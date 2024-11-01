Заблуждения о смерти доллара, - Андрей Школьников

12:21 02.11.2024

cмерть долларовой финансово-монетарной системы будет нелинейна

1.11.24



Последние недели обсуждали, что будущее международной торговли переставшего быть глобальным мира будет существовать на базе картельных сговоров. Идеальной средой для формирования последних станет БРИКС+, что будет выступать в качестве джентельменского клуба, где удобно вести дела, встречаться и договариваться, где есть постоянные члены и гости и т.д. На саммите в Казани (октябрь 2024 г.) эта парадигма была проявлена в полной мере, включая монетарное направление.



В ближайшие недели множество вирусологов и полководцев будут продавать хайп, петь осанну новой валюте БРИКС и предрекать смерть доллара в ближайшее время, демонстрируя этим непонимание геополитических и монетарных процессов. Между разработкой концепции, включая создание макета, и вводом проекта в строй очень большая разница. Результаты саммита – начало долгого строительства: с множеством проблем и сложностей, но проект запущен, и это хорошо.



Безудержные мечтатели воспринимают все просто и понятно, предчувствуя перемены, но большая часть населения воспринимает будущее как чуть улучшенную или чуть ухудшенную версию настоящего. Если даже они соглашаются, что мир будет меняться, то исходят из высокой инерции и медленной скорости изменений, что позволит им приспособиться, адаптироваться и спасти большую часть ценного.



В их представлении разрушение финансовой системы будет похоже на усиливающийся рост инфляции, гиперинфляцию, когда ценность долларов будет постепенно уменьшаться, а со временем сравнится с резаной бумагой. Излишне говорить, что "умные люди", как многие думают о себе, смогут спасти и даже приумножить свои активы, проявив сноровку и сообразительность.



В реальности сложные системы рушатся по другим принципам, еще вчера они функционировали и производили впечатление надежности и устойчивости, а сегодня не подают никаких признаков жизни, не реагируют на судорожные и неуклюжие реанимационные мероприятия. Изначальная избыточность, резервирование и запасы создают превратное представление, ведь система до последнего функционирует, даже без надлежащего обслуживания и поддержки, а потом гибнет. Подобное часто встречается в IT, когда есть два состояния – работает или можно смело выкидывать - ремонту не подлежит.



Смерть долларовой финансово-монетарной системы будет нелинейна, вначале убьют евро (паритет возможен уже в горизонте 3-5 месяцев), потом фунт. Далее будут уничтожать йену, швейцарский франк, канадский доллар и т.д., параллельно выбивая валюты не-Запада, так как, несмотря на красивые слова, они все также зависят от доллара, как старшей валюты. До тех пор, пока в мире не появится высоко изолированный товарно-денежный контур, отвязанный от доллара, падение последнего будет смерти подобно для большей части валют.



После циничного и жестокого убийства экономик и финансовых систем сателлитов, когда всем уже будет казаться, что США смогли выстоять и ничего с ними не будет, долларовая система рухнет мгновенно. Не в том смысле, что покупательная способность упадет, он реально будет никому не нужен, не представляя ценности, как старые советские рубли после павловской реформы обмена купюр (1991 г.). Доверие к старшей валюте исчезнет, и не важно, произойдет ли это само по себе, или кто-то решит рвануть рычаг, эгоистично спасти хоть что-то.



Если бы политика нашего ЦБ была более осознана и рациональна, то еще вчера надо было бы скидывать остатки долларов, евро и т.д., но пока ясности нет. Эти умельцы вполне могут устроить качели на курсе валют. Все переводить в рубли рано, но и держать много в валюте давно не стоит.



И, да, ключевой для нас вопрос – успеют ли к этому времени создать параллельный контур, чтобы экономики не-Запада не были связаны с США и выдержали шок, пока ясности нет, так как нет понимания скоростей идущих навстречу процессов…