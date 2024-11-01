Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропертровску

12:06 02.11.2024 993-й день СВО. Мы продавливаем все фронты СВО, Зеленский собрался арестовывать Ким Чен Ына



Андрей Захарченко



В течение минувших суток наши войска наносили удары по различным объектам и инфраструктуре ВСУ в разных районах Украины. При этом в ходе ракетного удара по Харькову была поражена Академия нацгвардии Украины. По предварительным данным, были ликвидированы не менее 40 человек.



Некоторые местные ресурсы говорят об уничтоженных подразделениях полиции, а некоторые - о высокопоставленных чинах нацгвардии Украины. Также ОТРК "Искандер" успешно отработал по пункту временной дислокации 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, расположенной на территории Херсонского машиностроительного завода.



ВСУ, в свою очередь, не оставили своих попыток атаковать регионы РФ дронами. В Ставропольском крае они предпринимали попытки атаковать предприятия ТЭК, в Брянске подвергся атаке жилой дом. За эту ночь средства ПВО сбили в общей сложности 24 БПЛА противника над Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Ростовской и Нижегородской областей и Крымом.



Курское направление



Тяжелые бои не стихают. Противник пытается перейти в наступление, в то время как "штурма" группировки "Север" проводят зачистку лесных массивов в районе Кремяного и создают плацдарм для дальнейших маневров, что позволит ВС РФ и в дальнейшем удерживать инициативу.



В Глушковском районе обстановка не претерпела значительных изменений, новых попыток прорыва государственной границы и атак в районе Нового Пути со стороны ВСУ не отмечено.



В Кореневском районе, по некоторым данным, российские войска смогли достичь дамбы через реку Снагость в районе Любимовки, сомкнув "кольцо" вокруг Толстого Луга. Однако однозначных подтверждений этого пока нет.



В Суджанском районе БПЛА "Иноходец" нанес удар по бронетехнике ВСУ в районе Малой Локни управляемой авиабомбой УАБ-20. Это стало уже по меньшей мере 12-м задокументированным в открытых источниках эпизодом результативного применения дрона этого типа на данном участке фронта.



Продолжается работа по поражению позиций ВСУ в Сумской области. Так, барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена украинская САУ CAESAR к югу от Варанчино, а по скоплению личного состава и техники в Яблоновке нанесен удар из ОТРК "Искандер".



Херсонское направление



Было нанесено поражение в живой силе и технике формированиям 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 110-й механизированной бригады ВСУ, 121-й, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах Никольского, Белозерского, Львовского, Казацкого, Токаревка Херсонской области и города Херсона.



Ситуация остается напряженной, продолжается битва за острова и плавни дельте Днепра. Противник признает наши успехи в этих боях. Наша разведка в режиме 24/7 продолжает выявлять на правом береге Днепра ПВД, ПУ БЛА и артиллерийские точки противника с последующим уничтожением их.



Покровское направление



Мы продолжаем интенсивно наступать с целью расширения контроля и ослабления оборонительных рубежей противника.



Севернее рубежа Селидово-Вишневое мы активно продвигаемся в направлении Григорьевки и Петровки, успешно уничтожая огневые позиции ВСУ. В ходе боев подразделения 68-й ОЕБр ВСУ под давлением наших штурмовиков были вынуждены отступить на резервные позиции, оставив несколько укрепленных пунктов. Фиксируется локальное продвижение российских войск на данном участке, что позволяет укрепить контроль над стратегическими направлениями.



Юго-западнее Селидово мы продвинулись в сторону Новоалексеевки, взяв под контроль несколько ключевых опорных пунктов противника. Взятие под контроль данных позиций создает предпосылки для дальнейшего наступления и сужения линии обороны украинских сил в районе.



Другие направления и отдельные участки фронта



На Харьковском направлении в районе Глубокого мы наступаем и не позволяем противнику закрепиться. Артиллерия бесперебойно наносит удары, подавляя огневые позиции ВСУ. Обстановка в Волчанске без существенных измененений.



На северном фланге Купянского направления, в районе Синьковки, активные штурмовые действия приводят к отходу подразделений 14-й ОМБр ВСУ на резервные позиции под плотным огнем российской артиллерии, что способствует продвижению до 500 метров. Продолжаются наши наступательные операции в районе Загрызово, успешно продавливается оборона ВСУ вдоль реки Оскол.



В районе Тернов на Краснолиманском направлении мы закрепляемся при поддержке артиллерии после зачистки нескольких огневых позиций противника. Украинские формирования 1-й БрОН пытаются контратаковать, стремясь улучшить тактическое положение ВСУ.



На Северском направлении в районе Белогоровки продолжаются боевые столкновения штурмовых групп, российские подразделения удерживают инициативу и развивают штурмовые действия.



На Константиновском направлении в районе Нелеповки зафиксировано локальное продвижение. В Торецке (Дзержинске) идут ожесточенные бои в городской застройке, российские штурмовые группы закрепились на новых рубежах, взяв под контроль опорный пункт 23-й ОМБр ВСУ. В районах Клещеевки и Дружбы уничтожены оборонительные рубежи противника.



На Часов-Ярском участке артиллерия ВС РФ уничтожает позиции ВСУ на окраинах города. В районе Григорьевки огнем артиллерии уничтожена позиция 56-й ОМБр ВСУ.



На северном фланге Кураховского направления мы продвигаемся на линии Новодмитровка-Новоселидовка. Военкоры со ссылкой на информацию с мест сообщают об освобождении Ильинки и Степановки, где солдаты ВСУ сдаются в плен. На восточном фланге мы двигаемся в направлении Кураховка-Максимильяновка. На линии Ясная Поляна-Трудовое-Константиновка мы давим оборону ВСУ с юга.



На Запорожское направление продолжают прибывать резервы ВСУ для усиления обороны в районе Орехова. Боевые столкновения штурмовых групп продолжаются в районе Белогорья и Работино.



На Южнодонецком направлении мы освободили Новоукраинку, Ясную Поляну и выбили украинские формирования с западной окраины Шахтерского.



Украинские территории



Практически утратившая боеспособность 17-я отдельная танковая бригада (А3283, Кривой Рог) сухопутных войск ВСУ переформирована в тяжелую механизированную (ОТМБр). Таким образом танковые войска ВСУ на данный момент насчитывают 4 бригады (1-я, 3-я, 4-я и 5-я) и 12-й отдельный батальон.



ТЦК активизировались из-за дефицита пехоты на фронте. Киев рассчитывает мобилизовать 200−300 тысяч человек.



Владимир Зеленский заявил, что после вступления войск КНДР в конфликт Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд.



Фортификационные сооружения начали возводить вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 км от областного центра.



НАТО и союзники



Западные СМИ полны печали - с 6 августа по настоящее время Россия взяла под контроль примерно на четверть больше территории, чем за первые 7 месяцев этого года, а за одну последнюю неделю больше, чем за весь 2023 год. Украинские чиновники впадают в уныние, а ВСУ могут сдать все "малозначимые территории" основного пояса обороны и сосредоточить усилия на удержании только Покровска, Краматорска, Славянска и Константиновки в рамках так называемой стратегии "эластичной обороны".



Пресс-секретарь венгерского МИДа Мате Пацолай заявил, что Венгрия отказалась включить в соглашение о сотрудничестве с Украиной пункт, касающийся вступления этой страны в НАТО, так как Будапешт по-прежнему убежден, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу равносильно началу третьей мировой войны.



МИД Польши предложил Украине покупать польские вооружения в кредит, а расплачиваться за них после восстановления страны.



"США считают, что никакая отдельная система вооружений не поможет Киеву переломить ход конфликта, важен комбинированный подход", - высказался шеф Пентагона Ллойд Остин, и анонсировал выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS, NASAMS и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие. В эту сумму также включены услуги США по обучению и транспортировке груза до Украины.



Сразу после этого Норвегия выделила дополнительны 118 млн долларов на запчасти для систем ПВО и F-16, которые используются исключительно для сбития ракет и дронов. Источник - СвободнаяПресса

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