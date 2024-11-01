Докажи, что нога не отрастет: казахстанцам упростят процесс получения инвалидности

12:20 02.11.2024

Илья Астахов

01 ноября 2024



Казахстанцам с ампутированными конечностями и тяжелыми хроническими заболеваниями все равно приходится постоянно проходить медико-социальную экспертизу на установление инвалидности. Уже много лет они возмущаются тем, что им приходится доказывать, что их потерянные конечности не отрастут обратно и вот, кажется, в Министерстве труда и соцзащиты их услышали, сообщает Orda.kz.



Глава ведомства Светлана Жакупова рассказала о новшествах в медико-социальной экспертизе.



"Вы спрашивали, зачем человеку с ампутированной конечностью бесконечно, ежегодно доказывать, что он остается лицом с инвалидностью? Мы вносим изменения и сейчас они на согласовании Минздраве. Мы говорим, что дата проведения операции по ампутации конечности будет считаться датой установления инвалидности бессрочно", отметила министр.



Единственное условие, у человека не должно быть сопутствующих заболеваний. Есть показания к ампутации конечности, когда основное заболевание является острым. Например, сахарный диабет. При этом заболевании бессрочно установить инвалидность с ампутированной конечностью невозможно, потому что инвалидность идет по сахарному диабету.



"Если несчастный случай, ДТП привело к тому, что ампутировали конечность, то в этом случае дата операции будет датой установления бессрочной инвалидности. Это будет", пояснила Жакупова.