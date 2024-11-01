Ушла из жизни казахстанская предпринимательница и кондитер Дана Канапина

12:22 02.11.2024

Скончалась основатель сети кондитерских Дана Канапина

Она скончалась от рака.



Бизнес-вуман, кондитер из Астаны Дана Канапина ушла из жизни на 38 году жизни. Она скончалась от рака, передает Liter.kz.



Дана Канапина известно благодаря кондитерскому бутику-кафе La Creme, городском кафе Delish, кондитерской Pâté и академии гастрономии и сервиса CULT.



Свои бизнес-проекты женщина вела вместе с супругом Аскаром Канапиным.



Дана Канапина известна тем, что в 2018 году в честь дня рождения Астаны кулинары приготовили гигантский 500-килограммовый торт с резиденцией президента на верхушке.



Стоит отметить, что молодая женщина скончалась от рака. 6 ноября 2023 Канапина впервые призналась в том, что у нее онкология. К тому времени о диагнозе она знала несколько месяцев и уже была третья стадия.



"Когда пришла мысль о том, сколько человек после этого могут задуматься и обратить внимание на свое здоровье, то решение пришло моментально, и я решила поделиться. Не базовые чекапы и УЗИ, а онкомаркеры и конкретные анализы. Первые я проходила несколько раз, и ни на одном узи до последнего ничего не замечали. Только когда уже резко плохо, и тебе как снег на голову плюхают третью агрессивную стадию, ты вспоминаешь ту самую пресловутую фразу : "Рак не болит". Это действительно так! Еще за два дня до такого диагноза ты самый энергичный и здоровый человек. Не для жалости! Только не подумайте. Я прошла все этапы принятия, от того когда ты не веришь в то что говорит доктор и все еще думаешь, что это же обычно случается с кем то, но не с тобой… ведь ты счастлива в своей жизни и не может быть вообще такого. А еще, когда в первые дни думаешь, что это просто сон, и я действительно просыпалась утром с такой мыслью. Но никогда за это время не было ни жалости и ни злости. Всевышний не наказывает, он говорит, что я должна пройти путь. Приняла! Поняла. Рак. Эти три буквы безжалостно забирают у тебя все планы на ближайшее время, им плевать грандиозные, большие они или очень значительные.. Забирают физические силы, красоту, здоровье, легкость … Но им никогда не отнять внутреннее ощущение счастья и надежды. Стержень стойкости и упертости, что помогли мне когда то в создании моего дела. И вообще, это мои вечные путники. Это не подвластно ничему! А уж сколько любимых людей, что мотивируют быть с ними рядом. Моя компания, на которую у меня еще такие грандиозные планы… С такой мотивацией только жить и жить☺️

Так что с поддержкой Всевышнего и надежным врачебным рукам должно быть все отлично. Берегите себя", – написала Дана Канапина.



На странице Даны Канапиной в Instagram сообщается, что похороны состоятся в Астане 3 ноября.