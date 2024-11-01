Новым тренером лучшей казахстанской теннисистки Е.Рыбакиной станет прославленный хорват Горан Иванишевич

15:02 02.11.2024

Хорват Горан Иванишевич будет новым главным тренером пятой ракетки мира Елены Рыбакиной, передает Ulyssport.kz.



Об этом представительница Казахстана сообщила на пресс-конференции перед Итоговым турниром WTA.



Они начнут работать вместе в предстоящее межсезонье.



Иванишевич в марте завершил работу с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров "Большого шлема", пишет РБК Спорт.



54-летний Иванишевич - бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.



Ранее сообщалось, что экс-наставника Рыбакиной исключили из списка тренеров WTA.



