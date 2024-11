Казахстанская АЭС будет корейской? Зачем министр энергетики ездил в Сеул

12:18 02.11.2024 Никита Дробны

01 ноября 2024



В конце октября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев посетил Южную Корею и встретился с представителями ведущих корейских компаний. Главной темой переговоров стала атомная энергетика - так что шансы Южной Кореи получить подряд на строительство первой казахстанской АЭС, кажется, резко выросли. Или нет?..



Договорился ли глава Минэнерго с корейскими инвесторами о строительстве АЭС в Казахстане, в чем еще могут сотрудничать две страны и не разозлится ли Китай из-за "энергетического романа" Астаны с Сеулом - в материале Orda.kz.



Они нам - атом...



Как пишет The Times of Central Asia, тема атомной энергетики была центральной на переговорах в Сеуле. Но не единственной - Алмасадам Саткалиев обсуждал с министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи возможное сотрудничество в нефтегазовом секторе и использовании возобновляемых источников энергии.



Глава Минэнерго также встречался с представителями ведущих корейских компаний - Doosan Enerbility, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea National Oil Corporation (KNOC), Samsung. Он обсудил возможное участие Южной Кореи в международном консорциуме, который займется строительством первой казахстанской атомной электростанции. Сейчас Казахстан изучает возможные модели реализации этого проекта - окончательное решение, по словам Алмасадама Саткалиева, примут в 2025 году.



"Переговоры с Doosan Enerbility завершились подписанием меморандума о взаимопонимании. Этот документ позволит локализовать производство корейской компании в Казахстане и учредить ее представительство в Астане", отмечает The Times of Central Asia.



Сейчас корейская компания сотрудничает с Казахстаном в строительстве газотурбинной электростанции мощностью в один гигаватт, которую планируют запустить в Туркестанской области.



KHNP - потенциальный ключевой партнер в строительстве первой казахстанской АЭС. Среди других компаний, которые могут внести вклад в этот проект, - Росатом, французская EDF и китайская CNNC. Но означает ли визит министра в Южную Корею, что первую скрипку в этом консорциуме будет играть Сеул?



"Я не думаю, что вопрос участия Южной Кореи в строительстве АЭС уже решен. Скорее Министерство энергетики Казахстана проводит обещанную меритократическую работу, изучая различные реалистичные проекты. Сейчас это Южная Корея, но не исключено, что Алмасадам Саткалиев точно так же посетит площадки Росатома или китайских компаний, французские предприятия. Это просто последовательная работа по отбору и изучению потенциальных поставщиков", - говорит политолог Газиз Абишев.



Однако политолог и экономист Ануар Бахитханов считает, что визит главы Минэнерго в Южную Корею - это значимый факт для понимания того, как распределятся доли участия в консорциуме строителей АЭС. Министр не просто поехал обсудить ядерные проекты "на будущее", это скорее часть далеко идущей стратегии.



"Южная Корея - проверенный специалист по АЭС, и у них уже есть успешные примеры, как, например, строительство АЭС в ОАЭ. Корея хочет экспортировать свои технологии, а Казахстану, обладающему большими запасами урана, интересно развивать ядерную энергетику. Это похоже на взаимовыгодное партнерство. Однако пока это еще не „да", а только серьезное „может быть". Вопросы остаются, и нужно обсудить, как совместить интересы обеих сторон, включая экологическую и экономическую стороны вопроса", указывает Ануар Бахитханов.



...а мы им - литий



Южная Корея - одна из стран, где сосредоточены крупные энергетические компании и есть передовые технические решения, способные помочь Казахстану в модернизации его энергосистемы. Еще десятилетие назад Казахстан опирался на корейский опыт в попытках решить проблему с потерями электроэнергии при передаче по сетям.



С того момента сотрудничество с Южной Кореей по этому направлению только углублялось как на уровне бизнеса, так и на уровне потребительского рынка. Для таких компаний, как Samsung, Kia и Hyundai, Казахстан сейчас - важное направление экспорта.



Что же Казахстан может предложить Южной Корее в обмен на новые технологии и передовые разработки в энергетической отрасли? Самый очевидный вариант - редкоземельные металлы, которые необходимы для производства современной техники и аккумуляторов для электромобилей. А также литий - неслучайно разрабатывать месторождения этого металла в ВКО будет именно корейская компания.



"Южная Корея, похоже, действительно рассчитывает на Казахстан как на постоянного партнера. Важный момент - договоренности по редкоземельным металлам, которые критически важны для корейских технологий и промышленности. Казахстан же с его богатой ресурсной базой может воспользоваться этим интересом и привлечь корейские технологии для развития своей промышленности", - отмечает Ануар Бахитханов.



По словам политолога, такое долгосрочное партнерство выглядит многообещающе. Однако пока что подход обеих сторон к экономическому взаимодействию можно назвать осмотрительным. И Астана, и Сеул смотрят, насколько выгодным и стабильным окажется сотрудничество, прежде чем заключать контракты на десятилетия. Если первые проекты удастся успешно реализовать, это может стать началом прекрасной дружбы.



"У нас в принципе большое сотрудничество с Южной Кореей, и оно продолжает развиваться. Конъюнктура рынка редкоземельных металлов меняется - Корея растет и продолжает экспансию, а мы все больше открываемся для мира, для инвестиций. Эти два фактора совпадают. Это давно идущий естественный процесс, поступательное наращивание экономической активности", подчеркивает Газиз Абишев.



Не дразните тигра



Еще один немаловажный вопрос - не обеспокоит ли Китай столь тесное сотрудничество Казахстана с Южной Кореей. В конце концов, КНР тоже активно заходит в Казахстан со своими проектами, в первую очередь в сфере зеленой энергетики. Например, именно Китай собирается строить ветряные электростанции в Жамбылской и Павлодарской областях совокупной мощностью в один гигаватт. Конкуренция с Сеулом в этом секторе теоретически может вызвать недовольство Пекина.



"Здесь Казахстану, конечно, нужно быть внимательным. Китай - важнейший торговый партнер, особенно в энергетике и добыче ресурсов. Для него Центральная Азия - это часть инициативы „Один пояс, один путь", поэтому усиленное взаимодействие Казахстана с Южной Кореей в ядерной энергетике может не остаться незамеченным. Казахстан должен будет показать, что сотрудничество с Кореей - это не попытка обойти Китай, а скорее попытка найти баланс и воспользоваться возможностями обеих стран. Если удастся держать равновесие, это добавит стране веса и независимости на международной арене", уверен Ануар Бахитханов.



Однако сотрудничество между Казахстаном и Южной Кореей в энергетическом секторе не подразумевает "дружбы против КНР". По словам Газиза Абишева, близкое взаимодействие с Сеулом не должно сказаться на тесных и конструктивных отношениях Астаны с Пекином.



"У нас сугубо прагматическое, экономическое сотрудничество с Южной Кореей, оно не предполагает какого-то военного и тем более антикитайского взаимодействия. Так что в этом плане нам ничего не угрожает, тем более что с Южной Кореей сотрудничает большое число стран - и сам Китай тоже", считает Газиз Абишев.



В целом поездка главы Минэнерго в Южную Корею пока что вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Но если по ее итогам в Казахстан придут новые инвесторы и технологии, это станет большим заделом на будущее. Источник - орда

