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Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)
14:48 02.11.2024

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

В опросах общественного мнения перед выборами президента США лидирует Харрис

В США 5 ноября пройдут президентские выборы. Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Кто лидирует в опросах и где ведется основная борьба - в инфографике РБК

В США 5 ноября состоятся очередные президентские выборы, во многом беспрецедентные и уникальные. Действующий глава государства и ведущий кандидат от Демократической партии США Джо Байден выбыл из гонки в конце июля, всего за три с небольшим месяца до даты голосования. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая не пользовалась большой популярностью за время работы в Белом доме и неоднократно подвергалась критике, в том числе за неспособность существенно продвинуться в порученных ей миграционных вопросах.

Тем не менее за считанные недели Харрис удалось не только завоевать поддержку видных однопартийцев, но и нарастить преимущество перед своим главным оппонентом - экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом в опросах общественного мнения. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), по состоянию на 2 ноября, отрыв кандидата от Демпартии составляет немногим более 1 п.п. - 48% у Харрис против 46,8% у Трампа.

За последний месяц Трамп смог сократить отставание от Харрис. Хотя до этого ему не помогали даже такие события, как решение независимого кандидата и бывшего демократа Роберта Кеннеди-младшего приостановить свою кампанию и поддержать республиканца.

10 сентября между кандидатами прошли дебаты, на которых Трамп выступил неудачно, согласно опросам зрителей. Республиканец, впрочем, заявил, что победу одержал он, и отказался от проведения нового телепоединка.

15 сентября на Трампа вновь было совершено покушение. Агенты Секретной службы обнаружили стрелка в кустах возле забора принадлежащего политику гольф-клуба и открыли по нему огонь. Тот не успел произвести ни выстрела и скрылся с места происшествия, однако вскоре был пойман полицейскими. Его мотивы неизвестны, но в последние три года мужчина был одержим конфликтом на Украине и даже занимался поиском новобранцев в иностранный легион.

В июле в Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании, республиканец получил незначительное ранение уха.

Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо набрать более половины голосов 538 выборщиков, представляющих 50 штатов и округ Колумбия. Они распределяются по итогам голосования в каждом конкретном штате (а в Мэне и Небраске - в каждом конгрессионном округе). По этой причине лидерство в общенациональных опросах общественного мнения необязательно свидетельствует о высоких шансах того или иного политика на победу: история знает примеры, когда кандидат набирал больше голосов простых избирателей, чем оппонент, но уступал по количеству голосов выборщиков и проигрывал борьбу за Белый дом (так произошло с Хиллари Клинтон в 2016 году).

Несмотря на то что правом голоса смогут воспользоваться порядка 240 млн американцев по всей стране, решающую роль могут сыграть всего несколько десятков тысяч голосов в семи колеблющихся штатах - Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. Лишь благодаря победе в традиционно продемократических (вроде Калифорнии и Нью-Йорка) или прореспубликанских (вроде Техаса и Небраски) штатах ни Трамп, ни Харрис не смогут достичь заветных 270 голосов - одному из них понадобится собрать выигрышную комбинацию из колеблющихся штатов. Нередко отрыв победителя от проигравшего в этих штатах минимален: так, в 2020 году перевес всего в 43,8 тыс. голосов в Аризоне, Джорджии и Висконсине позволил Байдену одержать победу над Трампом.



Согласно анализу NPR, Трамп лидирует в двух из семи колеблющихся штатах - Джорджии и Аризоне, а в остальных пяти штатах шансы обоих кандидатов составляют примерно 50 на 50. При этом в конце августа по меньшей мере в трех из них лидировала Харрис, но ближе ко дню общенационального голосования ее позиции ослабли.

Как пишут CNN и Washington Post, основная борьба развернется в Джорджии и Пенсильвании - разрыв между кандидатами там минимальный либо вообще отсутствует, а на рекламу в этих штатах оба предвыборных штабах тратят существенно больше, чем в 48 других. Если Трамп удержит Северную Каролину (16 голосов выборщиков), то победа в Джорджии (16 голосов) и Пенсильвании (19 голосов) позволит политику вернуться в Белый дом, даже если он уступит Харрис в оставшихся четырех колеблющихся штатах.

Ранее ИИ, проанализировав публикации авторитетных СМИ США отдал победу Харрис.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730548080


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