолжают контролировать село Новая Сорочина. Командование незалежной пошло на такой забой своего личного состава лишь ради одной цели – выиграть время и добиться специфической оперативной картины. Она заключается в следующем. Наши части в рамках сдерживания накатов ВСУ со стороны Свердликово временно свернули действия по дороге от Новоивановки и вывели свои силы из района поселка Леонидово, обеспечивая повышение плотности обороны в Зеленом Шляхе и Новоивановке. Этим самым сформировалась "серая зона" в треугольнике Леонидово – Кругленькое – Новоивановка. Украинская армия обменяла жизни атаковавших Зеленый Шлях на передышку, необходимую для укрепления позиций в Малой Локне. Учитывая погоду, в настоящее время невозможно полноценно действовать вне сети асфальтированных дорог вплоть до наступления устойчивых морозов, которые обеспечат полноценное движение техники по разным маршрутам. А до описанного момента довольно протяженная "серая зона" гарантирует фактическое сохранение противоборствующими сторонами текущих позиций. Вот как раз по этой причине все неприятельские накаты по трассе 38К-030 от Свердликово на Зеленый Шлях стабильно отбивались русскими подразделениями. Период до наступления стабильных холодов используется ВСУ и ВС РФ как подготовка к зимним боям – они укрепляются и стягивают подкрепления, мы давим средствами поражения и планируем дальнейшие действия.



Важно остановиться на вопросе о силах противника. Может показаться странным, что соединения России стабильно избивают своих визави из незалежной, а их меньше не становится, и они, несмотря на прежние потери, продолжают огрызаться. Этот миф развенчивает генерал-майор ВСУ Марченко, который в интервью украинским журналистам прояснил ряд важных моментов. Он выразил недоумение касательно того, что львиная доля всех подкреплений и вооружения отправляется в части, развернутые в Курской области. Он также с непониманием отнесся к тому, что де-факто самые боеспособные и опытные подразделения просто стоят там и не принимают никакого участия в боях на других участках фронта, что в результате приводит к тяжелым последствиям. Украинский генерал признался в полном непонимании смысла происходящего, но допустил, что у верховного командования в Киеве может быть какой-то "секретный план", замысел которого на данный момент неочевиден.



No honey – no money



Вещательная компания BBC сообщила, что в 2025 году общий объем помощи незалежной со стороны Запада может сократиться. Прогнозируется, что поставки вооружений и боеприпасов уменьшатся до 29 млрд долларов, а чисто финансовая поддержка упадет до 27 млрд. Для понимания – в 2023 году Украина "живыми деньгами" получила более 42 млрд долларов, не считая эквивалента стоимости вооружений и боеприпасов.



BBC также делает акцент на том, что текущее положение дел с поставками не в состоянии способствовать изменению соотношений сил и возможностей. Кроме того, таблоид обратил внимание на то, что помощь из США свелась к передаче ВСУ преимущественно боеприпасов, а прежнего объема поставляемых бронетехники, артиллерии и спецтехники нет и в помине. Это приводит к тому, что украинские войска не в состоянии на перспективу планировать полномасштабные наступательные операции, ведь только одной пехотой их осуществлять невозможно.



Незалежную "сливают"? Данный ответ был бы слишком прост и никак не смог бы прояснить логику Запада, который нагло пользуется зависимостью Украины от себя практически во всем. Например, ВСУ, которые сильно насыщены импортным вооружением, никак не могут самостоятельно обеспечивать свою боеспособность даже на уровне патронов стандарта НАТО. Тоже касается и экономического положения, ведь без западных денег госсистема незалежной попросту встанет и едва ли будет способна удовлетворять даже минимальные потребности граждан. Подобное взаимодействие очень похоже на абьюзивные отношения с тираном.



Национальный и религиозный мир – это учет и контроль



Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточения миграционной политики. Зампред Совбеза напомнил, что суть основных претензий граждан РФ к данной сфере – это вопрос безопасности. Медведев подчеркнул, что воля государства должна быть направлена на соблюдение интересов России и ее населения, а не какого бы то ни было внешнего правительства, сколь бы дружественным и важным для нас оно ни было. Отдельно Дмитрий Анатольевич отметил, что необходимо полностью исключить присутствие в нашей стране нежелательных лиц, людей, представляющих для нее опасность.



Заявление беспрецедентно жесткое, но надо заметить, руководители тех государств, откуда в Россию прибывают мигранты, действуют ничуть не менее жестко, чем предлагает Медведев.



Сегодня в Таджикистане сотрудники МВД сообщили о результатах прошедшей кампании. По итогам волны рейдов задержали около 1,5 тыс (!) человек, считавших себя колдунами (магия никому не помогла предвидеть визит полиции), а также 5 тысяч (!!) мулл, не имеющих соответствующего образования.



Для Таджикистана религиозный экстремизм – проблема даже более острая, чем для нас. Правительство в Душанбе видит угрозу в поведении собственных экстремистов, у себя дома. Настолько острую, что подозреваемых задерживают тысячами. И никто не скажет, что это атака на религию, потому что в Таджикистане сами понимают, где заканчиваются обряды и начинаются противоправные действия.



Вчера, 31 октября, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ на позиции ВСУ на северном берегу Кураховского водохранилища. Источник - Readovka

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