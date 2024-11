Какие еще вопросы, кроме выборов президента, вынесены на голосование в США

15:12 02.11.2024 В некоторых штатах США наука вынесена на голосование

Избирателям предлагается рассмотреть политику в области климата, трофейную охоту и другие вопросы

1 ноября 2024 г.



В день выборов избиратели в штате Вашингтон решат, отменять ли систему ограничения выбросов углерода и инвестирования.



В этот день выборов американские избиратели будут принимать решения не только о своих представителях в правительстве. Во многих штатах избирателям будет предложено высказать свое мнение по инициативам и референдумам (всего их 146), касающимся широкого круга вопросов, включая финансирование инфраструктуры, избирательные права, реформу уголовного правосудия и повышение минимальной заработной платы.



В бюллетень также включены пункты, связанные с наукой, включая инициативу по отмене первой в своем роде системы торговли квотами на выбросы углерода в штате Вашингтон для сокращения выбросов парниковых газов, а также предложение Колорадо о запрете трофейной охоты.



Вот некоторые основные моменты:



Штат Вашингтон: торговля квотами на выбросы углерода и природный газ



Избиратели Вашингтона решат судьбу двух инициатив, связанных с климатом и энергетикой.



Одна из них, Инициатива 2117 , направлена ​​на отмену основных частей Закона об обязательствах по климату (CCA) , закона 2021 года, который установил рыночную программу ограничения и инвестирования, направленную на сокращение выбросов углерода основными отраслями промышленности. Программа является одной из первых в Соединенных Штатах, устанавливающих цену на выбросы углерода - по состоянию на сентябрь около 30 долларов за тонну . Она требует от компаний покупать разрешения на выбросы углерода на квартальных аукционах или на вторичном рынке. Со временем общее количество разрешенных выбросов будет снижаться, а цель - исключить выбросы углерода регулируемыми отраслями к 2050 году.



Губернатор Вашингтона Джей Инсли (демократ) был главным сторонником программы. Но сторонники не смогли убедить избирателей реализовать ее через инициативы голосования в 2016 и 2018 годах, вместо этого полагаясь на то, что законодательный орган одобрит ее в 2021 году. Теперь критики CCA, которые говорят, что она увеличивает ежедневные расходы, призывают избирателей отменить ее.



С момента вступления программы в силу 1 января 2023 года она собрала более 2,1 млрд долларов, которые правительство штата потратило на сотни проектов в области транспорта, экологической справедливости, чистой энергии, охраны природы и племенного управления. Но противники, финансируемые в основном руководителем республиканского хедж-фонда Брайаном Хейвудом и его организацией Let's Go Washington, говорят, что программа увеличила расходы для потребителей, особенно на заправке, без существенного сокращения выбросов. "Она ничего не делает для удаления углерода из атмосферы", - говорит Хейвуд. "Она просто делает это дороже. … Я думаю, что это мошенничество".



Сторонники программы говорят, что она не была разработана для быстрого сокращения выбросов, и что "установление цены на загрязнение" является ключом к решению экологических проблем и помощи малообеспеченным и уязвимым сообществам в борьбе с последствиями изменения климата. Если Инициатива 2117 будет принята, это вызовет "бюджетный хаос" повсюду, от транспорта до рыболовства, говорит Келси Ниланд, заместитель директора по коммуникациям Комитета No on 2117, коалиции, выступающей против инициативы. Другие штаты, такие как Орегон и Нью-Йорк, также следят за судьбой системы ценообразования на углерод в Вашингтоне, говорит она.



Вторая мера голосования, Инициатива 2066 , также поддерживается Хейвудом, а также Ассоциацией строительной промышленности Вашингтона. Она направлена ​​на то, чтобы запретить государственным и местным органам власти запрещать или ограничивать использование природного газа, включая попытки сделать природный газ более дорогим, чтобы стимулировать инвестиции в другие источники энергии.



Противники инициативы говорят, что это в значительной степени ответ на законопроект, принятый ранее в этом году законодательным органом Вашингтона, который призван стимулировать крупные коммунальные предприятия сокращать выбросы парниковых газов путем отказа от ископаемого топлива. Хейвуд и сторонники инициативы утверждают, что законопроект отражает цель штата в конечном итоге запретить использование природного газа и даже изъять у жителей газовые плиты для приготовления пищи.



Это ложь, говорит Майкл Манн, исполнительный директор правозащитной группы Clean & Prosperous Washington. Недавнее законодательство "было неверно истолковано" как запрет на природный газ, говорит он, добавляя: "Наука ясно показывает, что нам нужно отказаться от ископаемого топлива в долгосрочной перспективе".



Колорадо: драка кошек из-за трофейной охоты



Предложение 127 требует от жителей Колорадо ввести запрет на трофейную охоту на уровне штата. Запрет, который защитит горных львов, рысей и рысей, направлен только на охоту ради развлечения, а не пропитания. В Колорадо трофейная охота на крупных кошек обычно предполагает использование свор собак, а также электронных устройств, которые могут точно отслеживать кошек. Такая практика привела к появлению рынка "гарантированных убийств", которые, по мнению групп активистов, являются бесчеловечными.



Противники предложения 127 во главе с Ассоциацией охотников и охотников на хищников Колорадо предупреждают, что оно представляет собой "скользкий путь", который приведет к полному запрету охоты. Они также утверждают, что охота на крупных кошек помогает регулировать экосистемы и предотвращать чрезмерное хищничество таких животных, как лоси и олени, которые помогают поддерживать крупную охотничью промышленность. Они говорят, что запрет вызовет каскадные эффекты, которые заставят Агентство парков и дикой природы Колорадо изменить способ управления экосистемами. На веб-сайте одной из групп, выступающих против этой меры, Colorado's Wildlife Deserve Better, говорится: "Решения о научно обоснованных усилиях по управлению должны основываться на науке, а НЕ на избирательных бюллетенях".



Но "нет никакой науки за" утверждениями о том, что трофейная охота приносит пользу экосистемам, говорит Барри Нун, почетный эколог из Университета штата Колорадо, подписавший письмо 22 ученых в поддержку запрета. Запрет не приведет к резкому увеличению популяции больших кошек, говорит он, поскольку среда обитания и еда ограничены. В письме также отмечается, что львы помогают сдерживать распространение среди копытных хронической изнурительной болезни, крайне заразной прионной болезни, уничтожая больных животных.



Другие меры, связанные с наукой:



Калифорния: Предложение 4 призывает избирателей одобрить облигации на сумму 10 миллиардов долларов для финансирования государственных и местных парков, а также проектов по охране окружающей среды, водной инфраструктуре, энергетике и защите от наводнений.

Флорида: Поправка 2 установит конституционное право штата на охоту и рыболовство.

Мэн: Вопрос 2 просит избирателей санкционировать $25 млн в облигациях для технологических инноваций, исследований, разработок и коммерциализации в государственных и частных учреждениях. Целевые области включают в себя естественные и биомедицинские науки, возобновляемые источники энергии, лесное хозяйство, сельское хозяйство, аквакультуру и точное производство.

Массачусетс: Вопрос 4 позволит лицам в возрасте от 21 года и старше выращивать, хранить и использовать натуральные психоделические вещества, включая псилоцибин, мескалин и ибогаин, в пределах установленного "количества для личного использования". Он также создаст комиссию для регулирования лицензирования таких психоделических веществ и услуг.

Род-Айленд: Вопрос 2 предлагает избирателям одобрить облигации на сумму 160,5 млн долларов США для улучшения учреждений высшего образования. 87,5 млн долларов США пойдут на строительство здания факультета биомедицинских наук Университета Род-Айленда, а 73 млн долларов США - на реконструкцию и улучшение Института кибербезопасности и новых технологий колледжа Род-Айленда.

Род-Айленд: Вопрос 4 предлагает избирателям одобрить облигации на сумму 53 миллиона долларов, в том числе на экологическую инфраструктуру и охрану земель.

Легализация марихуаны для рекреационного или личного использования включена в избирательный бюллетень во Флориде (поправка 3), Северной Дакоте (инициированная мера 5) и Южной Дакоте (мера 29) , в то время как легализация ее для медицинского использования включена в избирательный бюллетень в Небраске (инициатива 437) .



Ханна Рихтер - стажер отдела новостей в Science в Вашингтоне, округ Колумбия. Имеет степень магистра в области научного письма Массачусетского технологического института и степень бакалавра в области наук об окружающей среде Чикагского университета. Рихтер в основном освещает вопросы науки об окружающей среде и астрономии, уделяя особое внимание процессу и культуре науки.



Перевод Гугла Источник - science.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730549520





