 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.11.2024
15:12  Какие еще вопросы, кроме выборов президента, вынесены на голосование в США
15:07  Обратная сторона липовой медали – как регламентированы вопросы наград в Казахстане
15:02  Новым тренером лучшей казахстанской теннисистки Е.Рыбакиной станет прославленный хорват Горан Иванишевич
14:48  Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)
13:18  Претензии США на мировое лидерство - это надолго. Курс Вашингтона на сдерживание Китая не изменится,- Яна Лексютина
13:15  Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана, - П.В.Густерин
12:22  Ушла из жизни казахстанская предпринимательница и кондитер Дана Канапина

12:21  Заблуждения о смерти доллара, - Андрей Школьников
12:20  Докажи, что нога не отрастет: казахстанцам упростят процесс получения инвалидности
12:18  Казахстанская АЭС будет корейской? Зачем министр энергетики ездил в Сеул
12:14  Экс-президент Боливии Э.Моралес объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты
12:13  Deep state Казахстана: казахская надстройка на иностранном фундаменте
12:06  Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропертровску
11:40  ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области
11:20  Список депутатов избранного ЗакСобрания Парламента Узбекистана 5 созыва
11:17  Американские богачи приготовились бежать из страны
11:15  В СНГ надеются, что Грузия вернется в организацию, а Молдавия и Украина не уйдут из нее полностью
11:10  К 70-ти летию Алжирского восстания. Почему Франция провалила СВО в Африке в 1950-е
10:08  УзбВыборы. Все министры, избранные депутатами по партийным спискам, отказались от депутатских мандатов
10:02  Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС - Изз ад-Дин Кассаба
09:24  Исламский терроризм в Мали и Нигере – в интересах Франции, - В.Ключинский
08:17  Враждебный жест. Кто не хочет брать в БРИКС "смелый и революционный народ", - Л.Савин
07:12  Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния", - Къ
06:10  Страна утренней важности. КНДР обещает неизменно поддерживать Россию, - Лусине Баласян
01:18  Хокимша узбекского Баяута Дилфуза Уралова оскорбила фермера за невыполнение "плана" по хлопку
01:03  Кадровые перестановки в Казахстане: много шума от внутренних дел, - Дарья Матяшова
00:58  Джо Байден подбросил мусора в огонь, - Къ
00:55  Стамбул стал ареной мини-переворота. Эрдоган сводит счеты с "оппозиционным" муниципалитетом, - И.Субботин
00:42  FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало
00:36  ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе - агентство Maan
00:35  И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин
00:20  Перед бурей. О возможной финансовой стратегии БРИКС и не только , - "Завтра"
00:08  "Падение Белого дома" или "Убийство президента": выборы 5 ноября выиграет Голливуд, - СП
00:06  В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
00:04  США стремятся к гегемонии в области искусственного интеллекта, - Л.Савин
Пятница, 01.11.2024
19:10  В архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял остров Месяцева площадью 53 га
18:58  "Я уничтожил "Северный поток", я разлучу Россию и Китай". Трамп дал интервью Карлсону
18:37  Как выглядят уничтоженные наводнением регионы Испании
18:19  Курская дуга, 31 октября: В Толстом Луге в окружение попали офицеры армии США, - СП
15:22  Кураховка – наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался, - Р.Маркуш
13:24  Где кончается Израиль? - Валентин Катасонов
13:20  Стояногло готов встретиться с Путиным, Санду в истерике: в Молдавии стартует второй тур выборов
13:16  О чем Александр Лукашенко говорил на конференции по евразийской безопасности в Минске
13:12  Русская армия достигла ошеломительных результатов к осенней распутице
13:08  С Путиным, но не против Запада. Почему некоторые страны БРИКС хотят продолжать игру на обе стороны, - Лукаш Кованда
13:03  А.Морозкина: Без доллара? Расчеты в национальных валютах стран БРИКС: теперь и потом
11:17  69-летний президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, Оступившись на трапе самолета в Дубае
10:42  Шовинизм мнений: США усиливают давление на российские СМИ
10:40  Как QazaqGaz превращал квитанции на оплату газа в виллы в Дубае
10:37  Ариэль Петровичс: санкции привели к процветанию России и укрепили позиции Путина внутри страны
10:36  Питер Кениг: Давайте посмотрим на саммит БРИКС в Казани без иллюзий и прикрас
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области
11:40 02.11.2024

– итоговая сводка Readovka за 1 ноября

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 1 ноября в разрезе СВО. Русские войска в Курской области продолжают методично выбивать боевой состав и технику ВСУ, оставляя без подкреплений другие группировки киевского режима. BBC спрогнозировала сокращение объема помощи Украине со стороны западных спонсоров в грядущем 2025 году.

В ожидании морозов



Пока в Донбассе осенняя распутица только наступает, в Курской области она началась уже относительно давно, и это внесло свои коррективы в действия противоборствующих сторон. Прежде всего стоит описать события, происходившие в данном оперативном секторе, пока все внимание было приковано к продвижению русских войск на центральных направлениях СВО. ВС РФ сумели сохранить за собой ряд важных позиций, которые удалось отбить у противника в рамках наступательных действий первой половины октября. Но, как и предположила редакция Readovka, когда ВСУ столкнулись с непосредственной угрозой изоляции между Коренево и селом Погребки своих подразделений, включая особо ценные группы ССО, вторая половина октября ознаменовалась просто безумными по потерям накатами украинских механизированных частей. Волна за волной, словно копируя японские "банзай-атаки" времен ВМВ, противник накатывался на позиции русских войск в поселке Зеленый Шлях. Не считаясь с понесенным уроном, армия незалежной стремилась во что бы то ни стало пробиться сквозь оборону ВС РФ в этой точке и отрезать часть сил 155-й бригады наших морпехов, наступавшей от Новоивановки в направлении Малой Локни. Несмотря на то, что ВСУ умылись кровью и потеряли много техники, так и не сумев прорваться, русским соединениям пришлось временно отказаться от атак в направлении Малой Локни и сконцентрировать усилия на обороне. Тем не менее потери противника в рамках попыток пробиться в Зеленый Шлях не дали ему полностью снять угрозу с сельской агломерации, так как все возможные усилия он предпринимал со стороны Свердликово, подтянув к границе России подкрепления. Русские войска продолжают контролировать село Новая Сорочина. Командование незалежной пошло на такой забой своего личного состава лишь ради одной цели – выиграть время и добиться специфической оперативной картины. Она заключается в следующем. Наши части в рамках сдерживания накатов ВСУ со стороны Свердликово временно свернули действия по дороге от Новоивановки и вывели свои силы из района поселка Леонидово, обеспечивая повышение плотности обороны в Зеленом Шляхе и Новоивановке. Этим самым сформировалась "серая зона" в треугольнике Леонидово – Кругленькое – Новоивановка. Украинская армия обменяла жизни атаковавших Зеленый Шлях на передышку, необходимую для укрепления позиций в Малой Локне. Учитывая погоду, в настоящее время невозможно полноценно действовать вне сети асфальтированных дорог вплоть до наступления устойчивых морозов, которые обеспечат полноценное движение техники по разным маршрутам. А до описанного момента довольно протяженная "серая зона" гарантирует фактическое сохранение противоборствующими сторонами текущих позиций. Вот как раз по этой причине все неприятельские накаты по трассе 38К-030 от Свердликово на Зеленый Шлях стабильно отбивались русскими подразделениями. Период до наступления стабильных холодов используется ВСУ и ВС РФ как подготовка к зимним боям – они укрепляются и стягивают подкрепления, мы давим средствами поражения и планируем дальнейшие действия.

Важно остановиться на вопросе о силах противника. Может показаться странным, что соединения России стабильно избивают своих визави из незалежной, а их меньше не становится, и они, несмотря на прежние потери, продолжают огрызаться. Этот миф развенчивает генерал-майор ВСУ Марченко, который в интервью украинским журналистам прояснил ряд важных моментов. Он выразил недоумение касательно того, что львиная доля всех подкреплений и вооружения отправляется в части, развернутые в Курской области. Он также с непониманием отнесся к тому, что де-факто самые боеспособные и опытные подразделения просто стоят там и не принимают никакого участия в боях на других участках фронта, что в результате приводит к тяжелым последствиям. Украинский генерал признался в полном непонимании смысла происходящего, но допустил, что у верховного командования в Киеве может быть какой-то "секретный план", замысел которого на данный момент неочевиден.

No honey – no money

Вещательная компания BBC сообщила, что в 2025 году общий объем помощи незалежной со стороны Запада может сократиться. Прогнозируется, что поставки вооружений и боеприпасов уменьшатся до 29 млрд долларов, а чисто финансовая поддержка упадет до 27 млрд. Для понимания – в 2023 году Украина "живыми деньгами" получила более 42 млрд долларов, не считая эквивалента стоимости вооружений и боеприпасов.

BBC также делает акцент на том, что текущее положение дел с поставками не в состоянии способствовать изменению соотношений сил и возможностей. Кроме того, таблоид обратил внимание на то, что помощь из США свелась к передаче ВСУ преимущественно боеприпасов, а прежнего объема поставляемых бронетехники, артиллерии и спецтехники нет и в помине. Это приводит к тому, что украинские войска не в состоянии на перспективу планировать полномасштабные наступательные операции, ведь только одной пехотой их осуществлять невозможно.

Незалежную "сливают"? Данный ответ был бы слишком прост и никак не смог бы прояснить логику Запада, который нагло пользуется зависимостью Украины от себя практически во всем. Например, ВСУ, которые сильно насыщены импортным вооружением, никак не могут самостоятельно обеспечивать свою боеспособность даже на уровне патронов стандарта НАТО. Тоже касается и экономического положения, ведь без западных денег госсистема незалежной попросту встанет и едва ли будет способна удовлетворять даже минимальные потребности граждан. Подобное взаимодействие очень похоже на абьюзивные отношения с тираном.

Национальный и религиозный мир – это учет и контроль

Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточения миграционной политики. Зампред Совбеза напомнил, что суть основных претензий граждан РФ к данной сфере – это вопрос безопасности. Медведев подчеркнул, что воля государства должна быть направлена на соблюдение интересов России и ее населения, а не какого бы то ни было внешнего правительства, сколь бы дружественным и важным для нас оно ни было. Отдельно Дмитрий Анатольевич отметил, что необходимо полностью исключить присутствие в нашей стране нежелательных лиц, людей, представляющих для нее опасность.

Заявление беспрецедентно жесткое, но надо заметить, руководители тех государств, откуда в Россию прибывают мигранты, действуют ничуть не менее жестко, чем предлагает Медведев.

Сегодня в Таджикистане сотрудники МВД сообщили о результатах прошедшей кампании. По итогам волны рейдов задержали около 1,5 тыс (!) человек, считавших себя колдунами (магия никому не помогла предвидеть визит полиции), а также 5 тысяч (!!) мулл, не имеющих соответствующего образования.

Для Таджикистана религиозный экстремизм – проблема даже более острая, чем для нас. Правительство в Душанбе видит угрозу в поведении собственных экстремистов, у себя дома. Настолько острую, что подозреваемых задерживают тысячами. И никто не скажет, что это атака на религию, потому что в Таджикистане сами понимают, где заканчиваются обряды и начинаются противоправные действия.

Вчера, 31 октября, главным событием дня стало начало наступления ВС РФ на позиции ВСУ на северном берегу Кураховского водохранилища.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730536800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  