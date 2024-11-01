Обратная сторона липовой медали – как регламентированы вопросы наград в Казахстане

15:07 02.11.2024 В Казнете все чаще появляются сообщения о том, что того или иного общественного деятеля либо мецената отметили какой-то необычной наградой с крайне уважительным и почетным названием. Zakon.kz выяснил, кто в РК вправе присуждать медали, и какое наказание ожидает "самохвалов".

Ответственность, сразу скажем, невелика. Если человек или организация учредили либо изготовили какие-то почетные знаки, имеющие сходство (внешнее или в названии) с государственными наградами, то это влечет за собой штраф для физических лиц в размере 5, для должностных лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей, с конфискацией этих знаков (часть 2 статьи 674 КоАП).



Если же при этом как часть геральдической композиции незаконно использовали государственные символы РК, в частности, герб – штраф 50 МРП. За повторное нарушение в течение года – 100 МРП (статья 458 КоАП).



Вот, собственно, и все. То есть "самохвалы", которые с псевдонаградами заявляются на сцены всевозможных форумов либо в кабинеты крупных предпринимателей, зарабатывая тем самым славу в определенных кругах – реноме, которое затем монетизируют в капитал, рискуют всего лишь пятью МРП. Смех, учитывая, сколько затем они могут "поднять" (о профильных мошеннических схемах – позже). Штраф, кстати, даже меньше, чем за выброшенный на тротуар окурок (10 МРП, новая редакция статьи 434-2 КоАП).



При этом обратная сторона псевдонаград – урон, который наносится репутации государства.



Как в Казахстане регламентированы вопросы учреждения государственных наград, кто и как вправе награждать, а что противозаконно – разбираемся.



Кто и чем вправе награждать в Казахстане

Используем в качестве примера недавний публичный случай – имени мамы Илона Маска. Эта история уже появлялась в СМИ и соцсетях. Итак, некий общественный деятель вышел на сцену Центрально-Азиатского форума Be Woman в Алматы, зачитал обращение от имени "Комиссии при президенте по борьбе с коррупцией" и вручил учредителю форума награду в виде медали "За экономический вклад и развитие, а также за реализацию политики Президента РК К.К. Токаева".



Возник вопрос, имел ли он такое право?



В принципе, сам по себе такой вид деятельности как раздача неких премий, медалей, значков, грамот, слонов и прочего законодательно не запрещен. Ничто не мешает собраться трем гражданам и создать, например, общественное объединение, уставной целью которого будет "удовлетворение профессиональных интересов граждан". Учредить наградные знаки за успехи в той или иной профессии – и вперед!



Тем более, что для ОО разрешена предпринимательская деятельность "постольку, поскольку это служит достижению уставных целей". Ну и, к тому же, "допускается использование общественными объединениями своих средств на благотворительные цели" (статья 20 Закона РК "Об общественных объединениях"). Короче, заработать законно можно, если крутиться.



Есть и другие разрешенные виды организаций в РК. Можно, зарегистрировать не ОО, а ТОО и просто торговать медальками. Примеров разного рода таких проектов – и вполне легальных – достаточно.



Но есть ограничения, и в упомянутом примере они вряд ли были соблюдены. Не должно быть сходства с государственными наградами (часть 2 статьи 674 КоАП). А сходство в данном случае очевидно.



Дело в том, что государственные награды в Казахстане вручает президент лично или уполномоченные лица от его имени (пункт 12 Распоряжения Президента РК "Об утверждении Инструкции о порядке представления к награждению государственными наградами РК и их вручения, Образцов документов к государственным наградам РК и Описания знаков государственных наград РК").



Поэтому упоминание в названии медали президента РК вводит публику и лауреатов в заблуждение, что данная награда от "Комиссии при президенте по борьбе с коррупцией" – государственная.



К слову, в системе государственных органов комиссии с таким названием нет – есть Комиссия по вопросам противодействия коррупции при Президенте РК. Но, не исключено, что существует юрлицо, например, ОО с таким названием. Тогда это уже вопрос к тем, кто позволил зарегистрировать организацию с таким именем. Напомним пункт 4 статьи 38 ГК:



"Запрещается использование в фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках юридических лиц, не являющихся государственными органами, указаний на официальные названия государственных органов РК, установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства РК".

При этом, заметьте, использование в названиях эпитетов "национальный", "республиканский", "государственный" не запрещено, как следует из официального ответа Министра юстиции РК от 12 февраля 2010 года на вопрос от 9 февраля 2010 года № 31325 (e.gov.kz).



Более того скажем (хотя в данном ответе об этом не говорится). Не запрещено даже использовать слово "президент" или "президентский" – именно так, со строчной буквы. Поскольку президентов в мире много разных. Нельзя использовать в названиях словосочетание "Президент РК" – именно так, с заглавной буквы, поскольку это имя собственное единственной на свете государственной должности.



В общем, много работы для Минюста, которому Zakon.kz уже направил запрос по теме вручения псевдогосударственных наград.



Как бы там ни было, в приведенном случае факт правонарушения – учреждения знаков, имеющих сходство с госнаградами – возможен. Но решение, конечно, может принять только суд (административный), которому и подведомственны, согласно статье 684 КоАП, дела по статье 674 КоАП.



Липовые награды в мошеннических схемах

Другой вопрос, что штраф в 5 МРП, как уже говорилось, для предпринимателей такого рода – мелочь. Подчеркиваем, это именно бизнес, а не шалость. Схем, когда новоявленные Остапы Бендеры выдают себя за уполномоченных государством лиц, немало.



Можно, конечно, подделать "корочку" реального начальника, а затем предлагать дельцам "решить вопрос" за деньги, но это – заведомый криминал (статья 385 УК, до 4 лет лишения свободы в составе группы, иначе как, ведь труд художественный, требует совместных усилий разных "мастеров"). Нечистая работа, как выразился бы сам знаменитый персонаж.



Намного безопаснее (и изощреннее) изготовить "ксиву", лишь похожую на документы представителей настоящих государственных органов. В Уголовном кодексе такие деяния вообще никак не квалифицируются. Максимум, что грозит "художнику" – 50 МРП (100 МРП – за повторный случай) – если при создании образа использован государственный герб. Это считается незаконным использованием государственных символов, за что взыщут штраф согласно частям 1 и 3 статьи 458 КоАП.



С такой "ксивой" мошенники затем заявляются к бизнесменам (у которых, разумеется, присутствуют скелеты в шкафу) за деньгами. Вот только доказать факт мошенничества и тем более вымогательства затруднительно. И тут этим ловким гражданам как раз и помогают выдуманные титулы представителей разного рода "государственных центров", которые на форумах одаривают наградами тот же бизнес.



Причем помогают дважды. Сначала медали с именем президента создают репутацию, что они – как раз те, кто может "решить вопрос". Затем – позволяют аккуратно, в рамках закона провести платеж (под видом благотворительности, например).



И что им эти 5 МРП?! Да и на них не всех штрафуют. Информация о том, что медали – липовые, всплывает лишь в редких громких кейсах, когда преступников сажают за доказанное вымогательство многомиллионных сумм. Но это уже, как понимаете, совсем другой расклад…



Повысят ли требования к награждению и ответственность самозванцев

Что-то с этим надо делать. Кстати, 16 октября 2024 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия". Так вот, документ включает также и поправки в Закон РК "О государственных наградах РК".



Впрочем, подробности пока широкой публике неизвестны. Дело в том, что в тело законопроекта новеллы, касающиеся государственных наград, включили в последний момент. Из той информации, что опубликована, можно сделать вывод лишь о том, что "внесены нормы, направленные на повышение требований, предъявляемых при получении государственных наград и почетных званий".



Посмотрим. К слову, помимо собственно государственных наград: знаков высшей степени отличия, орденов, медалей и почетных званий, перечень которых приведен в статьях Закона РК "О государственных наградах РК", в Казахстане награждают также и другими знаками.



Это – ведомственные медали и нагрудные знаки. Какие государственные органы имеют право и за какие заслуги награждать ими, регламентируется Указом Президента РК "О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Конституционного Суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований".



Здесь же приводится перечень и подробное описание этих наград, а также прилагаются правила награждения. Подчеркнем, эти знаки в строгом смысле не являются государственными наградами. Первые – это, например, медаль КНБ "За отличную охрану границы" или МЧС "За спасение утопающих". Вторые: орден "Парасат" (Благородство), медаль "Ерлiгi ушiн" (За мужество) или Почетная грамота РК.



Государственных наград относительно немного: три знака высшей степени отличия, 11 орденов, четыре медали, шесть почетных званий, две подвески для многодетных матерей, Почетная грамота РК. Впрочем, в РК признаются и награды СССР, за них выплачивается специальное государственное пособие в соответствии со статьями 190 и 194 Социального кодекса.



Ведомственных наград значительно больше. Но хотя это не государственные награды в узком смысле, они выдаются государственными органами и в широком смысле также являются государственными. А вот в каком смысле эти слова приведены в части 2 статьи 674 (изготовление знаков, имеющих сходство с государственными наградами) – вопрос, ждущий своего полномочного толкователя.



Если только в узком смысле, то ответственность у самохвалов еще более мифическая.



Андрей Губенко Источник - Zakon.kz

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